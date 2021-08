Kinder gegen Corona impfen – wie entscheiden Sie?

Düsseldorf. Mehr Impfangebote für Kinder und Jugendliche sollen im Kampf gegen Corona helfen. Empfohlen für alle wird die Impfung nicht. Wie stehen Sie dazu?

Das Impftempo sinkt, die Zahl der Infektionen steigt. Bund und Länder wollen dem Kampf gegen das Coronavirus in Deutschland mehr Schwung geben. An der geplanten Ausweitung des Impfangebots für Kinder allerdings gibt es Kritik. Die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern beschlossen am Montagabend einstimmig, in allen Ländern Impfungen für 12- bis 17-Jährige auch in regionalen Impfzentren anzubieten – so wie es in NRW bereits möglich ist. Wir wollen Ihre Meinung wissen, liebe Eltern! Wie entscheiden Sie in Ihrer Familie? Stimmen Sie hier ab:

Kinder gegen Corona impfen: Was halten Sie davon?

Wenn Sie keine Umfrage sehen, klicken Sie bitte hier

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat sowohl den Covid-19-Impfstoff von Biontech/Pfizer als auch den von Moderna für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen. In Deutschland empfiehlt die unabhängige Ständige Impfkommission (Stiko) Impfungen von Kindern bisher aber nicht allgemein, sondern nur bei höherem Risiko für schwerere Corona-Verläufe etwa wegen Erkrankungen wie Diabetes – sie sind mit ärztlicher Beratung jedoch möglich.

Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren sollen sich in allen Bundesländern auch in den Impfzentren gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Stiko empfiehlt die Impfung nicht allgemein, sondern nur Kindern und Jugendlichen etwa mit Vorerkrankungen. Foto: Stefan Sauer/dpa

(red/mit dpa)

