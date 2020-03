Coronavirus in NRW: Meldungen vom Samstag (29. Februar)

NRW. Die Zahl der Coronavirus-Erkrankten in NRW steigt auf mehr als 60. Hier alle Meldungen vom Samstag, 29. Februar, im Newsblog zum nachlesen.

In diesem Artikel haben wir unsere Berichterstattung für Sie archiviert. Hier finden Sie alle aktuellen Meldungen zum Coronavirus in NRW.

Die Entwicklungen in NRW am Samstag:

23.45 Uhr: Wir schließen für heute den Newsblog und werden Sonntag wieder aktuell über die neuen Entwicklungen in Sachen Coronavirus berichten.

22.15 Uhr: Ein Bus aus Aachen mit jungen Heranwachsenden auf dem Weg nach Österreich wurde wegen Coronavirus-Verdachts in Bayern gestoppt. In dem Bus saß eine junge Frau, die „intensiveren“ Kontakt hatte zu einem infizierten Elftklässler aus Würselen bei Aachen. Sie wurde zur Abklärung des Verdachts in ein Krankenhaus gebracht, die übrige Reisegruppe sollte in Feldbetten in einer Turnhalle warten. Die Betroffene war mit Erkältungssymptomen in den Bus gestiegen. Sollte der Test negativ ausfallen, kann der Urlaub am Sonntag losgehen.

21.16 Uhr: Nun gibt es auch in Duisburg die ersten positiven Testergebnisse: Zwei Frauen haben sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Sie befinden sich in häuslicher Quarantäne, berichtet Stadtsprecherin Susanne Stölting am Samstagabend. „Beide hatten bei einer Karnevalsfeier in Geilenkirchen direkten Kontakt zu einem Infizierten“, so Stölting.

20.25 Uhr: In Mönchengladbach hat sich eine Lehrkraft der Katholischen Grundschule Holt mit dem Coronavirus infiziert. Deshalb bleibt die Schule als auch der Teilstandort Günhoven bis zum 15. März geschlossen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Mönchengladbach. Rund 70 Schüler der 3. Klassen sowie das 30-köpfige Lehrerkollegium sowie das übrige Personal der Schule bleibt in häuslicher Quarantäne.

19.39 Uhr: Im Hauptbahnhof Hagen ist am frühen Samstagabend ein Regionalexpress für mehr als eine Stunde festgehalten worden. Hintergrund war ein Corona-Verdachtsfall.

18.10 Uhr: Beinahe stündlich steigen die Zahlen der Infizierten: Das neuartige Coronavirus greift in Nordrhein-Westfalen immer weiter um sich. Bis Samstag gab es mehr als 60 bestätigte Infektionen - darunter nach Angaben des Kreises Heinsberg auch vier Kinder einer Kita. In der Einrichtung arbeitet eine an Covid-19 erkrankte Frau als Erzieherin. Auch aus Bonn, Köln, dem Sauerland und dem Raum Aachen wurden Fälle gemeldet.

18.05 Uhr: Allein im Kreis Heinsberg haben sich 60 Personen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, hinzu kommen Einzelfälle aus mehreren Teilen des Landes. Allesamt haben sie einen Bezug zum Kreis Heinsberg. Eine Karnevalsveranstaltung Mitte Februar in Gangelt gilt bisher als Beginn der Infektionskette. In dem Kreis mit rund 252 000 Einwohnern nahe der niederländischen Grenze sind geschätzte rund 1000 Personen noch in häuslicher Quarantäne, die für zwei Drittel ab Sonntag enden soll.

17.15 Uhr: Eine Luftsicherheitsassistentin, die offenbar am Flughafen Köln/Bonn eingesetzt ist, hat ihren Arbeitgeber Kötter darüber informiert, dass sie mit Erkältungssymptomen ihren Hausarzt aufgesucht habe und dieser das Untersuchungsergebnis als Präventivmaßnahme an ein zuständiges Labor geschickt hat, wo es auf en Coronovirus getestet wird. das geht aus einem internen Kötter-Papier vom 28. Februar hervor, das der Redaktion vorliegt. Es handele sich hierbei demnach um einen möglichen Verdachtsfall - es gebe noch keine offizielle Einschätzung der Behörden, heißt es weiter. Die Mitarbeiterin sei gebeten worden zuhause zu bleiben, bis das Ergebnis am Montag vorliege.

