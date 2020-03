Coronavirus in NRW: Zahl der Todesfälle auf acht gestiegen

Düsseldorf. NRW-Erlass schränkt viele weitere Bereiche des öffentlichen Lebens ein. Zahl der Toten in NRW steigt auf acht. Die Infos im Newsblog:

+++++ Alle Meldungen aus NRW im News-Ticker +++++



13.25 Uhr: In einem jetzt gestarteten EU-Projekt wollen Forscher von der Universität Ulm und der Universität Duisburg-Essen die Entwicklung einer wirksamen antiviralen Therapie beschleunigen. Dazu sollen zusammen mit weiteren europäischen Partnern verschiedene potenzielle Wirkstoffe gegen das Coronavirus schnell und effizient erprobt werden. Für das zweijährige Vorhaben „Fight nCoV“, das von der Universität Stockholm geleitet wird, hat das Konsortium 2,8 Millionen Euro eingeworben.

13.17 Uhr: Ein Mitarbeiter der Hauptverwaltung des Metro Mutterkonzerns „Metro AG“ in der Zentrale im Düsseldorfer Stadtteil Flingern ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das Gesundheitsamt der Stadt Düsseldorf ist bereits informiert. Die Metro AG hatte bereits am Freitag – also vor Bekanntwerden des aktuellen Infektionsfalls – zum vorsorglichen Schutz vor einer Corona-Verbreitung alle Mitarbeiter am Campus aufgefordert, in der kommenden Woche von zuhause aus zu arbeiten und den Besuch in der Hauptverwaltung nach Möglichkeit vollständig zu vermeiden. Diese Flex Work Regelung ist nun auf 14 Tage ausgedehnt worden. Betroffen sind mehr als 2000 Mitarbeiter.

13.05 Uhr: Ab Mittwoch, 18. März 2020, verkehren die DB-Busse in Nordrhein-Westfalen nach dem Ferien-Fahrplan. Diese Regelung gilt für die Busse der DB-Unternehmen BVR Busverkehr Rheinland GmbH (DB Rheinlandbus), WB Westfalen Bus GmbH (DB Westfalenbus) und BVO Busverkehr Ostwestfalen GmbH (DB Ostwestfalen-Lippe-Bus). Zum Schutz der Fahrgäste und Mitarbeiter ist der Einstieg in die Busse ab sofort nur noch durch die hinteren Türen möglich. Die Sitzreihen direkt hinter dem Fahrersitz bleiben frei und werden entsprechend abgesperrt. In den Bussen erfolgt zudem kein persönlicher Fahrkartenverkauf. Tickets erhalten Fahrgäste über die App „DB Navigator“, Vorverkaufsstellen oder Fahrscheinautomaten.

13.01 Uhr: Der Kreis Wesel hat am Mittag die aktuellen Fallzahlen mitgeteilt: Demnach gibt es aktuell 89 bestätigte Fälle, am Freitag waren es noch 26. Die Krankheitsverläufe stellen sich bisher weitestgehend als unproblematisch dar, heißt es.

12:50 Uhr: Im Kreis Heinsberg gibt es zwei weitere Todesfälle wegen des Coronavirus. Eine 94-jährige Heinsbergerin mit Vorerkrankungen verstarb an einer Lungenentzündung im Krankenhaus Heinsberg. Auch im Krankenhaus Erkelenz ist eine Patientin aus Heinsberg, 81 Jahre, an einer Lungenentzündung durch eine Coronavirusinfektion verstorben. Sie war ebenfalls durch Vorerkrankungen bereits gesundheitlich belastet, teilte eine Kreis-Sprecherin mit. Die Zahl der Todesopfer in NRW ist damit auf acht gestiegen.

