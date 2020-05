Corona: Reproduktionszahl in NRW liegt aktuell bei 0,448

Virologe Prof. Dr. Ulf Dittmer erklärt im Video, was wir über das Coronavirus und die Infektion von Kindern wissen und was nicht.

Essen. Reproduktionszahl in NRW ist laut Laschet die zweitbeste unter den Bundesländern. Verwirrung gab es um die Schulöffnung im Land. Unser Newsblog.

+++++ Alle Meldungen aus NRW im News-Ticker +++++



9.12 Uhr: Nach dem Hin und Her in Sachen Schulstart melden sich Revier-Oberbürgermeister zu Wort – mit harscher Kritik an Laschet und der NRW-Regierung. Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link (SPD) etwa meldete sich am Donnerstagabend via Facebook zu Wort und attestierte Laschet und seinem Kabinett ein „grottenschlechtes Krisenmanagement“:

8.40 Uhr: Nach zuletzt reichlich Ärger und Verwirrung um die Schulöffnungen in der Corona-Krise trifft sich Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) heute Mittag mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände. Im Mittelpunkt der Videoschalte sollen die Konzepte der Kultusministerkonferenz für die Schulen sowie der Familienministerkonferenz für die Kinderbetreuung stehen.

8.23 Uhr: Corona kippt auch den 1. Mai, zumindest als große Kundgebung. Dabei sind gerade jetzt so viele Arbeitsplätze in Gefahr wie selten zuvor. Der Deutsche Gewerkschaftsbund muss zum ersten Mal seit seiner Gründung vor 71 Jahren auf Massenveranstaltungen zum Tag der Arbeit verzichten

8.15 Uhr: In der Debatte um die Wiedereröffnung von Schulen und Kitas stellt sich vor allem eine Frage: Welche Rolle spielen Kinder bei der Verbreitung des Coronavirus? Wochen nach dem Beginn der Pandemie werden nun immer mehr Studien dazu veröffentlicht, wie Covid-19 bei den Kleinen verläuft.

7.58 Uhr: In den Kirchen in NRW dürfen von diesem Freitag an wieder Gottesdienste mit Besuchern gefeiert werden - unter strengen Corona-Schutzmaßnamen. So soll in evangelischen Kirchen nicht gesungen werden. In katholischen soll die Kommunion mit einer Zange oder mit Plastikhandschuhen ausgereicht werden. Auch deshalb wird damit gerechnet, dass sich der Andrang der Gläubigen in Grenzen halten wird. Die Pfarrer seien derzeit auch noch sehr zurückhaltend damit, überhaupt Gottesdienste anzubieten, sagte ein Sprecher des Bistums Essen.

Zumindest eine große festliche Messe wird es an diesem Freitag aber doch geben: Zum Auftakt der Wallfahrtssaison in Kevelaer am Niederrhein predigt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Bätzing. Etwa 150 Menschen sollen bei dem Gottesdienst dabei sein.

7.29 Uhr: Trotz Anlaufschwierigkeiten haben sich die Hochschulen im Land mit dem Start des coronabedingten Online-Semesters zufrieden gezeigt. Studierende und Lehrende gingen flexibel und kreativ mit der Umstellung auf digitale Formate um, teilten die Hochschulen mit. Vereinzelt hätten anfangs die Server der Belastung nicht standgehalten, der Zugriff auf Mails und Unterrichtsmaterialien sei zum Teil eingeschränkt gewesen. Inzwischen laufe das Online-Semester technisch einwandfrei, hieß es. Die Vorlesungszeit hatte wegen der Corona-Krise mit Verspätung am 20. April begonnen - mit Online-Unterricht.

21.09 Uhr: Mehrere Kommunen in Nordrhein-Westfalen haben für den 1. Mai unter Auflagen Kundgebungen erlaubt. In Düsseldorf finden laut Polizei allein elf Veranstaltungen statt. Kundgebungen gibt es unter anderem auch in Dortmund, Wuppertal, Duisburg, Gladbeck und Hattingen In anderen Städten werden die Demonstrationen ins Internet verlagert, zum Beispiel in Hagen und im Kreis Kleve..

20:03 Uhr: Laut NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) liegt die Reproduktionszahl in NRW derzeit bei 0,448. Zusamen mit Sachsen hat Nordrhein-Westfalen damit den zweitniedrigsten R-Faktor in Deutschland. "Die Maßnahmen wirken, wir haben gute Werte", erklärte Laschet. Anfang April lagen die Neu-Infektionen bei 960 im Wochendurchschnitt. Aktuell sind es laut Laschet 248 Fälle im Wochendurchschnitt. Die Fälle des Coronavirus können derzeit "gut nachvollzogen werden".

Spielplätze sollen unter Auflagen wieder geöffnet werden

19:55 Uhr: Bund und Länder einigten sich in der Telefonschalte am Donnerstag auf die Öffnung der Spielplätze. Wann diese in NRW wieder freigegeben werden können, konnte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Donnerstagabend aber noch nicht beantworten. "Die Spielplatz-Frage wird neu geprüft", erklärte er. Verordnungen werden derzeit vorbereitet. "Unter Auflagen" sollen die Spielplätze in Zukunft dann geöffnet werden.

19.00 Uhr: Alle Grundschüler in Nordrhein-Westfalen sollen ab dem 11. Mai wieder tageweise in die Schule gehen. Das kündigte das NRW-Schulministerium am Donnerstagnachmittag in einer Mail an die Schulen an. Am Abend dann allerdings ruderte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) zurück. Die Schulöffnung am 11. Mai sei nur ein Vorschlag gewesen. "Es ist eine Option, am 11. Mai den nächsten Schritt zu machen", erklärte Laschet.