16.23 Uhr: Die Messe Düsseldorf verschiebt wegen der Ausbreitung von Covid-19 alle bevorstehenden Eigenveranstaltungen: Betroffen sind die Messen ProWein, wire, Tube, Beauty, Top Hair sowie die Energy Storage Europe. Auch wegen der zuletzt deutlich gestiegenen Zahl von Infizierten in Europa habe die Messe Düsseldorf die Lage neu bewertet. "Hinzu kommt die Verunsicherung zahlreicher Aussteller und Besucher der Veranstaltungen im März und die komplizierte Reisesituation insbesondere für internationale Kunden", begründet die Messe die Absage. „Diese Entscheidung ist allen Beteiligten nicht leichtgefallen“, so Thomas Geisel, Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf und Aufsichtsratsvorsitzender der Messe. Die für Mai und Juni in Düsseldorf geplanten Großmessen interpack und drupa sollen bislang nicht verschoben werden.

16.04 Uhr: Auch außerhalb von NRW ist die Zahl der Corona-Erkrankungen gestiegen,es gibt neue Infizierte in Hessen und Hamburg. Die Lage außerhalb von NRW haben wir in diesem Newsblog zusammengefasst.

15.28 Uhr: Das Coronavirus hat die Millionenstadt Köln erreicht. Das neuartige Virus sei am Samstag bei einer Frau nachgewiesen worden, die im Kreis Heinsberg Karneval gefeiert habe, teilte die Stadt mit. Sie habe dieselbe Karnevalsveranstaltung in Gangelt besucht wie der 47-Jährige, der als Erstinfizierter in NRW gilt. Die Kölnerin werde im isolierten Bereich eines Krankenhauses behandelt. Sie zeige aber nur vergleichsweise leichte Symptome, sagte eine Sprecherin.

14.41 Uhr: Auch der BVB sorgt vor der Partie gegen den SC Freiburg vor und hat seinen Spielern unter anderem den direkten Kontakt zu den Fans untersagt. Für die BVB-Anhänger wurden Desinfektionsspender im Stadion aufgebaut.

14.20 Uhr: Wer zu Infizierten Kontakt hatte, sollte sich in Quarantäne begeben. Aber was heißt das konkret für den Einzelnen? Sollte man Vorräte anlegen? Das bedeutet häusliche Quarantäne.

14.09 Uhr: Nachdem es im Bochumer Unverpacktladen in den vergangenen Tagen vermehrt zu "größeren (Hamster-)Einkäufen" gekommen ist, bittet das Geschäft seine Kunden über seine Facebookseite um Vorbestellungen. "Da wir solche Einkäufe schlecht vorausplanen können, wäre es unfair gegenüber anderen, wenn dadurch unsere Vorräte aufgebraucht würden", heißt es in dem Post. Noch sei alles vorrätig, man wolle lediglich Lieferschwierigkeiten vorbeugen.

13.21 Uhr: Bei vier Kindern aus Heinsberg ist eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Sie gehen in die Kita im Kreis Heinsberg, in der eine an Covid-19 erkrankte Frau als Erzieherin arbeitet. Das teilte der Kreis Heinsberg am Samstag mit. Allen vier Betroffenen gehe es gut. Sie zeigten „allenfalls leichte Erkältungssymptome“, sagte eine Sprecherin. Insgesamt besuchen 114 Kinder die Kita. Rund 100 Jungen und Mädchen machten den Test, bei vieren war der Befund positiv. 14 Kinder erschienen nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu dem Test. Insgesamt sei die Zahl der Personen, die sich mit dem Erreger Sars-CoV-2 im Kreis Heinsberg nachweislich infizierten, nun auf 60 gestiegen.