12:43 Uhr: Das Land NRW hat in einem neuen Erlass Reiserückkehrern aus Risikogebieten ein 14-tägiges Betretungsverbot für Kitas, Krankenhäuser, Pflegeheime und Hochschulen auferlegt. Zu den Risikogebieten gehören laut Robert Koch-Institut (RKI) unter anderem Italien sowie Tirol, Madrid, Kalifornien, Washington und New York. Als besonders betroffenes Gebiet gilt laut RKI in Deutschland der Kreis Heinsberg. Wie Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag in Düsseldorf sagte, gelten die Betretungsverbote auch für Personen aus dem Kreis Heinsberg.

12:40 Uhr: Einkaufszentren wie das Centro in Oberhausen und der Limbecker Platz in Essen melden noch keine gravierenden Einschränkungen bei ihren Öffnungszeiten. Die Landesregierung hatte am Wochenende Einschränkungen auch dort angekündigt. Im Centro würde ab Freitag die "Centrolino"-Kinderbetreuung einigestellt, teilte der Centro-Betreiber auf Nachfrage mit. Im Limbecker Platz heißt es, man stehe "in engem Austausch mit den Behörden" und warte auf neue Anweisungen.

12:29 Uhr: Das Land NRW hat in einem neuen Erlass alle öffentlichen Veranstaltungen verboten. „Das schließt grundsätzlich auch Verbote für Versammlungen unter freiem Himmel wie Demonstrationen ein“, heißt es in dem neuen Erlass. Diese könnten nur bei einer individuellen Prüfung auf ihre Notwendigkeit genehmigt werden. „Ausgenommen sind Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge zu dienen bestimmt sind oder der Versorgung der Bevölkerung dienen, wie zum Beispiel Wochenmärkte“, heißt es.

12:22 Uhr: Die Landesregierung in NRW hat ihre Einschränkungen für Restaurants und Hotels sowie Bibliotheken konkretisiert: Demnach gilt ein Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Tischen, zudem müssen Hygieneregeln ausgehängt werden und Besucher müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen. Das sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag in Düsseldorf. Die Regelung gilt seit Montag.

12.15 Uhr: Die Feuerwehr Essen hat einen "Notruf in eigener Sache" verbreitet: Es rufen zu viele Bürger den Feuerwehr-Notruf 112 an, weil sie Fragen zum Coronavirus haben. "Die Notrufnummer 112 ist nur bei wirklichen Notfällen zu wählen", teilt die Feuerwehr mit. Für Fragen und Anliegen zum Coronavirus hat die Stadt Essen ein Bürgertelefon eingereichtet. Telefonnummer: 0201/123-8888.

11:43 Uhr: Krankenhäuser und Pflegeheime müssen ab sofort „Maßnahmen ergreifen, um den Eintrag von Corona-Viren zu erschweren, Patienten und Personal zu schützen und persönliche Schutzausrüstung einzusparen“, teilte die NRW-Landesregierung mit. Ausnahme sind Kinder- und Palliativ-Stationen. Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen für Patienten und Besucher müssen in Kliniken und Heimen geschlossen werden. Sämtliche öffentliche Veranstaltungen dürfen nicht mehr angeboten werden.

11:04 Uhr: Nach Kontakt mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person befindet sich Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) in häuslicher Quarantäne. Das teilte die Stadt am Montag mit. Sie weise bisher aber keine Symptome auf und fühle sich gut. „Ihre Dienst- und Amtsgeschäfte erledigt sie von zu Hause aus“, erklärte Rekers Sprecher. Die Quarantäne habe auf Anraten des Gesundheitsamtes am Sonntagabend begonnen.

10:49 Uhr: In vielen Städten und Gemeinden gründen sich Gruppen, die Menschen aus den Coronavirus-Risikogruppen helfen wollen, etwa bei Einkauf, Haustierbetreuung oder Gespräch. In Essen zum Beispiel sucht die Gruppe "Helferteam für Essen", die am Wochenende vom Leiter des Ehrenamtsmanagements der Evangelischen Kirche ins Leben gerufen wurde, noch Mitstreiter und Interessenten:

10:23 Uhr: Das Gesundheitsministerium NRW meldet jetzt landesweit 2493 bestätigte Corona-Fälle. Alleine im Kreis Heinsberg waren es zuletzt 663 Fälle. Dort glaubt man, dass es dort ohne die seit dem am 26. Februar verfügten Schließung von Schulen und Kitas deutlich mehr Fälle sein dürften.

