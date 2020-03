Corona: NRW zählt fast 9000 Infizierte und 45 Todesfälle

Düsseldorf. Seit Montag gilt in NRW das beschlossene Kontaktverbot. Wer dagegen verstößt, muss mit teils hohen Strafen rechnen. Aktuelle Infos im Newsblog.

Zur Eindämmung des Coronavirus gilt nach Absprache von Bund und Ländern ab Montag eine Art Kontaktverbot: Ansammlungen von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit sind verboten. Ausgenommen sind Familien sowie in einem Haushalt lebende Personen.

Wer gegen die Regeln verstößt, muss mit hohen Geldstrafen rechnen.

NRW-Landesregierung bringt 25-Milliarden-Euro-Rettungsschirm für die NRW-Wirtschaft auf den Weg

8745 Corona-Fälle sind in NRW inzwischen gemeldet (Stand 24. März, 10 Uhr), davon 1043 im Kreis Heinsberg. Die Zahl der gesundeten Corona-Fälle wird zurzeit nicht flächendeckend für NRW erfasst.

45 Menschen sind in NRW nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums (Stand: 24. März, 10 Uhr) aufgrund einer Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben.

Schulen und Kitas in NRW sind vorerst bis zum Ende der Osterferien (19. April) geschlossen. Der Semesterstart an den Universitäten verschiebt sich vorerst auf den 20. April.

Die bundesweite und internationale Entwicklung begleiten wir in diesem Newsblog.

13.24 Uhr: Der stark vom Coronavirus betroffene Kreis Heinsberg hat die Zahl der Infizierten aktualisiert: Nach Angaben des Kreises am Dienstag 1043 Menschen (Stand 12.30 Uhr) mit dem Virus infiziert. Am Vortag waren es 1004. Die Zahl der Todesopfer stieg auf 25 (Vortag 24). Genesen waren 247 Menschen. Nach Berechnungen der Uniklinik Aachen ist die Ansteckungskurve im Kreis abgeflacht.

13.20 Uhr: Wer ein Haustier besitzt, muss eine angemessene Versorgung seines Lieblings sicherstellen - das gilt grundsätzlich und auch in Corona-Zeiten. Doch die Verunsicherung ist offenbar groß. Die Tierrettung Essen e.V. registriert fast doppelt so viele Anrufe. Die allerhäufigste Frage: Wer kümmert sich um die Vierbeiner von Corona-Kranken?

13.04 Uhr: Der Fußball-Bundesligist Schalke 04 plant ein großes Maßnahmenpaket zur finanziellen Bewältigung der Corona-Krise. „Ich halte überhaupt nichts davon, aufgrund von öffentlichem Interesse vorschnell Einzelmaßnahmen zu platzieren. Wir müssen uns jetzt finanziell so aufstellen, dass wir möglichst lange durchhalten und entsprechend Liquidität gewährleisten“, sagte Vorstand Alexander Jobst. Laut Marketingchef Jobst sind auch die Profis bereit, auf einen Teil ihrer Bezüge zu verzichten.

Grünen fordern Corona-Hilfe für Obdachlose

12.45 Uhr: Die oppositionellen Grünen im NRW-Landtag haben in der Corona-Krise Hilfe auch für Obdachlose, allein lebende alte Menschen und die Armen in der Gesellschaft gefordert. „Auch diese brauchen einen Rettungsschirm“, sagte Grünen-Fraktionschefin Monika Düker in einer Sondersitzung des Landtags. Das Land dürfe in der Krise auch die Kommunen nicht allein lassen. Geraden den finanzschwachen Kommunen drohten jetzt neue Kassenkredite und Überschuldung.

12.35 Uhr: Mehrere große Mundschutzspenden aus China sollen in Nordrhein-Westfalen gegen die rasante Ausbreitung des Coronavirus helfen. So hat der chinesische Baumaschinenhersteller Sany laut einer Mitteilung von Dienstag 50 000 Atemschutzmasken an Organisationen in Nordrhein-Westfalen verteilt. Die größte Menge von 20 000 ging an die Feuerwehr in Essen, die die Masken im wesentlichen an ambulante Pflegeunternehmen weiterreichen will, wie ein Sprecher sagte. Viele Pflegedienste klagen über fehlende Schutzausrüstung für ihre Mitarbeiter. Weitere 2000 Masken werden in Bedburg verteilt - dort befindet sich die Sany-Europazentrale.

