Coronavirus in NRW: Die Meldungen von Montag (6.April)

Essen. Virologe Streeck warnt: Schulen nicht zu früh öffnen. Hilfe für die Niederlande bei Behandlung von Corona-Patienten. Alle Infos im Newsblog.

‣ Interaktive Karten: So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte

Coronavirus in NRW - Bleiben Sie auf dem aktuellen Stand Neue Corona-Fälle, neue Restriktionen, neue Hoffnung? Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Jetzt hier bestellen. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

+++++ Alle Meldungen aus NRW im News-Ticker +++++



22.00 Uhr: Ein älterer Mann ist am Montag in einem Bottroper Krankenhaus an den Folgen seiner Corona-Infektion gestorben. Das hat der Krisenstab bestätigt.

21.54 Uhr: Der mit dem Coronavirus infizierte britische Premierminister Boris Johnson ist auf die Intensivstation verlegt worden. Sein Zustand habe sich verschlechtert, sagte ein Regierungssprecher mehreren britischen Medien zufolge. Weitere Infos gibt es hier.

21.37 Uhr: Reiner Calmund spricht über Finanzprobleme der Bundesliga-Klubs in der Corona-Krise. So beurteilt der frühere Manager von Bayer Leverkusen die Lage.

21.15 Uhr: Der ADAC erwartet zu Ostern erstmals seit vielen Jahren keine Staus auf den NRW-Autobahnen. „Wir rechnen an Ostern angesichts der Corona-Krise und den daraus resultierenden Einschränkungen mit deutlich weniger Verkehr als in den Vorjahren“, sagte ADAC-Verkehrsexperte Roman Suthold der Redaktion.

20.39 Uhr: Die Philharmoniker hatten aufgerufen und Essener Feuerwehrleute spielten das Steigerlied auf Zollverein. Es sollte ein Zeichen der Solidarität in der Corona-Krise sein. Aber das kam bei der Stiftung nicht gut an.

20.22 Uhr: Die kommunalen Spitzenverbände in NRW hinterfragen in dem Brief an das Düsseldorfer Innenministerium, ob die Kommunalwahlen am 13. September wegen der Corona-Krise wie geplant stattfinden können. Alle „Handlungsoptionen“ - etwa eine Verschiebung oder eine reine Briefwahl - sollten geprüft werden. So könne noch schwerer werden, genügend Wahlhelfer und Wahlräume zu finden, die oft in Pflegeheimen oder Kitas seien, heißt es in dem Brief von Städte- und Gemeindebund, Städtetag und der Landkreistag.

19.56 Uhr: Eine Apotheke aus dem Kreis Olpe bot kürzlich Corona-Schnelltests an. Wie verlässlich sind diese Tests? Warum die Experten zur Vorsicht mahnen.

19.35 Uhr: Gewerkschafter und Personalvertreter haben der Lufthansa vorgeworfen, die Coronakrise für einen rabiaten Konzernumbau nutzen zu wollen. Man gehe davon aus, dass noch in dieser Woche die Schließung der Lufthansa-Tochter Germanwings verkündet werden solle, heißt es in einer Petition, die von Vertretern der Gewerkschaften Ufo und Vereinigung Cockpit unterzeichnet ist. Die rund 1400 Beschäftigten und ihre Familien würden mit Arbeitslosigkeit und dem Entzug ihrer Existenzgrundlage bedroht.

19.19 Uhr: Im Vergleich zu den Nachbarkreisen sind die Coronazahlen im Kreis Olpe rätselhaft hoch. Der Landrat will dem Phänomen nun auf den Grund gehen.

19.08 Uhr: Die MDZ Apotheke in Duisburg wollte Desinfektionsmittel aus einem Tank für 25 Euro pro Liter verkaufen – und erntet einen Shitstorm. Das sagt der Apotheker.

18.59 Uhr: In Bergamo, Italiens Corona-Epizentrum sind die Kliniken komplett überlastet. NRW bot Hilfe an: Nun gibt es italienische Patienten in Bochum.

18.44 Uhr: Der Anstieg der Zahl der Coronavirus-Infektionen verlangsamt sich in Deutschland. Wie geht es weiter? Dazu äußerte sich jetzt Kanzlerin Angela Merkel.

18.23 Uhr: Die Corona-Pandemie hat öffentliche Freizeitaktionen nahezu lahmgelegt. Was geschieht nun mit der Fronleichnamskirmes in Oberhausen? Das ist der aktuelle Stand.

