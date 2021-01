Corona in NRW Corona: SPD will keine Sitzenbleiber im Corona-Schuljahr

Düsseldorf. Das Land informiert heute, wie es in Kitas und Schulen weitergehen soll. Opposition fordert auch die rückwirkende Erstattung der Elternbeiträge.

Wegen des Corona-Lockdowns fordert die SPD im NRW-Landtag die Aussetzung der Kita-Gebühren und der Gebühren für die Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen für die Monate Dezember und Januar. Man könne die Eltern nicht einerseits auffordern, ihre Kinder nicht in die Kita zu bringen, sie aber gleichzeitig auf den Kosten sitzen lassen, sagte der SPD-Abgeordnete Dennis Maelzer am Mittwoch. Er forderte den Verzicht auf Gebühren, wenn Kita-Betreuung oder Angebote im Offenen Ganztag (OGS) in Grundschulen wegen Corona nicht in Anspruch genommen werden sollten. Dies müsse rückwirkend auch für Dezember gelten.

Außerdem fordern die Sozialdemokraten den Verzicht auf Halbjahreszeugnisse für die Sekundarstufe 1 und auf Nicht-Versetzungen. "Es ist kein normales Schuljahr, also sollte man auch nicht so tun", so Vize-Fraktionschef Jochen Ott. "Die Klageanfälligkeit ist extrem hoch und wir sollten uns juristische Auseinandersetzungen ersparen.“

Sondersitzung der Landesregierung zum Betrieb in Kitas und Schulen

Schüler der 4. Klasse sollten auf eigenen Wunsch das Schuljahr wiederholen können. Die Erprobungsstufe der Klassen 5 und 6 sollte um die Klasse 7 verlängert werden. Schüler der Klassen 8 und 9 sollten am Gymnasium auf G 9 umsteigen können. Bei den Abiturprüfungen müsse auf den tatsächlich erteilten Unterricht Rücksicht genommen werden, schlägt die SPD vor.

[Sie sind Telegram-User? Dann verpassen Sie mit unserer regionalen Nachrichtenübersicht der WAZ keine Infos mehr. Hier kostenlos bestellen!]

Die Landesregierung will an Mittwoch nach einer Sondersitzung bekanntgeben, wie es ab kommender Woche in den Kitas und Schulen weitergehen soll. Angeknüpft werden solle dabei an die vor Weihnachten beschlossenen Regelungen, hatte Ministerpräsident Armin Laschet bereits am Dienstagabend nach der Schalt-Konferenz von Bund und Ländern gesagt.

NRW will möglichst einheitliche Regelungen wie in den Nachbarländern

Für die rund 2,5 Millionen Schüler in NRW war die Präsenzpflicht im Klassenraum wegen der Corona-Pandemie Mitte Dezember ausgesetzt worden. Bei Schülern der unteren Jahrgänge bis zur siebten Klassen haben die Eltern seitdem die Wahl, ob ihre Kinder in der Schule oder von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen. Für ältere Schüler ab Klasse acht wurde das Lernen vollständig auf Distanz umgestellt.

"Da kann es noch Änderungen geben - insbesondere in den Klassen", hatte Laschet im Vorfeld der Kabinettssondersitzung am Dienstagabend gesagt. Angestrebt würden möglichst einheitliche Regelungen mit den Nachbarländern Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Hessen. (dpa)