10:14 Uhr: Die Bus-Unternehmen der Deutschen Bahn - in NRW die Gesellschaft "DB Regio Bus NRW" - werden ab Mittwoch das Fahrplanangebot reduzieren. Ab dann gelte für die Bus-Linien im Auftrag der DB bis auf weiteres der Ferien-Fahrplan.

10:03 Uhr: Die Jobcenter und Arbeitsagenturen in NRW haben ab sofort alle Gesprächstermine abgesagt - "ohne Rechtsfolgen", teilte die Regionaldirektion der Arbeitsagentur NRW mit. Kunden müssten wegen Terminen nicht selbst anrufen oder sich abmelden. Jobcenter und Arbeitsagenturen bleiben geöffnet und würden sich nun auf die Bearbeitung und Bewilligung von Geldleistungen konzentrieren. Nur im "Notfall" sei ein persönlicher Kontakt in den Dienststellen möglich, heißt es. "Eine Arbeitslosmeldung kann auch telefonisch erfolgen. Ein Antrag auf Grundsicherung kann formlos in den Hausbriefkasten der Dienststelle eingeworfen werden". Das Online-Angebot und die Telefon-Kapazitäten würden ausgebaut.

9:50 Uhr: In Bochum läuft der Bus- und Bahnverkehr noch normal: "Unser Fahrtenangebot hat grundsätzlich den üblichen Umfang. Einige Einsatzwagen sind aber nicht unterwegs. Das steht im Zusammenhang mit der Einstellung des Schulbetriebs", sagte ein Sprecher des Nahverkehrsunternehmens Bogestra auf Nachfrage.

9:35 Uhr: Im Bahnverkehr in NRW könnte es in den kommenden Tagen zu Einschränkungen kommen, sagte ein Sprecher des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr: "Derzeit ist der Öffentliche Personennahverkehr im VRR durch die aktuelle Coronavirus-Lage in der Region nicht eingeschränkt. Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen ist es jedoch möglich, dass es zu Einschränkungen im Betrieb von Bus und Bahn kommen wird." Verschärfe sich die Lage, werde man versuchen, "die öffentliche Mobilität möglichst lange aufrecht zu erhalten". Aufgabenträger, Verkehrsunternehmen, das Land NRW und die steuernden Behörden auf Landes- und Bundesebene stünden im engen und kontinuierlichen Austausch, hieß es beim VRR. "Gleichzeitig kommen die Verkehrsunternehmen ihrer Verantwortung nach, das Ansteckungsrisiko für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Fahrgäste zu minimieren."

9:17 Uhr: Auch der Betrieb in Shopping-Malls soll in NRW eingeschränkt werden, hat die NRW-Landesregierung per Erlass verfügt. In der Thier-Galerie in Dortmund führt das am Montagvormittag noch zu keinen Veränderungen, sagt Centermanager Markus Haas auf Anfrage. "Aktuell gibt es noch keine offizielle Verfügung der Behörden, dass wir das Center nicht öffnen dürfen. So lange hat die Thier-Galerie unter der Berücksichtigung der empfohlenen hygienischen Präventionsmaßnahmen geöffnet."

9:04 Uhr: Bei den Ausnahmen für die Kinderbetreuung in Kitas will die Sadt Düsseldorf in der aktuellen Woche noch eine gewissen 'Kulanz' walten lassen, sagte ein Sprecher auf Nachfrage: Eltern, die in der sogenannten Kritischen Infrastuktur tätig sind, können ihre Kinder in Düsseldorf in dieser Woche noch in Kitas betreuen lassen. Ab der kommenden Woche sei eine schriftlicher Nachweis des Arbeitgebers vorzulegen, teilte die Stadt mit. Und: Das Betreuungsangebot gelte nur für Eltern, die beide in den von der Landesregierung definierten besonderen Bereichen, wie etwa Polizei, Feuerwehr, Rettungs- oder Pflegedienst und ähnlichen beschäftigt sind.