18.02 Uhr: Das NRW-Gesundheitsministerium hat am Montagnachmittag 20.814 Corona-Infizierte im Land gezählt. Damit ist die Zahl der Erkrankten von Sonntagmittag um 291 Fälle gestiegen. Von Samstag auf Sonntag stieg die Zahl der Infizierten noch um gut 1100. Die Zahl der Verstorbenen in NRW erhöhte sich am Montagnachmittag auf 297. Einen Tag zuvor waren es noch 258 Todesfälle.

Der große Unterschied liegt dem Ministerium zufolge „vermutlich“ an dem Meldeverhalten der Kommunen am Wochenende. „Insgesamt bleibt aber auch anzunehmen, dass die ergriffenen Maßnahmen zunehmend wirken“, teilte ein Sprecher mit. Rund um die Wochenenden gab es zuletzt häufiger Schwankungen bei den Corona-Zahlen.

Noch am Morgen hatte das Gesundheitsministerium von insgesamt 302 Todesfällen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gesprochen. Diese Zahl korrigierte das Ministerium später. Dabei handelte es sich laut Pressestelle um einen Übertragungsfehler bei der Bezirksregierung Arnsberg. Die Zahlen basieren auf Meldungen aller 53 Kreise und kreisfreien Städte an das Ministerium. Zwischenzeitlich können einzelne Kommunen auch schon höhere Fallzahlen bekanntgegeben haben.

17.39 Uhr: Die Krankenhaus-Einkaufsgenossenschaft Clinicpartner lässt als Reaktion auf das geplante Pandemie-Gesetz in NRW Waren bereits jetzt außerhalb der Landesgrenzen lagern. „Einer unserer langjährigen Partner für die Beschaffung der Ware hat glücklicherweise seinen Sitz in Hessen.“ Nun werde die Belieferung von Krankenhäusern von dort vorgenommen, teilte die Genossenschaft auf Anfrage am Montag in Gelsenkirchen mit.

Dem WDR-Magazin Westpol hatte Clinicpartner-Vorstand Olaf Berse zuvor gesagt: „Wir lassen auch die Flieger nicht mehr in NRW landen, die landen außerhalb in Frankfurt oder dergleichen, damit wir da nicht Gefahr laufen, dass die Ware beschlagnahmt wird direkt vor Ort.“

Der umstrittene Gesetzentwurf der NRW-Landesregierung sieht unter anderem vor, dass Behörden im Fall einer Pandemie Medizin-Material und -Geräte bei Unternehmen und Institutionen sicherstellen dürfen. Rund 200 Krankenhäuser sind nach eigenen Angaben bundesweit Mitglied bei Clinicpartner. Davon liegen rund 90 in Nordrhein-Westfalen. Die Genossenschaft kauft unter anderem Mundschutz- und Atemschutzmasken, Desinfektionsmittel und Schutzkittel für Kliniken ein.

Die Genossenschaft bemängelte, dass ihr „mühsam beschaffte Ware“ per Gesetz entzogen würde und sie „keinen Einfluss mehr auf die sichere Belieferung unserer Häuser“ hätte. „Zudem steht die Frage im Raum, zu welchen Konditionen die entzogene Ware wieder in den Krankenhäusern landet“, hieß es weiter.

17.31 Uhr: Luigi und Laura Dimo saßen auf Kuba fest. Wie die beiden Duisburger es während der Coronakrise wieder nach Hause geschafft haben – auch dank Eigeninitiative.

17.21 Uhr: In Düsseldorf gibt es jetzt sieben Menschen die infolge des Coronavirus gestorben sind. Darunter befinden sich nach Angaben der Stadt zwei Bewohner des Dorothee-Sölle-Altenheims der Düsseldorfer Diakonie in Oberkassel. In dem Altenheim hatten sich Ende März fünf der insgesamt 76 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert.

17.16 Uhr: Das Land NRW hilft den Niederlanden bei der Behandlung von Covid-19-Patienten und stellt in der Corona-Krise Intensivbetten zur Verfügung. „68 Krankenhäuser haben sich seit vergangenem Freitag bereiterklärt, Plätze zur Verfügung zu stellen“, erklärte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Montag in Münster. 21 Krankenhäuser hätten in der Zwischenzeit bereits 37 Patienten aufgenommen, sagte Laumann bei einer Pressekonferenz an der Uniklinik. Das Krankenhaus koordiniert für NRW diese Hilfe und stellt für eine zentrale Stelle in Rotterdam die Kapazitäten zusammen. Derzeit könnten 107 Patienten aus den Niederlanden in NRW behandelt werden.

