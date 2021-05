Großer Andrang bei Impfaktion in Kölner Zentralmoschee

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich optimistisch über die Entwicklung der Corona-Lage in Deutschland gezeigt: Die dritte Welle scheine gebrochen, sagte er in Berlin.

Köln. Die Sonderimpfaktionen kommen an: In Köln bildeten sich Warteschlangen, auch in Mülheim-Styrum ist das Interesse an einer Sonderaktion riesig.

Eine Sonderimpfaktion gegen das Coronavirus in der Kölner Ditib-Zentralmoschee ist auf große Resonanz gestoßen. Schon am Samstagmorgen hatte sich eine lange Warteschlange gebildet. In der Moschee können sich Bürger ohne Terminbuchung impfen lassen.

Die Aktion in Regie der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) ist nicht auf Mitglieder der muslimischen Gemeinde beschränkt, sondern offen für alle. Für die Sonderimpfaktion stünden 2000 Impfdosen von Astrazeneca zur Verfügung, bei denen es sich um einen Überschuss aus dem Kölner Impfzentrum handele, hatte eine Impfärztin berichtet.

Run auf Sonder-Impfaktion in Mülheim-Styrum

Auch die Städte im Ruhrgebiet treiben die Planungen für Sonder-Impfaktionen in Hotspot-Stadtteilen voran, darunter die Stadt Duisburg: Dort seien mobile Lösungen angedacht. Nach Möglichkeit sollten lokale Strukturen, Multiplikatoren und Kooperationspartner vor Ort, auch Mitarbeiter des Kommunalen Integrationszentrums (KI) sowie des Sprachmittlerpools eingebunden werden.

Auch in Mülheim-Styrum ist eine erste Sonder-Impfaktion angelaufen: Die Aktion wurde bereits am Freitag sehr gut angenommen und wird am Samstag fortgesetzt. Allein am Freitag konnten 480 Bürgerinnen und Bürger dort unbürokratisch geimpft werden, Samstag sollen weitere 520 folgen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Coronavirus