8:52 Uhr: Die Corona-Krise hat NRW im Griff. Das öffentliche Leben wird stark eingeschränkt. Diese Maßnahmen hat das Land bis dato per Erlass beschlossen:

8:30 Uhr: Wegen der zahlreichen Bürger- und Medienanfragen zur Corona-Pandemie hat die Landesregierung am Montag eine neue Webseite gestartet. Unter der zentralen Informationsplattform land.nrw/corona sollen alle aktuellen Entwicklungen rund um das Corona-Virus gebündelt werden. Dort will NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) auch alle Maßnahmen und Entscheidungen seiner Landesregierung erläutern sowie Erlasse und Dokumente hinterlegen. Damit sollen auch die im Netz grassierenden Fake-News eingedämmt werden. Die Plattform wird fortlaufend aktualisiert und bietet Informationen auch in Türkisch und Arabisch. Zudem wird das normale Bürgertelefon der Landesregierung wegen der Anfragenflut der vergangenen Tage neu organisiert: Unter der Telefonnummer 0211/911 910 01 werden nun alle Bürger-Anfragen rund um das Corona-Virus gebündelt entgegengenommen.

8:20 Uhr: Die Verschiebung von planbaren Operationen wegen der Coronavirus-Epidemie könnte in NRW mehr als jeden zweiten Eingriff betreffen. Das sagte der Präsident der Krankenhausgesellschaft NRW, Jochen Brink, am Montag im WDR. Für die Krankenhäuser bedeute das eine „gewaltige Herausforderung“. Aktuell seien die Krankenhausleitungen überall im Land damit beschäftigt, ihre Betriebsabläufe umzuorganisieren. Welche Eingriffe ohne Schaden der Patienten um einige Monate verschoben werden könnten, entscheide der behandelnde Arzt. Die Patienten reagierten nach seinem ersten Eindruck „sehr verständnisvoll“, sagte Brink. Mit der Verschiebung, die bundesweit und vom NRW-Gesundheitsministerium empfohlen worden war, sollen Intensiv-Betten und Beatmungsgeräte für die Behandlung schwer kranker Coronavirus-Patienten frei gehalten werden.

7:46 Uhr: Im Kreis Heinsberg gibt es in Sachen Kinderbetreuung keine Ausnahmen für Angehörige von Berufsgruppen, die zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastrukur unabkömmlich sind. Der Kreis hatte Schulen und Kitas bereits am 26. Februar geschlossen, nachdem dort die ersten beiden Corona-Kranken bestätigt worden waren und sich weitere Fälle abzeichneten. Stand Sonntagabend waren alleine im Kreis Heinsberg 663 Infizierte gemeldet worden, von 2100 Fällen in NRW.

7:32 Uhr: Die Stadt Dortmund hält am Montag und am Dienstag die Kitas in der Stadt noch offen - als Übergangszeit, teilt die Stadt mit: "Betreuung ist in allen Einrichtungen möglich". Ab Mittwoch sollen dort nur noch Kinder betreut werden, deren Eltern als sogenannte "'Schlüsselperson" gelten, also zum Beipiel in der Medizinversorgung tätig sind, bei Polizei, Feuerwehr oder in ähnlichen Tätigkeitsbereichen. Die Stadt appelliert an alle Eltern, Kinder möglichst zuhause zu halten.

7:07 Uhr: Die Deutsche Fußball Liga DFL will an diesem Montag entscheiden, wie es in den Bundesligen angesichts des Coronavirus weitergeht. Mögliche Szenarien sind zum Beispiel ein Komplettabbruch der Saison oder die Wiederaufnahme, allerdings nur mit sogenannten Geisterspielen.