In ganz Deutschland gebe es 28.000 Intensivbetten, in NRW 6023. „40 Prozent der Kapazitäten sind derzeit frei“, sagte Laumann, der auf eine Anfrage des niederländischen Gesundheitsministers reagiert habe. „Seit 60 Jahren arbeiten die Regionen auf beiden Seiten nachbarschaftlich zusammen. Auch im Gesundheitssystem. Da halte ich es für selbstverständlich, dass wir uns unbürokratisch helfen“, sagte Laumann.

16.42 Uhr: Neue Verwirrung ums Abitur 2020: NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat mit öffentlichen Spekulationen über einen möglichen Wegfall der Abiturprüfungen wegen des Corona-Virus Kritik der Opposition geerntet.

15.57 Uhr: Nach dem neuen Infektionsschutzgesetz zahlt das Land an Eltern eine Entschädigung für Verdienstausfall, wenn die Kinder während der Corona-Krise zuhause betreut werden müssen. Darauf haben die Landschaftsverbände Westfalen und Rheinland am Montag hingewiesen und gleichzeitig auf die strengen Vorgaben verwiesen. Anspruch auf bis 67 Prozent des Nettoeinkommens haben berufstätige und selbstständige Eltern, wenn Kita oder Schule aufgrund einer behördlichen Anordnung geschlossen wurden. Außerdem müssen die Kinder jünger als zwölf Jahre, behindert oder auf Hilfe angewiesen sein. Auch darf es keine andere Möglichkeit für eine zumutbare Betreuung gegeben haben. Kein Anspruch besteht in Ferienzeiten, wenn die Eltern Kurzarbeitergeld beziehen oder trotz Freistellung weiter bezahlt werden.

Ansprechpartner für die Eltern sind die Arbeitgeber. Die können sich die Entschädigung vom Land erstatten lassen. Ab Mitte Mai können die Anträge dafür online gestellt werden, wie die Landschaftsverbände mitteilten. Die betroffenen Firmen könnten sich bereits jetzt mit ihrer Email-Adresse registrieren, um Infos zum Verfahren zu erhalten.

15.51 Uhr: Der ADAC setzt erstmals seit Jahren seine Stauwarnung für Ostern aus. Wegen der Corona-Krise sei mit deutlich weniger Verkehr zu rechnen

15.42 Uhr: Im Hochsauerlandkreis gibt es im Zusammenhang mit dem Coronavirus einen dritten Todesfall. Im Marienhospital Arnsberg starb ein 81-jähriger Mann.

15.39 Uhr: Der Duisburger Bestatter Martin Kretschmer hat bereits einen verstorbenen Corona-Patienten bestattet. Warum der Abschied für Angehörige ein „Riesenproblem“ ist.

15.29 Uhr: Die durch die Corona-Krise gesunkene Stickstoffdioxid-Belastung der Luft hat keine Auswirkungen auf die laufenden Verfahren zu drohenden Fahrverboten in Nordrhein-Westfalen. „Die Jahresmittelwerte müssen am Ende auch ohne die Monate mit niedrigen Corona-Werten eingehalten werden“, sagte Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH).

Vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster läuft derzeit noch ein Schlichtungsgespräch zwischen dem Land, der DUH und der Stadt Wuppertal. Zu anderen Städten wie unter anderem Essen, Dortmund, Bielefeld oder Hagen müssen jetzt die beschlossenen Schlichtungsergebnisse mit den Messergebnissen verglichen werden, um den Erfolg bewerten zu können. Nach Angaben des Landesumweltamtes ist die Stickoxidbelastung derzeit wie an typischen Sonntagen.

