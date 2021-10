Erkältungszeit und Corona: Wie sollte man sich verhalten?

Essen. Die STIKO empfiehlt über 70-Jährigen eine Corona-Auffrischimpfung. Ältere sollten sich auch gegen Grippe impfen lassen. Geht das gleichzeitig?

In NRW sinken die Infektionszahlen. In manchen anderen Bundesländern hingegen sind die Zahlen zuletzt gestiegen. Warum gibt es diese Unterschiede? Im Interview beantwortet Prof. Ulf Dittmer, Chefvirologe an der Uniklinik in Essen, Fragen rund um die Corona-Pandemie. Außerdem Thema: Erkältungszeit und Corona. Die Fragen Überblick:

Wie sollte man sich Ihrer Meinung nach verhalten, wenn man erkältet ist?

Sinkende und steigende Infektionszahlen: Warum gibt es aktuell Unterschiede zwischen den Bundesländern?

Laut RKI werden seit der 37. Kalenderwoche bundesweit wieder mehr Menschen über 80 Jahren wegen einer Coronavirus-Infektion im Krankenhaus behandelt.

Beobachten Sie das auch hier im Uniklinikum in Essen, und wenn ja, woran könnte das liegen?

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums ist der Anteil der geimpften Corona-Patienten auf den Intensivstationen angestiegen.

Müssen wir mit steigender Impfquote grundsätzlich mit mehr Impfdurchbrüchen rechnen?

Die STIKO empfiehlt jetzt unter anderem für Personen über 70 Jahre eine Corona-Auffrischimpfung.

Wann nach der letzten Impfung sollte die Auffrischimpfung verabreicht werden und muss man mit besonderen Nebenwirkungen rechnen?

Wir haben im letzten Interview über die Grippeimpfung gesprochen, die Sie für ältere Personen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem für wichtig halten.

Können Grippeimpfung und die Corona-Auffrischimpfung zeitgleich verabreicht werden oder ist das zu viel für das Immunsystem?