7:01 Uhr: Die Stadtverwaltung Düsseldorf schließt ab sofort alle ihre Dienststellen für den Publikumsverkehr. Ein Notfallplan werde derzeit erarbeitet, teilte die Stadt mit. Zudem arbeite die Stadt daran, einen mobilen Service einzurichten, um Erkrankte zuhause medizinisch zu überwachen und zu versorgen.

6:50 Uhr: Die Hotline zur Corona-Infektion der Stadt Bochum ist zeitweise überlastet. "Auch die Feuerwehr verzeichnet zunehmend Anrufe von Personen, die sich informieren wollen". Die Stadtverwaltung warnt: "Dies blockiert die zentrale Notrufnummer der Feuerwehr. Die Rufnummer 112 ist jedoch nur in lebensbedrohlichen Situationen zu wählen." Die Stadt bittet Bürger, sich im online-Angebot auf der städtischen Website bochum.de/corona zu informieren, auch zum Beispiel über den Meldevorgang beim Verdachtsfall bzw. zu Symptomen einer Erkrankung.

6:22 Uhr: Das Nahverkehrsunternehmen DSW21, die dortigen Stadtwerker und die Wohnungsgesellschaft Dogewo in Dortmund schließen ab diesem Montag bis auf Weiteres ihre Kunden- und Servicecenter. Dies soll Beschäftigte und Bürger vor Ansteckung mit dem Coronavirus schützen.

6.01 Uhr: Wegen des Coronavirus in Nordrhein-Westfalen steht Kunden der Rheinbahn in und um Düsseldorf ab Mittwoch nur noch ein reduziertes Fahrtenangebot zur Verfügung. Die Rheinbahn werde ab dann täglich nach dem Sonntagsfahrplan fahren, teilte das Unternehmen in der Nacht zum Montag mit. Außerdem werden die Vordertüren der Busse geschlossen bleiben und der Ticketverkauf beim Fahrer eingestellt. Dadurch sollen sie so gut wie möglich vor einer Ansteckung geschützt werden. Laut Rheinbahn ist das aufgrund der steigenden Sars-CoV-2-Infektionen erforderlich. Außerdem bleiben unter anderem Kundencenter, Fundbüro und Service Point zunächst bis zum 19. April geschlossen.

5:00 Uhr: Die NRW-Landesregierung hat zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie weitere gravierende Einschränkungen für den Freizeitbereich in Nordrhein-Westfalen beschlossen. Ab sofort sollten durch Erlass des NRW-Gesundheitsministeriums nahezu alle Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- und Bildungsangebote im Land eingestellt werden, wie die Staatskanzlei am Sonntagabend nach einer Kabinettssitzung mitteilte. Demnach müssten bereits ab Montag alle Bars, Clubs, Diskotheken, Spielhallen, Theater, Kinos und Museen schließen. Dieselbe Regelung gebe es für Prostitutionsbetriebe.

Ab Dienstag sei dann auch der Betrieb von Fitness-Studios, Schwimm- und Spaßbädern sowie Saunen untersagt. Ebenso ab Dienstag sind den Angaben zufolge Zusammenkünfte in Sportvereinen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen nicht mehr gestattet.

Der Zutritt zu Einrichtungshäusern und Einkaufszentren wie Shoppingmalls oder Factory-Outlets soll nur noch zur Deckung des dringenden Bedarfs unter strengen Auflagen erlaubt sein. Und das nicht zuletzt auch, um zu vermeiden, dass sich Schüler nach den Schulschließungen ab Montag hier in größeren Gruppen versammeln.

Die Regelungen sollen laut Staatskanzlei zunächst bis zum 19. April gelten.

0.05 Uhr: Die Ereignisse in NRW überschlagen sich - hier ist noch einmal in Telegram-Form die Übersicht, was in Sachen Coronavirus ab Montag gilt:

