Corona-Schutzverordnung in NRW: Diese Regeln gelten aktuell

Düsseldorf. Zum 19. Oktober tritt in NRW eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft. Darin sind weitere Lockerungen festgelegt, etwa bei der Maskenpflicht.

Die Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen entspannt sich weiter, die Inzidenzen liegen unter dem Bundesdurchschnitt. Zum 19. Oktober tritt nun eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft, die weitere Lockerungen mit sich bringt.

Diese Corona-Regeln gelten in NRW seit dem 19. Oktober

Mit der ab 19. Oktober gültigen Corona-Schutzverordnung in NRW gibt es weitere Lockerungen bei der Maskenpflicht.

Bei 3G-Veranstaltungen keine Maskenflicht in Diskotheken mehr:

Bereits seit Anfang Oktober ist die Maskenpflicht im Freien weggefallen – etwa in Warteschlangen, vor Kassen oder Verkaufsständen und bei Openair-Veranstaltungen (Sport, Kultur etc.) mit mehr als 2500 Besuchern.

Ab 19. Oktober fällt bei 3G-Veranstaltungen in Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen die Maskenpflicht bei Gästen und Beschäftigten weg. sowie bei Tanzveranstaltungen weg. Das gilt auch für private Feiern mit Tanz (etwas Hochzeiten).

Auch im Handel gibt es weitere Lockerungen, Wenn alle Beteiligten immunisiert oder getestet sind und 1,5 Meter Abstand eingehalten werden, fällt bei Verkaufs- und Beratungsgesprächen ebenfalls die Maskenpflicht weg.

Schnelltest statt PCR-Test

PCR-Tests können jetzt durch spontane Schnelltests ersetzt werden. Überall dort, wo Ungeimpfte bisher einen PCR-Test vorlegen mussten, reicht nun auch ein maximal sechs Stunden alter Schnelltest (etwa in Diskos oder für Chorproben).

Mehr Publikum bei Großveranstaltungen

Bei Großveranstaltungen (Sport, Konzerte, Festivals...) entfällt die Obergrenze von 25.000 Gästen. Zudem wird die Regel gekippt, dass bei großen Openair-Veranstaltungen nur 50 Prozent der Plätze belegt sein dürfen. Ab Oktober können wieder alle Sitzplätze vergeben werden – sofern sichergestellt ist, dass außerhalb des Platzes Maske getragen wird.

Keine Trennwände in der Gastronomie mehr

In der Innengastronomie sind keine Abstände oder Trennwände zwischen den Tischen mehr nötig (werden vom Ministerium aber empfohlen). Es bleibt aber bei der Maskenpflicht außerhalb des festen Sitz- oder Stehplatzes.

Corona-Regeln orientieren sich nicht nur an Inzidenz

Schon seit September gilt: Schutzmaßnahmen orientieren sich insbesondere an der Hospitalisierungsrate, also an der Zahl der Menschen, die in den vergangenen sieben Tagen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt wurden. Bislang war allein die Zahl der Neuinfektionen (Sieben-Tage-Inzidenz) der maßgebliche Wert. Künftig sollen über diese beiden Werte hinaus auch die folgenden Faktoren berücksichtigt werden:

Kapazität an Intensivbetten

Anteil intensivpflichtiger Covid-19-Fälle an der Intensiv-Behandlungskapazität

Impfquote

Todesfälle

Alter der Infizierten

R-Wert

Daher wurde in der Corona-Schutzverordnung der bisher als Grenzwert festgeschriebene Wert von 35 bei der Sieben-Tage-Inzidenz gestrichen. Die inzwischen bekannte 3G-Regelung, die aufgrund dieses Grenzwertes seit Anfang August landesweit für den Zugang zu bestimmten Veranstaltungen und Einrichtungen gilt, bleibt aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens auch unter Berücksichtigung der neuen Leitindikatoren bis auf weiteres unverändert bestehen.

