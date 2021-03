Johnson & Johnson: Schützt der Impfstoff vor Mutationen?

Essen. Die EMA empfiehlt den Einsatz des Johnson & Johnson-Impfstoffs. Schützt das Präparat auch vor Corona-Mutationen? Virologe Dittmer im Interview.

Mit der Zulassung des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson gibt es nun vier Vakzine, mit denen die Menschen in Deutschland geimpft werden können. Im Unterschied zu den anderen Mitteln ist er einfacher zu nutzen, denn der Impfstoff muss nur bei Kühlschranktemperatur gelagert werden. Außerdem reicht eine Impfung, um den vollständigen Impfschutz zu erreichen.

Um was für eine Art von Impfstoff handelt es sich und wie wird der Schutz gegen SARS-CoV-2 im Körper aufgebaut? Und: Was wissen wir über die Wirkung gegenüber Mutationen? Ulf Dittmer, Leiter der Virologie am Uniklinikum Essen, beantwortet aktuelle Fragen rund um die Corona-Pandemie. Die Themen im Überblick:

Johnson & Johnson-Impfstoff

Die EMA (Europäische Arzneimittel-Agentur) hat den Einsatz des Impfstoffes des US-Herstellers Johnson & Johnson ab 18 Jahren empfohlen.

Um was für eine Art von Impfstoff handelt es sich bei dem Johnson&Johnson-Impfstoff und wie wird der Schutz gegen SARS-CoV-2 im Körper aufgebaut?

Wie hoch ist denn die angegebene Schutzrate bei diesem Impfstoff?

Was wissen wir aufgrund der Daten über die Wirksamkeit gegenüber Mutantionen, also gegenüber der englischen, südafrikanischen und brasilianischen Mutante?

Impfreihenfolge in Hotspots

In Sachsen wird jetzt die Impfreihenfolge in Corona-Hotspots aufgehoben, das bedeutet, dort können sich schon Personen ab 18 Jahren impfen lassen.

Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Wäre das auch für NRW sinnvoll?

Jetzt, wo die Selbsttests im Handel verkauft werden, fällt aktuell häufig das Wort „Positivquote“?

Was genau ist die „Positivquote“?

Digitaler Impfpass

In Deutschland und in der EU wird über einen digitalen Impfpass diskutiert, der aktuell auch entwickelt wird und voraussichtlich im Sommer eingeführt werden soll.

Dieser Impfpass soll eine schnellere Rückkehr zur Normalität ermöglichen und Geimpften, oder etwa auch Personen mit einer überstandenen Coronavirus-Infektion, Vorteile verschaffen, etwa beim Reisen.

Macht ein Impfpass aus Ihrer Sicht als Virologe jetzt Sinn?

