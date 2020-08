Corona-Quarantäne: Diese Schulen und Kitas sind betroffen

Ein Klassenzimmer ohne Schüler: In unserer Übersicht lesen Sie, in welchen Schulen und Kindergärten es aktuell eine Quarantänesituation gibt.

NRW. Die Schulen und Kitas sind zum Regelbetrieb zurückgekehrt. In manchen Klassen dauerte es bis zur erneuten Quarantäne nur Stunden. Die Übersicht.

Es gäbe „keine dauerhafte Alternative zum Präsenzunterricht“, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer wenige Tage vor dem Start des Schuljahres am 12. August. Nordrhein-Westfalens Schulen kehrten damit zum Regelbetrieb zurück, inklusive Maskenpflicht auf dem Schulgelände. Auch die Kindergärten und Kitas sind Mitte August wieder mit einem Regelbetrieb gestartet.

In einigen Städten mussten Schulen schon in der erste Woche eine erneute Quarantäne für einzelne Klassen verhängen. Eine Grundschule in Viersen musste am ersten Tag nach den Sommerferien schließen, weil das gesamte Kollegium vorsichtshalber zuhause bleiben sollte. Eine Lehrerin hatte sich mit dem Coronavirus infiziert.

Corona-Quarantäne: Welche Schulen und Kitas aktuell betroffen sind

Lesen Sie hier, welche Schulen und Kitas in der Region aktuell vom Coroanvirus betroffen sind. Wir listen die Einrichtungen auf, bei denen mindestens eine Klasse oder Gruppe in Quarantäne geschickt wurde.

Diese Übersicht wird regelmäßig aktualisiert. Trotzdem erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie kennen einen weiteren Fall, der noch nicht in der Liste steht? Schreiben Sie uns: wir@funkemedien.de.

Bottrop

Bottroper Berufskolleg

Marie-Curie-Realschule

Duisburg

Herbert-Grillo-Gesamtschule in Marxloh

Kita St. Peter in Duisburg-Rheinhausen

Ennepe-Ruhr-Kreis

Berufskolleg Witten

Grundschule Heggerfeld Hattingen

Essen

Bodelschwingschule in Altendorf

Vergangene Quarantäne-Fälle:

Elisabethschule in Frohnhausen

Hagen

Ricarda-Huch-Gymnasium

Grundschule Goldberg

Kita Franzstraße

Hochsauerlandkreis

Erich-Kästner-Realschule Bad Fredeburg

Grundschule Müschede

Kreis Kleve

Karl-Kisters-Realschule Kleve

Joseph-Beuys-Gesamtschule Kleve

Kindergarten der Lebenshilfe in Kranenburg-Nütterden

Kreis Mettmann

Grundschule Kastanienallee Velbert

Oberhausen

Gesamtschule Weierheide

Havensteinschule

Kreis Olpe

Gesamtschule Wenden

Kreis Siegen-Wittgenstein

-

Vergangene Quarantäne-Fälle:

Grundschule Geisweid

Hauptschule Rudersdorf

Kita Kirchweg in Siegen

Kreis Unna

Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg

Kreis Wesel

Ernst-Barlach-Gesamtschule Dinslaken

Hermann-Runge-Gesamtschule Moers

Vergangene Quarantäne-Fälle:

Ludgerischule in Dingden