Alle Personen, die unmittelbar zu einer infizierten Person Kontakt hatten und die selber Krankheitssymptome zeigen, sollen in häusliche Quarantäne gehen. Sie sollen der Kreissprecherin zufolge ihren Hausarzt konsultieren, der entscheide, ob ein Test vorgenommen wird. Hier mahnt Kinderarzt Michael Achenbach Eltern zur Besonnenheit:

13.14 Uhr: Die Ausbreitung des Coronavirus wirkt sich auch auf den Güterverkehr in Nordrhein-Westfalen aus. Im Umfeld eines Mitarbeiters des Stellwerks in Köln-Kalk ist laut Angaben der Deutschen Bahn ein Verdachtsfall aufgetreten. Das Stellwerk war am Samstag deshalb nicht besetzt. Der Schienengüterverkehr werde umgeleitet. Auswirkungen auf den Personenverkehr gibt es den Angaben zufolge aber nicht. Die Umleitungen sollen voraussichtlich noch bis Sonntag bestehen. Ob sich der Verdachtsfall bestätigt hat, war am Samstag zunächst noch unklar.

12.49 Uhr: Aus Vorsicht hat Handball-Landesligist Kettwiger SV die beiden Heimpartien der ersten und zweiten Mannschaft am Samstag abgesagt.

12.35 Uhr: In Duisburg gibt es vier neue begründete Verdachtsfälle. Drei Personen sind in häuslicher Quarantäne, ein Patient wird im Bethesda-Krankenhaus behandelt. Drei Betroffene haben sich in einem der besonders betroffenen Gebiete in Italien aufgehalten, einer hatte Kontakt zu einem Infizierten im Zusammenhang mit den Fällen in Heinsberg. Mit den Testergebnissen wird im Laufe des späten Nachmittags gerechnet.

11.56: In Aachen und im nahe gelegenen Würselen ist bei drei Personen das Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Es handele sich in Aachen um eine Frau aus Gangelt im Kreis Heinsberg, die aus anderen Gründen in einer Aachener Klinik behandelt wurde, wie ein Sprecher der Stadt am Samstag mitteilte. Sie sei nun isoliert, alle Kontaktpersonen würden ermittelt. Auch wenn sie aus dem besonders betroffenen Kreis Heinsberg stamme, gehöre sie nicht zu den bisher vom Kreis Heinsberg gemeldeten Fällen.

In Würselen wurden eine Frau und ihr Sohn positiv getestet. Bei dem Sohn handele es sich um einen Heranwachsenden oder jungen Erwachsenen. Er sei Schüler der elften Klasse, sagte ein Sprecher der Städteregion Aachen auf dpa-Anfrage. Weitere Details zu den Personen seien noch nicht bekannt. Aufgrund „des leichten Krankheitsverlaufes“ wurden beide nach Hause entlassen. Auch hier würden Kontaktpersonen ausfindig gemacht.

10.53 Uhr: In Dortmund gibt es nur noch zwei Verdachtsfälle: Die übrigen Tests seien negativ verlaufen, auch bei einem Schüler. Das vermeldete die Stadt Dortmund am Morgen via Twitter.

10.33 Uhr: Das Gesundheitsministerium in Nordrhein-Westfalen rechnet mit einem steigenden Bedarf an Sars-CoV-2-Tests. Derzeit werden Proben in NRW dezentral von rund 20 zertifizierten privaten Laboren und universitären Laboren durchgeführt, wie ein Ministeriumssprecher auf dpa-Anfrage sagte.

Der Arzt oder das Gesundheitsamt, das einen Abstrich aus den Atemwegen eines möglicherweise Betroffenen nimmt, entscheide selbst, welches Labor die Probe dann untersucht. Wie viele der drei bis vier Stunden dauernden Analysen tagtäglich vorgenommen werden, sei nicht bekannt. Allerdings: „Es ist davon auszugehen, dass die Anzahl der zu untersuchenden Proben weiter steigen wird. Daher werden die Untersuchungskapazitäten weiter hochgefahren.“ Ausgewertet werden die Tests auch an der Essener Uniklinik:

10.30 Uhr: Die unter häusliche Quarantäne gestellten Menschen im Kreis Heinsberg erhalten aus ihrem Umfeld nach Worten einer Betroffenen viel Unterstützung: Bekannte bringen Einkäufe und Essen vorbei und stellen es vor die Tür. Das schilderte eine Frau, deren Sohn in den Kindergarten geht, in dem die an Covid 19 erkrankte und weiter in der Uniklinik Düsseldorf behandelte Erzieherin arbeitet. „Die Kinder gehen auch schon mal in den Garten, das ist ja das Gute an einer ländlichen Gegend. In der Stadt würde uns wahrscheinlich die Decke auf den Kopf fallen.“ In ihrer Familie zeige niemand Symptome.