12.20 Uhr: Die Commerzbank hat wegen der Corona-Krise bundesweit mehrere Hundert Filialen geschlossen. In Essen ist nur noch eine Geschäftsstelle geöffnet, in Duisburg sind es drei. Auf der anderen Seite will die Bank Kurzarbeitern entgegenkommen.

12.10 Uhr: Wie der Kreis Wesel mitteilt, stellen die Abstrichzentren vorerst den Betrieb ein. Grund dafür sind laut Pressemitteilung mangelnde gesicherte Laborkapazitäten. "Im Moment kann der Fachdienst Gesundheitswesen des Kreises nicht sicherstellen, dass bei neu genommen Abstrichen auch der entsprechende Test auf den Coronavirus in einem Labor durchgeführt wird", heißt es in der Mitteilung.

12.00 Uhr: Um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, wurden in Essen bereits vor einer Woche Schulen und Kitas geschlossen. Seither fragen sich auch in Essen viele Eltern, ob sie darauf hoffen dürfen, dass ihnen die Stadt die Kitagebühren oder zumindest die Verpflegungskosten für das Mittagessen erlässt. Das sagt die Stadt.

Coronavirus: Ruhrbahn reagiert auf Beschwerden

11.52 Uhr: Die Essener Ruhrbahn hat auf Beschwerden der Kunden reagiert: Diese hatten sich beklagt, dass der Mindestabstand zu anderen Fahrgästen nicht eingehalten werden kann. Seit heute setzt die Ruhrbahn nun weitere Fahrzeuge ein.

11.31 Uhr: Die SPD-Opposition im Landtag hat in der Corona-Krise finanzielle Hilfen auch für soziale Dienste gefordert. „Auch soziale Dienste gehören unter den Rettungsschirm“, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Dienstag in einer Sondersitzung des Landtags. Zugleich forderte er die Landesregierung auf, die Gebühren für Kitas und den Offenen Ganztag (OGS) auszusetzen. Viele Familien müssten monatlich 200 bis 400 Euro an Betreuungskosten zahlen. „Das ist Geld, das sie im Moment gebrauchen können.“

11.24 Uhr: Laschet hat den Kampf gegen das Coronavirus als die schwerste Bewährungsprobe in der Geschichte des Landes bezeichnet. Der Blick nach Italien zeige „unermessliche Tragödien“, sagte Laschet zu den Folgen der Pandemie. „Es geht um Leben und Tod.“ Die drei wichtigsten Ziele seien, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, das Gesundheitssystem massiv auszubauen und die Folgen der Pandemie für die Wirtschaft abzufedern.

NRW nimmt zehn Corona-Patienten auf

11.15 Uhr: Nordrhein-Westfalen nimmt zehn Corona-Patienten aus dem besonders von dem Virus betroffenen Norditalien auf. Das sagte NRW-Ministerpräsident Laschet in einer Sondersitzung des Landtags. Die italienische Luftwaffe werde die Patienten in den nächsten Tagen nach NRW verlegen. „Das ist ein kleiner Tropfen“, sagte Laschet. „Aber wir wollen signalisieren: Ihr seid nicht allein.“ Jedes Leben, das man retten können, sei es wert.

11.08 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat die Bevölkerung auf harte wirtschaftliche Folgen der Corona-Krise eingestimmt. „Wir stehen am Beginn einer großen und wahrscheinlich weltweiten Krise“, sagte Laschet am Dienstag in einer Sondersitzung des Landtags. Die Landesregierung wolle alles tun, um die negativen Folgen der Krisen zu minimieren. „Der Kollaps unserer Volkswirtschaft muss verhindert werden“, sagte Laschet. Daher habe das Land ein Hilfsprogramm „von historischem Ausmaß“ in Höhe von 25 Milliarden Euro aufgelegt.

