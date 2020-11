Corona NRW: Zahl der Intensivpatienten auf neuem Höchststand

Die Coronavirus-Pandemie nimmt in Deutschland in den letzten Tagen eine positive Entwicklung. Die Zahl der Neuansteckungen steigt weniger stark. Die Krankenhäuser sind bislang nicht überlastet. Doch ein langer Weg steht noch bevor. AFPTV besucht eine Covid-19-Intensivstation in Aachen.

Düsseldorf. Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen in NRW übertrifft den bisherigen Höchststand. Gesundheitsminister Laumann informiert.

Nach Angaben des DIVI-Intensivregisters wurden am Mittwoch mit 734 Erkrankten so viele Covid-19-Patienten auf NRW-Intensivstationen gezählt wie noch nie.

will am Mittag darüber informieren, welche Maßnahmen die Landesregierung ergreift. Im Kreis Gütersloh sind die Krankenhäuser bereits an der Kapazitätsgrenze angekommen.

Die Situation in den Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen wird durch die vielen neuen Corona-Fälle allmählich schwieriger. Am Mittwoch wurden nach Angaben des Intensivregisters 734 Patienten mit Covid-19 auf den Intensivstationen der NRW-Kliniken behandelt – das sind mehr als beim bisherigen Höhepunkt der Pandemie Mitte April. Damals wurde am 10. April mit 657 Patienten der höchste Wert erreicht.

Welche weiteren Maßnahmen die Landesregierung in der Corona-Pandemie ergreift, darüber will NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) an diesem Mittwoch (13 Uhr) informieren.

Krankenhäuser im Kreis Gütersloh sind bereits an Kapazitätsgrenze angekommen

Der Kreis Gütersloh meldet bereits, dass seine Krankenhäuser an der Kapazitätsgrenze angekommen seien. „Ärzte, Kliniken, Rettungsdienst, Kreisleitstelle und die Abteilung Gesundheit sind durch das Infektionsgeschehen im Dauerstress“, berichtete der Kreis Gütersloh am Dienstag. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bestätigte, es gebe erste Alarmmeldungen aus dem Gesundheitswesen.

In fast allen Kreisen und kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen liegt der wichtige Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen weit über 100 – die Warnschwelle liegt schon bei 50. Die NRW-Kliniken behandeln im Moment rund 3000 Patienten mit Covid-19. Von den 650 Patienten auf der Intensivstation mussten rund 390 beatmet werden. Allerdings sind nach Angaben der Landesregierung im Moment noch mehr als 1000 Intensivbetten mit Beatmung unbelegt. (dpa/JeS)