Großes Mitgefühl herrsche gegenüber dem Ehepaar, bei dem das Virus zuerst festgestellt wurde: „Die kennen wir sehr gut. Wir hoffen alle, dass sie bald wieder nach Hause kommen und dass alles gut ausgeht“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe aber auch Anfeindungen in den sozialen Medien, denen zufolge das Ehepaar unverantwortlich gehandelt haben soll. Einige in der Nachbarschaft fühlten sich von der Öffentlichkeit stigmatisiert, sagte die Betroffene, die ihren Namen nicht nennen möchte. Die häusliche Quarantäne für geschätzt rund 1000 Menschen im Kreis soll im Laufe des Samstags für viele enden.

9.01 Uhr: Nach der Infektion eines Mitarbeiters einer Offenen Ganztagsbetreuung (OGS) mit dem neuartigen Coronavirus bleibt eine Bonner Grundschule von Montag an für zwei Wochen geschlossen. Die rund 185 Kinder, die die Schule besuchten, würden nun auf das Virus getestet, sagte die Leiterin des Bonner Gesundheitsamtes, Ingrid Heyer, am Samstag. Dazu würden Krisenteams die Familien im Laufe des Tages zu Hause aufsuchen.

Der 23 Jahre alte OGS-Mitarbeiter zeige nur leichte Symptome und befinde sich in häuslicher Quarantäne, sagte der Ärztliche Direktor der Bonner Uniklinik, Wolfgang Holzgreve. Der junge Mann habe im Kreis Heinsberg Karneval gefeiert und sei dann am Aschermittwoch nach Bonn zurückgekehrt, wo er in der OGS arbeite, schilderte Heyer. Dort habe er dann Kinder bei den Hausaufgaben betreut. Danach habe er sich schlecht gefühlt und sei am Donnerstag nicht in der Schule gewesen. Er sei zur Uniklinik gefahren, dort sei aber zunächst kein Test vorgenommen worden. Erst am Freitagnachmittag, als der Mann ein zweites Mal in die Klinik fuhr, sei er dann positiv auf das Coronavirus getestet worden. Den Klinik-Mitarbeitern sei zu dem Zeitpunkt nicht bekannt gewesen, dass der Student zuvor Karneval im Kreis Heinsberg gefeiert hatte.

Bisher haben alle Infektionsfälle in NRW einen Bezug zum Kreis Heinsberg, wo auch der 47-Jährige feierte, der als Erstinfizierter in NRW gilt und weiter in der Uniklinik Düsseldorf behandelt wird.

Häusliche Quarantäne: Die wichtigsten Infos auf einen Blick Häusliche Quarantäne: Die wichtigsten Infos auf einen Blick

8.58 Uhr: Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Kreis Heinsberg ist auf 38 gestiegen. Am späten Freitagabend sei eine weitere Person gemeldet worden, sagte eine Sprecherin des Kreises am Samstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Der Krisenstab werde angesichts der raschen Ausbreitung des Erregers am Vormittag erneut zusammenkommen. Man warte weiter auf die Testergebnisse von Dutzenden Kindern aus der Kita, in der die erkrankte und in der Düsseldorfer Uniklinik behandelte Erzieherin arbeitet. „Dazu liegen uns noch keine Ergebnisse vor“. Patienten waren am Freitag auch aus Düsseldorf und Bergheim gemeldet worden. Unter allen bekannten Fällen werden nur die 46 Jahre alte Erzieherin und ihr Ehemann (47) - er gilt als Erstinfizierter in NRW - im Krankenhaus behandelt. Dabei gilt der Zustand des Mannes als ernst, hatte sich aber zuletzt „etwas stabilisiert“. Geschätzte rund 1000 Menschen befinden sich als Vorsichtsmaßnahme in häuslicher Quarantäne. (red/mit dpa)