11.00 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat das Kontaktverbot und alle anderen strikten Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus als verhältnismäßig verteidigt. „Die Entscheidung für all diese Einschränkungen war nicht einfach“, sagte Laschet am Dienstag in einer Sondersitzung des Landtags. „Für uns gilt dabei nicht die Losung: Was sind die härtesten Maßnahmen, die wir machen können?“. Vielmehr stelle sich die Frage, welche Maßnahmen die Menschen am besten schützen können. Nach wie vor halte er Kontaktverbote für zielführender als Ausgangssperren. „Auch in der größten Krise gilt die Verfassung“, betonte Laschet.

10.56 Uhr: Das Kölner Unternehmen Klosterfrau Healthcare (früher Klosterfrau Melissengeist) will in der Corona-Krise 100 000 Liter Desinfektionsmittel spenden. Das sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag in einer Sondersitzung des Landtags. Schon kommende Woche wolle das Unternehmen 150 000 Flaschen Handdesinfektionsmittel spenden. Insgesamt gebe Klosterfrau 500 000 Flaschen.

Corona: Clapton verschiebt Tour

10.45 Uhr: Die Tour von Musiker Eric Clapton ist auf das Jahr 2021 verschoben worden. Eigentlich sollte Clapton am 3. Juni im ISS Dome in Düsseldorf auftreten. Ein neuer Termin steht aber bereits fest: In Düsseldorf soll der Künstler nun am 8. Juni 2021 auf der Bühne stehen. Die gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.

10.26 Uhr: Wie das NRW-Gesundheitsministerium mitteilt, sind 8745 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt sprechen die Verantwortlichen von 45 Todesfällen. Der Kreis Heinsberg hat nach den Informationen des Ministeriums 1004 Infizierte.

10.16 Uhr: Das Coronavirus zwingt den lokalen Einzelhandel schmerzhaft in die Knie. Gerade einmal seit fünf Tagen sind die meisten Geschäfte und Läden auch in Gladbeck geschlossen. Schon jetzt aber malt der Gladbecker Georg Hahne, Juwelier und Vorsitzender vom lokalen Einzelhandelsverband, ein düsteres Zukunftsbild.

Essen will ältere Flüchtlinge vor Corona schützen

9.48 Uhr: Elke und Waldemar Klick aus Moers lieben Spanien. Doch die vergangenen Wochen im Winterquartier an den Mittelmeerküste hatten sie sich ganz anders vorgestellt. Das Coronavirus hat das Land fest im Griff, und die beiden wissen jetzt, was das heißt: Ausgangssperre. Da kann selbst das Spazierengehen teuer werden.

Coronavirus-Krise: Was bedeutet eigentlich Kurzarbeit? Coronavirus-Krise: Was bedeutet eigentlich Kurzarbeit?

9.31 Uhr: Die Stadt Essen will ältere Flüchtlinge in ihren Unterkünften möglichst vor einer Corona-Infektion schützen und diese besonders gefährdeten Gruppen von Heimbewohnern möglichst separieren. Wohnungen, wie es die Linke-Ratsfraktion vorschlug, werden aber nicht zur Verfügung gestellt.

9.22 Uhr: Dieses Jubiläum haben sich die Mitstreiter des Vereins „Kindergarten Wattenscheid in Gambia“ ganz anders vorgestellt. Mit fast einer der letzten Maschinen geht es in dem rund sechsstündigen Flügen gen Heimat. 16 Mitstreiter kamen am Montag mit Condor in Deutschland an, verteilt auf die Flughäfen Düsseldorf und Frankfurt. Es war ganz knapp.

Virologe zum Coronavirus: Risikogruppe muss geschützt werden Virologe zum Coronavirus: Risikogruppe muss geschützt werden

9.01 Uhr: Wie die Stadt Bochum am Montagabend mitteilte, ist in Bochum erstmals auch ein Kind (9) mit dem Coronavirus infiziert. Die zuvor jüngste betroffene Person ist 18 Jahre alt. 59 Prozent der positiv Getesteten sind Männer, 41 Frauen. Hier gibt es alle Informationen aus Bochum.

Corona: Mülheimer sitzt in Peru fest

8.55 Uhr: Für den Mülheimer Tim Schmeinck (18) ist ein Traum-Urlaub zu einem Alptraum geworden. Der 18-Jährige sitzt wegen des Coronavirus in Peru fest, die Grenzen sind dicht, Flüge ins Ausland - etwa zurück nach Europa - gibt es nicht mehr.

