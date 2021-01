Impftermin-Ärger: Twitter-Beschwerden bei Fake-Laumann

Düsseldorf. Falscher Adressat: Wegen der holprigen Starts der Terminvergabe für Corona-Impfungen beschweren sich Twitter-Nutzer nun bei einer Satire-Seite.

Nach dem holprigen Start der Impftermin-Vergabe in NRW haben sich mehrere Twitter-Nutzer bei einem Satire-Account zu Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) beschwert. Unter „@KalleLaumann“ twittern Unbekannte seit einigen Wochen als Fake-Minister. In der Beschreibung des Accounts wird Laumann als „Zukünftiger Bundeskanzler der Bundesrepublik“ gehuldigt, der Kanal ist zudem als Satire gekennzeichnet.

Auf Grund der aktuell sehr vielen Mentions hier: Leute, guckt euch bitte mal „mein“ Profil an. Ich kann euch nun wirklich NICHT bei Fragen rund um das Thema #Impfen und Terminvereinbarungen helfen. Echt nicht. Bitte wendet euch an die entsprechende Stellen. Danke. — Karl-Josef Laumann (@KalleLaumann) January 25, 2021

Dennoch markierten mehrere Nutzer „@KalleLaumann“ am Montag, um ihren Frust mitzuteilen. Der falsche Laumann antwortete: „Leute, guckt euch bitte mal "mein" Profil an. Ich kann euch nun wirklich NICHT bei Fragen rund um das Thema #Impfen und Terminvereinbarungen helfen. Echt nicht. Bitte wendet euch an die entsprechende Stellen. Danke.“

NRW-Gesundheitsminister Laumann hat kein Twitter-Profil - nur sein Ministerium

Der echte Minister Laumann ist übrigens nicht bei Twitter, nur sein Ministerium. Dieses reagierte am Mittag - nach dem falschen Laumann - auf die zahlreichen Beschwerden in den Sozialen Medien und twitterte: „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es bei allen Bemühungen der Kassenärztlichen Vereinigungen, die für die Terminvergabe zuständig sind, zu Verzögerungen kommen kann. Es wird unter Hochdruck an der Beseitigung der Engpässe gearbeitet.“ (dpa)

