In der Gastronomie in NRW gilt aktuell die 3G-Regel. Voraussichtlich in der kommenden Woche sollen die Regeln verschärft werden.

Corona-Regeln Gastronomie in NRW: Diese Corona-Regeln gelten aktuell

Essen. Derzeit gilt in NRW für Kneipen, Restaurants und Diskotheken eine 3G-Regel. In wenigen Tagen will die Landesregierung auf eine 2G-Regel wechseln.

Gastronomie in NRW: In allen 53 Kreisen und kreisfreien Städten in NRW haben die Gastro-Betriebe geöffnet, es gelten dort aber weiterhin die Hygienevorgaben (AHA-Regeln) .

Künftig wird in NRW die 2G-Regel angewandt. Nur wer vollständig geimpft (zwei mal) oder genesen ist, darf in Kneipen, Bars und Restaurants.

In Clubs und Diskotheken und für Karnevalsfeiern gilt die strengere 2G-Plus-Regel – auch wer geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Test vorzeigen.

Wer während der Corona-Pandemie ein Essen im Restaurant oder einen Disco-Besuch plant, muss einige Vorgaben beachten. Aktuell gilt in ganz Nordrhein-Westfalen die 3G-Regel – am Dienstag (16.11.) hat die Landesregierung allerdings angekündigt, künftig zu einer 2G-Regelung zu wechseln. Voraussichtlich in der „laufenden nächsten Woche“ würden diese Regelungen umgesetzt werden, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU).

Hier gilt derzeit (noch) die 3G-Regel:

alle gastronomische Angebote in Innenräumen

Hotels: Nicht immunisierte Personen müssen bei der Anreise und erneut nach jeweils weiteren vier Tagen ein Schnelltest vorlegen

Nicht immunisierte Personen müssen bei der Anreise und erneut nach jeweils weiteren vier Tagen ein Schnelltest vorlegen Clubs und Diskotheken: Nicht-Immunisierte brauchen einen aktuellen PCR-Test oder einen maximal sechs Stunden alten Schnelltest

Nicht-Immunisierte brauchen einen Bordelle, Swingerclubs etc.: Nicht-Immunisierte brauchen einen aktuellen PCR-Test oder einen maximal sechs Stunden alten Schnelltest

Kein Test ist notwendig wenn Speisen und Getränken bloß abgeholt werden oder in Mensen und Kantinen, die ausschließlich die unmittelbaren Betriebs- oder Einrichtungsangehörigen versorgen. Die Maskenpflicht ist dort aufgehoben, wo es feste Sitz- oder Stehplätze gibt. Die Abstandsregel (1,50 Meter zwischen Tischen) und die Plicht zu baulichen Abtrennung gilt seit 1. Oktober nicht mehr.

Diese Corona-Regeln gelten für Clubs und Diskotheken

Das Land NRW hat die Corona-Regeln geändert, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz über dem Wert von 35 liegt. Wer dann eine Diskothek oder einen Club in NRW besuchen möchte und noch ungeimpft ist, muss einen aktuellen PCR-Test vorlegen (Symbolbild) Foto: Markus Scholz / dpa

Für Clubs und Diskotheken galten bisher strengere Regeln: Für den Besuch war lange ein PCR-Test Pflicht – aber seit 1. Oktober reicht ein Schnelltest, der höchstens sechs Stunden alt ist.

Bevor Clubs überhaupt öffnen dürfen, müssen die Betreiber den örtlichen Gesundheitsämtern ein Hygienekonzept vorlegen. Wenn dieses Konzept keine Maskenpflicht in Innenräumen vorsieht und der Zutritt nur immunisierten oder getesteten Personen erlaubt ist, muss dort von Beschäftigten und Gästen auch keine Maske getragen werden.