Da die aktuell relevanten Faktoren zuletzt stabil waren, verzichtete das Gesundheitsministerium bewusst auf die Festlegung von pauschalen Grenzwerten für die einzelnen neuen Indikatoren. Stattdessen sollte zunächst das Zusammenwirken der verschiedenen Indikatoren etwa unter Berücksichtigung des Impfstatus, der Altersverteilung für Hospitalisierungswahrscheinlichkeiten oder die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Krankenhauseinweisung und später erforderlicher Intensivbehandlung weiter genau beobachtet werden.

Die Testpflicht für berufstätige Urlaubsrückkehrer gilt weiterhin: Beschäftigte ohne vollen Impfschutz oder Genesenen-Nachweis, die mindestens fünf Tage lang aufgrund von Urlaub oder ähnlichen Abwesenheiten nicht gearbeitet haben, müssen nach der Rückkehr am ersten Tag an ihrem Arbeitsplatz ein negatives Testergebnis vorweisen oder vor Ort einen Selbsttest durchführen. Das gilt auch, wenn zunächst an einem oder mehreren Tagen im Homeoffice gearbeitet wurde.

Corona-Regeln:Testpflicht bei Schülern?

Schulpflichtige gelten aufgrund ihre Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestet. Sie müssen nur ihren Schülerausweis vorlegen.

Hier gilt aktuell die 3G-Regel. Nicht-Immunisierte müssen einen aktuellen Schnelltest vorlegen:

Gastronomiebesuch in Innenräumen

Hotelübernachtung (bei der Anreise und erneut nach jeweils weiteren vier Tagen)

körpernahe Dienstleistungen wie Friseur, Kosmetik, Körperpflege

Veranstaltungen in Innenräumen

Großveranstaltungen im Freien ab 2500 Personen

touristische Busreisen sowie Kinder- und Jugend- sowie Familienerholungsfahrten von öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe

Hier muss ein aktueller PCR-Test vorgelegt werden:

Clubs und Diskotheken, bei Tanzveranstaltungen und bei privaten Feiern mit Tanz (der PCR-Test kann durch einen aktuellen Schnelltest ersetzt werden, der nicht älter als sechs Stunden ist)

Sexuellen Dienstleistungen in Bordellen, Swingerclubs, Prostitutionsstätten aber auch außerhalb dieser Räume

In Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe und ähnlichen Einrichtungen, stationären Einrichtungen der Sozialhilfe sowie Sammelunterkünften für Flüchtlinge gilt die Testpflicht für Nicht-Immunisierte auch unterhalb der 35er-Grenze.

>>> Privatpartys mit Freunden in NRW: Diese Corona-Regeln gelten

Hier ist kein Test notwendig:

In Mensen und Kantinen, die ausschließlich die unmittelbaren Betriebs- oder Einrichtungsangehörige versorgen

In der Gastronomie, wenn Speisen und Getränke bloß abgeholt werden

Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie in Innenräumen bleibt bis auf wenige Ausnahmen bestehen. Auch bei Großveranstaltungen draußen oder großen Menschenansammlungen bleibt die Maske Pflicht. Kinder bis zum Schuleintritt sind von der Verpflichtung ausgenommen. Bis zum Alter von 13 Jahren dürfen Kinder ersatzweise eine Alltagsmaske tragen, wenn ihnen die medizinischen Masken nicht passen.

In diesen Bereichen muss mindestens eine medizinische Maske (sogenannte OP-Maske) getragen werden.

im ÖPNV, Taxen, Schülerbeförderung sowie innerhalb anderer geschlossener Fahrzeuge (Bahnen, Schiffe, Flugzeuge und so weiter)

in Innenräumen, in denen mehrere Personen zusammentreffen, soweit diese Innenräume – mit oder ohne Eingangskontrolle – auch Kundinnen und Kunden beziehungsweise Besucherinnen und Besuchern zugänglich sind

in Warteschlangen und Anstellbereichen sowie unmittelbar an Verkaufsständen, Kassenbereichen und ähnlichen Dienstleistungsschaltern

bei Sport-, Kultur- und sonstigen Veranstaltungen im Freien mit mehr als 2500 Besucherinnen und Besuchern

in Schulgebäuden und während des Unterrichts