8.44 Uhr: Das Präsidium der Deutschen Fußball Liga beschäftigt sich heute mit Szenarien für die 1. und 2. Bundesliga. DFL-Chef Christian Seifert ist dann gefragt. Denn die Corona-Krise hat auch den Profifußball infiziert. Heute schalten sich die neun Präsidiumsmitglieder der DFL telefonisch zusammen, um das weitere Vorgehen vorzubereiten.

8.31 Uhr: Der Bußgeldkatalog für Verstöße gegen das Kontaktverbot soll nach dpa-Informationen am Montagabend an die zuständigen Behörden geschickt worden sein. Wer trotz Verbots Sportveranstaltungen organisiert, zahlt 1000 Euro. Der Verzehr von Außer-Haus-Speisen näher als 50 Meter am Restaurant oder Imbiss kostet 200 Euro. Zusätzliche Bußgelder seien möglich gegen Unternehmen, die von Verstößen profitieren. Teuer werden auch Hygieneverstöße oder Verstöße gegen das Besuchsverbot in Einrichtungen wie etwa Altenheimen.

8.19 Uhr: Führung und Spieler von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen sind laut Sport-Geschäftsführer Rudi Völler angesichts der Coronakrise zu einem Gehaltsverzicht bereit. Darüber hat Völler am Montag mit Kapitän Lars Bender gesprochen. „Wir machen uns Gedanken und die Spieler auch, das Signal hat Lars mir gegeben. Alle sind gefordert, um dem eigenen Verein zu helfen“, sagte Völler in einem Interview der „Bild“. „Jeder muss seinen Beitrag leisten – und das gilt natürlich auch für die Verantwortlichen“, betonte Völler und nannte außer sich selbst auch Clubchef Fernando Carro und Sportdirektor Simon Rolfes.

Kommunalwahl in NRW im September soll stattfinden

8.05 Uhr: Die Landesregierung hat keine Pläne für eine Verschiebung der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. „Die Kommunalwahl am 13. September 2020 wird stattfinden“, sagte Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Montag in Düsseldorf. Die Parteien müssten ihre Wahlvorschläge bis zum 16. Juli bei den Wahlleitern einreichen. Deshalb gebe es noch Spielraum bei den Fristen.

Coronavirus: Richtiges Verhalten bei Infektionsverdacht Coronavirus: Richtiges Verhalten bei Infektionsverdacht

7.54 Uhr: Das NRW-Wirtschaftsministerium erwägt, die Regeln für den Einsatz von Sicherheitskräften zu lockern, wenn sie wegen der Corona-Auflagen die Eingänge von Supermärkten oder Drogerien kontrollieren sollen. Eine entsprechende Forderung hatte der Essener Sicherheitsdienstleister Kötter gestellt, um die hohe Nachfrage bedienen zu können.

7.45 Uhr: Der Absturz einer Germanwings-Maschine in Südfrankreich mit zahlreichen Todesopfern jährt sich am Dienstag zum fünften Mal. Bei der Flugkatastrophe am 24. März 2015 starben alle Insassen: 144 Passagiere und sechs Crewmitglieder. Unter den Toten waren 16 Schüler und zwei Lehrerinnen aus Haltern, die von einem Schüleraustausch in Spanien kamen. Gedenkfeiern, die in Südfrankreich in der Nähe der Absturzstelle sowie in Haltern geplant waren, wurden wegen der Corona-Krise abgesagt. In Haltern werden zur Absturzzeit um 10.41 Uhr alle Kirchenglocken läuten. Am Abend um 19.00 Uhr ist die Bevölkerung aufgerufen, eine Kerze als „Licht des Gedenkens“ ins Fenster zu stellen.

