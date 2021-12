Hohe Infektionszahlen: Wie verlässlich sind Antigen-Tests?

Essen. In der Schule, auf der Arbeit oder bei der 2G+-Regel: Antigen-Tests kommen überall zum Einsatz. Prof. Dittmer erklärt, wo die Grenzen liegen.

Schon seit dem 24. November gelten in NRW schärfere Corona-Regeln, weitere sollen folgen. Im Interview erklärt Prof. Ulf Dittmer, Chefvirologe am Uniklinikum in Essen, warum die Zahlen nicht unendlich steigen und was wir über die Sicherheit von Antigen-Schnelltests wissen. Die Themen in der Übersicht:

Greifen die Maßnahmen in NRW mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen schon?

Würden Sie sagen, dass wir hier schon eine kleine Trendwende sehen?

Noch in der ersten Dezemberwoche sollen in Deutschland weitere Maßnahmen greifen.

Da geht es zum Beispiel um die 2G-Regel im Einzelhandel, Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, Schließung von Bars und Clubs sowie um Beschränkungen bei Großveranstaltungen.

Angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens: Sind Sie der Ansicht, dass schärfere Maßnahmen für NRW jetzt doch wichtig sind, um das Virus einzudämmen?

Die Corona-Variante Omikron wurde zuerst in Südafrika entdeckt, inzwischen aber auch in NRW nachgewiesen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Omikron als besorgniserregend eingestuft.

Wie gefährlich ist Omikron im Vergleich zur Delta-Variante?

Wenn sich herausstellen sollte, dass die Impfstoffe gegen Omikron schlechter wirken: Bedeutet das, dass die Impfungen gar keinen Schutz mehr bieten?

In Deutschland wird viel getestet, um ungeimpfte Infizierte zu finden, aber auch, um mögliche Impfdurchbrüche rechtzeitig zu erkennen.

Wie zuverlässig sind die Antigen-Schnelltests in Anbetracht der hohen Infektionszahlen?

Ist es überhaupt sinnvoll, als geimpfte Person Antigen-Tests zu nutzen, bevor man beispielsweise ältere Menschen besucht?

Das komplette Interview gibt es auch als Podcast Das Corona-Update für NRW (Veröffentlichung: 2. Dezember). Darin geht es unter anderem noch um folgende Themen:

Könnte Omikron sich als harmlos erweisen?

Wie verhält man sich bei privaten Zusammenkünften, um sie möglichst sicher zu machen?

Erkennen Antigentests die Omikron-Variante?