15.20 Uhr: Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann spricht sich gegen Bonus-Zahlungen für die Beschäftigten in der Pflege nach bayerischem Vorbild aus. Er gönne den Beschäftigten eine solche Bonuszahlung „natürlich von Herzen“, sagte er der NRZ. „Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es in dieser Krise derzeit viele gibt, die sehr gefordert sind und Ungewöhnliches leisten.“ Der Christdemokrat betonte, es brauche „mehr als eine einmalige Wertschätzung gegenüber dem Einsatz der Beschäftigten“. Eine dauerhafte und langfristige Anerkennung ihres Einsatzes wären dauerhaft faire Arbeitsbedingungen, wozu flächendeckende Tarifverträge gehörten. „Ich hoffe, dass das jetzt auch endlich die Arbeitgeber in der Pflegebranche einsehen“, so Laumann. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Wochenende eine einmalige Bonus-Zahlung in Höhe von 500 Euro für die Beschäftigten in der Pflege angekündigt.

15.01 Uhr: Zwischen NRW und den Ländern Belgien und Niederlande wird es keine Grenzkontrollen geben. Das habe das „Corona-Kabinett“ in Berlin entschieden, sagte Ministerpräsident Armin Laschet am Montag in einer Videobotschaft an der deutsch-niederländischen Grenze in Vaals. Laschet begrüßte die Entscheidung: „Der Kampf hat sich gelohnt.“ In der „Euregio“ lebten die Menschen über Grenzen hinweg. Er verwies auf ein nahes Krankenhaus, in dem Patienten aus den Niederlanden und Deutschland behandelt würden. „Gesundheitsschutz gelingt nur grenzüberschreitend“, sagte er. Es sei ein guter Tag für Nordrhein-Westfalen.

14.48 Uhr: Auch bei den Kommunalwahlen am 13. September könnte wegen der Corona-Pandemie alles anders als geplant laufen - falls in diesem Jahr überhaupt die Stimmen für Bürgermeister, Landräte und Co. abgegeben werden können. Die kommunalen Spitzenverbände in NRW setzen noch auf das Datum - bitten die Landesregierung aber, alle „Handlungsoptionen“ zu prüfen. In einem gemeinsamen Brief an das Innenministerium hinterfragen Städte- und Gemeindebund, Städtetag und der Landkreistag unter anderem bestehende Fristen.

14.41 Uhr: Für Beisetzungen in Duisburg gibt es strenge Regeln. Sie sind eine schwere Prüfung für Bestatter und Angehörige. Über Tränen mit Mindestabstand.

14.29 Uhr: Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es zwei weitere Corona-Todesfälle. Am Sonntag ist ein 36-jähriger Mann im Wittener Marienhospital verstorben. Am Montagvormittag starb eine 74-jährige Schwelmerin im Helios-Klinikum in der Kreisstadt. Aufgrund einer chronischen Grunderkrankung zählte der 36-jährige Wittener wie bereits ein am 19. März verstorbener 58-jähriger Ennepetaler zur Risikogruppe.

14.14 Uhr: Der Mendener Unternehmer Ulrich Bettermann (OBO) fordert ein Ende der Corona-Beschränkungen nach Ostern. Er holt erneut zum Rundumschlag aus.

14.03 Uhr: Weil praktisch kaum jemand zu Ostern verreisen kann und wird, rechnen die Bäcker mit einem Ansturm von Kunden – und bitten um Vorbestellungen.

13.56 Uhr: In Neukirchen-Vluyn ist ein 94 Jahre alter Mann gestorben, der mit dem Coronavirus infiziert war. Das teilte der Kreis Wesel am Montagmittag mit – damit sind nun insgesamt drei Menschen im Kreis Wesel an den Folgen von Covid-19 gestorben. Der Senior lebte bis zu seinem Tod in einer Mietwohnung.

13.37 Uhr: Weil es mehrere positive Corona-Tests bei Mitarbeitern des Bergmannsheil in Bochum gegeben hat, sind drei Stationen im Krankenhaus isoliert worden. Es handele sich dabei um Stationen für querschnittsgelähmte Patienten, heißt es. Dort werden bis auf weiteres keine Patienten aufgenommen. Bisher seien aber alle Tests der bereits vor der Isolation aufgenommenen Patienten negativ gewesen.

13.31 Uhr: Das geplante Pandemiegesetz für NRW ist auch aus Sicht mehrerer Rechtswissenschaftler erheblich korrekturbedürftig. In einer Sachverständigenanhörung des Landtags vertraten zwei Staatsrechtslehrer am Montag sogar die Auffassung, die vorgesehenen Zwangsverpflichtungen zum Einsatz in der Corona-Krise seien verfassungswidrig.