91 Personen aus der Corona-Quarantäne entlassen

7.03 Uhr: Das Land NRW habe sich auf die ersten Bußgelder für ein Verstoß gegen das seit Montag geltende Kontaktverbot geeinigt, berichtet die "Bild": Picknick und Grillen soll demnach 250 Euro kosten, ein Verstoß gegen eine Ansammlung von mehr als zwei Personen 200 Euro. Besitzer einer Bar, eines Fitnessstudios oder einer Disco, die weiterhin ihr Geschäft öffnen, können mit 5000 Euro belangt werden, wer trotz des Verbots Gäste in sein Restaurant lässt, kann mit einem Bußgeld von 4000 Euro bestraft werden.

6.45 Uhr: In Köln sind (Stand Montagnachmittag) 857 Menschen mit dem Coronavirus infiziert und vermeldet damit die zweitmeisten Fälle des Landes NRW. "30 dieser Infizierten befinden sich derzeit in stationärer Quarantäne (davon halten sich jedoch drei wegen anderer Ursachen im Krankenhaus auf), davon zehn auf der Intensivstation. 91 Personen wurden zwischenzeitlich aus der Quarantäne entlassen", schreibt die Stadt. Zudem sei es zu drei Todesfällen in Zusammenhand mit dem Coronavirus gekommen.

Sport-Tutorial: Abwechslungsreiches Workout für Zuhause Sport-Tutorial: Abwechslungsreiches Workout für Zuhause

6.39 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) erwartet bis Ende dieser Woche erste Erkenntnisse, ob die verschärften Einschränkungen des öffentlichen Lebens die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen. In NRW sind seit Montag alle Ansammlungen ab drei Personen in der Öffentlichkeit verboten - ausgenommen Familien. Für Verstöße gegen das Kontaktverbot arbeitet die Landesregierung derzeit einen Bußgeldkatalog aus. Wer sich nicht an die Verbote hält muss ihren Angaben zufolge mindestens 200 Euro zahlen. Die Höchstgrenze soll bei 25 000 Euro liegen.

Montag, 6.14 Uhr: In ungewöhnlicher Zusammensetzung kommt der nordrhein-westfälische Landtag am Dienstag (10 Uhr) zu einer Sondersitzung wegen der Corona-Krise zusammen. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) unterrichtet das Parlament über die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in NRW. Im Einvernehmen mit den Landtagsfraktionen soll im Schnellverfahren ein Nachtragshaushalt in Höhe von 25 Milliarden Euro zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen beschlossen werden. Damit sollen Unternehmen und Arbeitsplätze geschützt werden. Wegen der Infektionsgefahr haben sich alle fünf Landtagsfraktionen darauf verständigt, nur mit einem Drittel ihrer Abgeordneten ins Plenum zu gehen. Zwischen den einzelnen Mandatsträgern sollen jeweils zwei bis drei Sitze leer bleiben. Eigentlich gehören dem Landtag 199 Abgeordnete an.

Sonntag, 22.05 Uhr: "Wer sich an die Regeln hält, darf auch in der Corona-Krise nicht wie ein unmündiges Kind behandelt werden. Die Politik neigt zum Überziehen" - hier geht es zum Kommentar von Frank Stenglein.

21.11 Uhr: Der Flughafen Weeze sellt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wegen der Corona-Krise bis auf weiteres den Linienbetrieb ein. Die letzte Ryanair-Maschine komme am Dienstagabend um 21.50 Uhr aus Thessaloniki an, sagte ein Sprecher. Für alle Bereiche des Airports sei Kurzarbeit beantragt worden.

20.40 Uhr: Schalke plant ein Maßnahmen-Paket: Spieler, Trainer und Vorstand signalisieren Gehaltsverzicht. Dennoch droht in der Geschäftsstelle Kurzarbeit. Hier finden Sie das gesamte Interview mit Schalke-Vorstand Alexander Jobst.

20.18 Uhr: Besiegelt wurde das Kontaktverbot zur Bekämpfung des Coronavirus in Berlin, umgesetzt werden muss es in den Kommunen. Ein Kraftakt - so wollen sie es im Sauerland kontrollieren.

19.55 Uhr: Sie waren die ersten Bochumer, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Nun ist das Paar aus Stiepel wieder gesund – und macht anderen Mut.

19.40 Uhr: Thyssenkrupp kippt seine Prognose wegen der Corona-Krise. Dabei hatte der angeschlagene Konzern ohnehin mit höheren Verlusten gerechnet.

