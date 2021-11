Corona-Schutzverordnung: Wann kommen die neuen NRW-Regeln?

Essen/Düsseldorf. NRW wartet weiter auf die neue Corona-Schutzverordnung. Am Mittwoch soll der Landtag informiert werden. Wann kommen die neuen Corona-Regeln?

Corona-Schutzverordnung in NRW: Wann kommen die neuen Corona-Regeln?

Bisher hat NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) noch keinen konkreten Zeitraum veröffentlicht.

Fest steht allerdings: Am Mittwoch will NRW-Gesundheitsminister Laumann (CDU) den Landtag informieren. Am selben Tag läuft die aktuelle Version der Corona-Schutzverordnung aus.

Die Bund-Länder-Runde ist fast eine Woche her, andere Bundesländer haben die Regeln wieder kräftig angezogen. Doch wann wird in NRW die neue Corona-Schutzverordnung veröffentlicht und wann kommen damit die neuen Corona-Regeln?

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich bisher mit einem konkreten Datum zurückgehalten. So sagte er während seiner Pressekonferenz am vergangenen Dienstag (16. November), dass er über den genauen Zeitraum noch rechtzeitig informieren werde.

Corona-Schutzverordnung in NRW: Laumann will am Mittwoch informieren

Fest steht bisher allerdings nur, dass Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) den Düsseldorfer Landtag am Mittwoch informieren möchte, wie in Nordrhein-Westfalen die vierte Corona-Welle gebrochen werden soll.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) will am Mittwoch den NRW-Landtag über die neue Corona-Schutzverordnung informieren. Foto: Marius Becker/dpa

Wie die Deutsche Presse-Agentur in Düsseldorf erfuhr, hat die Staatskanzlei am Montag eine entsprechende Unterrichtung beim Landtag beantragt. Laumann möchte demnach zu Beginn der Tagesordnung zum Thema „Schnelles Impfen, konsequente Regeln, wirksamer Schutz - so gehen wir gegen die vierte Welle vor“ berichten.

Corona: Schutzverordnung läuft am Mittwoch aus

Zudem ist auch klar, dass die aktuelle Version der Corona-Schutzverordnung am 24. November (Mittwoch) ausläuft und es ab Donnerstag einen neuen rechtlichen Rahmen bedarf.

Bisher stellte Wüst klar, dass die neue Version der Corona-Schutzverordnung in NRW die 2G-Regel flächendeckend für den Freizeitbereich einführen soll, also auch für die Gastronomie oder Kinos. In Bereichen mit hohem Infektionsrisiko, Wüst nannte beispielhaft Diskotheken oder Karnevalsfeiern, soll die 2G-Plus-Regel gelten. Dann müssen Teilnehmer neben einem Impf- oder Genesenen-Nachweis auch einen negativen Test vorzeigen. Auch die Bußgelder sollen dann angepasst werden.

Auch eine Impf-Pflicht in NRW scheint in der aktuellen vierten Corona-Welle nicht mehr ausgeschlossen. Wüst mahnt in der Debatte um eine allgemeine Corona-Impfpflicht eine gründliche Prüfung an.

Wüst: Ethikrat soll sich mit Impflicht auseinandersetzen

„Viele Geimpfte drängen darauf, nicht mehr eingeschränkt zu werden, weil eine Minderheit die Impfung verweigert. Bei den vielen Fragen, die eine Impfpflicht aufwirft, sollte sich der Ethikrat mit der Impfpflicht auseinandersetzen“, erklärte Wüst am Montag vor der Sitzung von Parteigremien. (mit dpa)

Corona in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Corona NRW