Die NRW-Landesregierung möchte ihr Gesetzesvorhaben schon am Donnerstag durch das Parlament bringen. Die meisten Sachverständigen empfahlen, gravierende Entscheidungen über einen epidemischen Notstand nicht in die Hand des Gesundheitsministers zu legen, sondern dem Parlament zu überlassen.

13.24 Uhr: In Siegen hat die Polizei ein Treffen mehrerer Männer aufgelöst, die dort trotz Kontaktverbots ein Rap-Musikvideo drehen wollten.

13.17 Uhr: Björn Enno Hermans, Direktor der Caritas in Essen, hatte eine Geschichte geschrieben, in dem er Kindern erklärt, was eine Pandemie ist. Eigentlich sollte das Märchen „Aufregung im Wunderwald“ nur für seine Kinder sein, nun geht es um die ganze Welt.

12.41 Uhr: Laut Innenminister Herbert Reul wurden in NRW bislang 11.500 Verstöße gegen die neuen Corona-Regeln festgestellt. Reul sagte bei WDR5, dass die Zahlen am Wochenende ähnlich denen eine Woche zuvor gewesen seien. Die meisten Menschen hielten sich an die Regelungen. An beliebten Ausflugszielen müsse man allerdings noch was tun, um das Kontaktverbot durchzusetzen.

12.24 Uhr: Der Kreis Heinsberg schränkt den Grenzverkehr zu den Niederlanden ein: Anwohner auf beiden Seiten werden jetzt gebeten, unnötige Besuche des Nachbarlandes zu unterlassen, "bis sich die Situation deutlich verbessert hat", teilt das Kreisgesundheitsamt in Heinsberg mit. Dies soll helfen, die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu senken.

12.13 Uhr: Fußball-Nationalspieler Kai Havertz vom Bundesligisten Bayer Leverkusen hat sich als sechster Profi des Werksklubs dem Projekt #wekickcorona der Bayern-Stars Joshua Kimmich und Leon Goretzka angeschlossen. Mit dem Projekt werden soziale und karitative Einrichtungen unterstützt. Innerhalb kurzer Zeit sind insgesamt bereits 3,7 Millionen Euro als Spende zusammengekommen.

12.01 Uhr: Auf der Suche nach einer hochwertigen Atemschutzmaske in Corona-Zeiten wurde Hans Bovermann (73) aus Essen-Fulerum im Handel nicht fündig – wohl aber in einer Truhe auf seinem Dachboden. Dort fand er neben anderen Erinnerungsstücken eine Gasmaske, die sein Großvater aus dem Zweiten Weltkrieg mitgebracht hatte. Bovermann reinigte die Maske und hat sie jetzt im Auto liegen – um sich im Notfall schützen zu können.

11.46 Uhr: Das St. Josef-Krankenhaus in Moers hat nach Vermittlung durch das Universitätsklinikum Münster am Sonntag einen am Coronavirus erkrankten niederländischen Patienten aus der Provinz Noord-Brabant aufgenommen. Er werde zurzeit intensivmedizinisch betreut, teilt das Krankenhaus am Montag mit.

11.26 Uhr: Nordrhein-Westfalen hat davor gewarnt, schärfere Grenzkontrollen wegen der Corona-Pandemie auf weitere Nachbarländer auszudehnen. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) sieht vor allem Probleme beim Blick auf die Nachbarn Niederlande und Belgien. Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Fleisch und Käse kämen für viele Händler in NRW von Produzenten oder aus den Logistikcentern in den Niederlanden, wie er „Focus Online“ sagte.

11.10 Uhr: Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre hält die aktuellen Probleme des Fußballs in der Coronavirus-Pandemie für relativ harmlos. „Wenn ich die Probleme der Italiener, Spanier und Amerikaner sehe, wenn ich an Indien denke, dann relativiert sich sehr viel“, sagte Favre der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der 62 Jahre alte Schweizer habe größten Respekt vor den Angestellten der Krankenhäuser, „die sich Tag und Nacht für uns alle aufopfern“.

11.03 Uhr: Der Essener Spezialchemiekonzern Evonik verschiebt wegen der Coronavirus-Pandemie seine für den 27. Mai geplante Hauptversammlung auf den 31. August. In welcher Form das Aktionärstreffen dann durchgeführt werden könne, hänge vom weiteren Verlauf der Infektionswelle und von den behördlichen Anordnungen ab, teilte Evonik am Montag mit.

10.31 Uhr: Die Zahl der Todesfälle durch eine Erkrankung mit dem Coronavirus ist in Nordrhein-Westfalen auf 302 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium am Montagvormittag. Am Sonntagvormittag lag diese Zahl noch bei 258. Laut Ministerium sind 20.721 Menschen infiziert. Diese Zahl lag am Sonntag bei 20.523.

Recklinghausen: Hausbewohner singen das Steigerlied Recklinghausen: Hausbewohner singen das Steigerlied

10.20 Uhr: "Wir haben einige Hinweise, dass Gangelt tatsächlich schon durch sein könnte mit dem Corona-Virus", sagt der Virologe Hendrik Streeck über die Gemeinde im Kreis Heinsberg, in der möglicherweise die Pandemie in Nordrhein-Westfalen begann. "Hier gab es sehr viele Infektionen und gemessen am Bundesschnitt extrem viele Tests", so Streeck weiter: "Wir gehen deshalb davon aus, dass sich in Gangelt bereits eine Herdenimmunität entwickelt haben dürfte." Der Virologe leitet im Kreis Heinsberg eine Studie zur Frage, wie sich das Virus ausbreiten konnte.

9.47 Uhr: Die Grenzen zu den Niederlanden werden vorerst nicht geschlossen. Das teilte am Montagvormittag ein Sprecher der Bundespolizei in Kleve auf Anfrage mit. Anders als in niederländischen Medien veröffentlicht, wird die Grenze noch nicht geschlossen: „Wir sind nach wie vor an der Grenze und kontrollieren verstärkt. Wir befinden uns in einer intensiveren Grenzüberwachung. Die Grenze ist aber noch nicht geschlossen“, sagte der Sprecher.

9.28 Uhr: Wegen versuchter Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 20-jährigen Gelsenkirchener, nachdem er gezielt in Richtung zweier Frauen gehustet und angegeben hatte, mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Zuvor hatten die 42-jährige Bochumerin und die 49-jährige Gelsenkirchenerin den immer wieder hustenden Mann aufgefordert, den Sicherheitsabstand einzuhalten.

9.19 Uhr: Die kommunalen Spitzenverbände in NRW hinterfragen bei der Landesregierung, ob die Kommunalwahlen am 13. September wegen der Corona-Krise wie geplant stattfinden können. Alle „Handlungsoptionen“ - etwa eine Verschiebung oder eine reine Briefwahl - sollten geprüft werden, bitten in einem gemeinsamen Brief an das NRW-Innenministerium der Städte- und Gemeindebund, der Städtetag und der Landkreistag.

9.01 Uhr: Wegen der Corona-Krise hat die Landesregierung alle Schulen in NRW bis zum 19. April geschlossen. Wie es nach diesem Datum weitergeht, soll am 15. April feststehen. Eine weitere Verlängerung der Schulschließungen könnte Auswirkungen auch auf die Abiturprüfungen haben. „Sollte ein Schulstart nach den Osterferien nicht möglich sein, müssen wir neu nachdenken“, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

8.39 Uhr: Die „Finals Rhein-Ruhr 2020“? Bereits abgesagt. Das „Traumzeit-Festival“ oder das „Sommerkino“? Völlig ungewiss. Die üblichen Führungen auf dem Gelände oder die für Osterferien geplanten Freizeiten für Kids – finden alle nicht statt. Wie zurzeit alle Veranstaltungsorte, hat das Coronavirus auch den Landschaftspark Nord in Duisburg lahmgelegt.

8.13 Uhr: Ganz Bochum hat unter den Auswirkungen des Coronavirus zu leiden. Auch der städtische Haushalt ist vom Einbruch des Wirtschaftslebens betroffen. Das Ausmaß der Folgen ist noch nicht abzusehen. Aber schon jetzt deuten sich Millionen-Verluste an. Es gehe bereits um hohe Beträge, sagt die Kämmerin. „Der größte aber wird der Steuereinbruch sein.“

7.48 Uhr: Einigen Profiklubs droht bis Juni die Insolvenz. Sind auch die Ruhrgebietsvereine betroffen? Borussia Dortmund nicht. Der BVB wird keine Liquiditätsprobleme bekommen, auch dank eines erhöhten Kreditrahmens – das hat Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke oft betont. Schalke 04 weicht konkreten Fragen aus, der VfL Bochum spricht offen darüber. Beide haben große Sorgen.

7.28 Uhr: Im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus, bleiben viele Menschen zuhause oder arbeiten im Home Office. Busse, Bahnen und Züge fahren auch deshalb seit zwei Wochen nach einem stark reduzierten "Grund-Fahrplan". Doch das führt dazu, dass sich Kunden inzwischen über zu volle Fahrzeuge beschweren. Nun bessern einige Nahverkehrsunternehmen nach.

7.04 Uhr: Die Bürger haben sich am Sonntag im Sauerland und in Hagen trotz schönen Wetters meist an die Corona-Regeln gehalten. Nur am Biggesee wurde es ernster. Auf dem Parkplatz des Bigge Grills zählte die Polizei gegen 14 Uhr nahezu 200 Kradfahrer auf engem Raum, von denen sich einige zudem wenig einsichtig zeigten. Die Beamten lösten die Zusammenkunft auf.

6.51 Uhr: Geht es nach der Polizei, fällt der sogenannte „Car-Freitag“ der Tuning-Szene in diesem Jahr quasi aus. „Wir gehen davon aus, dass diese Veranstaltung in der bisher praktizierten Form wegen Corona nicht stattfinden wird und wegen des Kontakt- und Ansammlungsverbots auch nicht stattfinden darf“, sagt Frank Lemanis von der Polizei Bochum. Auch andere Behörden kündigen für Karfreitag verstärkte Kontrollen an.

6.29 Uhr: Die Belastung der Luft mit Stickoxiden hat sich in Nordrhein-Westfalen seit Mitte März verringert. Grund ist der geringere Kraftfahrzeugverkehr infolge der Corona-Maßnahmen. „Bei der Stickoxidbelastung sehen die Tagesverläufe jetzt eher so aus wie an typischen Sonntagen“, sagte die Sprecherin des Landesumweltamtes (Lanuv), Birgit Kaiser de Garcia, auf Anfrage der dpa.

6.13 Uhr: Borussia Dortmunds Lizenzspielerchef Sebastian Kehl rechnet bei einem Neustart der Fußball-Bundesliga mit Überraschungen. „Meine Vermutung lautet: Die Ergebnisse werden unvorhersehbarer, es wird Bewegung in die Tabelle kommen“, sagte der 40-Jährige im „kicker“-Interview. „Es könnte eine verrückte Saison-End-Rallye geben.“ Derzeit belegt der BVB Tabellenplatz zwei hinter Rekordmeister FC Bayern München. Der Spielbetrieb ruht aufgrund der Coronavirus-Pandemie noch bis mindestens zum 30. April.

5.57 Uhr: Das von der NRW-Regierung angestrebte Epidemie-Gesetz kommt am Montag in einer Sachverständigen-Anhörung im Landtag auf den Prüfstand. Im Vorfeld der Erörterung in Düsseldorf äußerten sich einige Experten bereits kritisch zu dem schwarz-gelben Entwurf. Vertreter von Pflegern, Ärzten, Gewerkschaften oder Kommunen bemängelten vor allem Zwangsverpflichtungen von Medizinern und Pflegern im Notfall

5.42 Uhr: Der Virologe von der Universität Bonn, Hendrik Streeck, hat in der Corona-Krise zur Vorsicht bei einer möglichen Wiederaufnahme des Schulbetriebs nach den Osterferien geraten. „Wenn wir die Schulen zu früh wieder öffnen, schaffen wir womöglich einen Multiplikator für das Virus, der dann wieder gefährlich sein kann“, sagte Streeck. Er könne der Politik zurzeit noch keinen fundierten Rat geben, bekannte der Wissenschaftler. Der prominente Virologe ist Mitglied im „Corona-Expertenrat“ von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).

Ihnen fällt zu Hause die Decke auf den Kopf? Dann schauen Sie doch mal auf unserer neuen #wirhaltenzusammen-Seite vorbei. Dort finden Sie Tipps für Do-it-yourself-Projekte, Übungen zum Fitbleiben in den eigenen vier Wänden und - für die Eltern unter Ihnen - Spielematerial für Kinder.

...

Wie das Coronavirus NRW erreichte - Unsere Newsblogs zum Nachlesen:

Unsere lokalen Newsticker im Ruhrgebiet

Unsere lokalen Newsticker am Niederrhein

Unsere lokalen Newsticker in Südwestfalen

Mehr zum Thema finden Sie auf unserer Themenseite zum Coronavirus.