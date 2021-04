Corona NRW: So bekommen Über-60-Jährige einen Impftermin

Düsseldorf. Nach dem Astrazeneca-Impfstopp bei Jüngeren sollen nun die Über-60-Jährigen den Wirkstoff erhalten. Ab Samstag können sie einen Termin buchen.

Ab Karsamstag können Menschen ab 60 Jahren in Nordrhein-Westfalen Termine für Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca buchen. Geimpft werde dann nach Ostern in den landesweit 53 Impfzentren, die ihre Öffnungszeiten erweitern würden, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch.

Karsamstag würden dafür die Terminsysteme der beiden Kassenärztlichen Vereinigungen freigeschaltet. „Sie müssen aber wissen: Es ist ein Termin mit Astrazeneca“, unterstrich Laumann. „Wer das nicht möchte, sollte gar nicht erst seinen Termin buchen.“

Über-60-Jährige bekommen ab Karsamstag einen Astrazeneca-Termin

NRW-Bürger und Bürgerinnen, die über 60 sind, können sich ab Karsamstag über das Terminportal der Kassenärztlichen Vereinigungen um einen Astrazeneca-Termin bemühen: Online ab 8 Uhr unter www.116117.de oder telefonisch über die zentrale Rufnummer 116117 oder 0800/116117 02 für Westfalen-Lippe und 0800/116 117 01 für das Rheinland. Ein Zeitfenster von drei Tagen haben Ü-60-Jährige dafür zur Verfügung, heißt es in einem Erlass des Landes NRW. Demnach startet die Terminbuchung am Samstag, 3. April, und endet bereits am Ostermontag (5. April).

„Es ist medizinisch vernünftig, sich als Über-60-Jähriger mit diesem Impfstoff zu schützen“, betonte Laumann am Mittwoch. Als 63-Jähriger sei er selbst jederzeit bereit, sich die Astrazeneca-Spritze setzen zu lassen. Ob das Terminbuchungssystem diesmal der möglicherweise großen Nachfrage stand hält, blieb vom Gesundheitsministerium zunächst offen.

„Schon beim Start der Termin-Buchung der über 80-Jährigen am 8. Februar sind unsere Online-Buchungssysteme stellenweise in die Knie gegangen“, so Dr. Frank Bergmann, Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. "Für Ostersamstag ist ja nun die Devise ausgerufen worden: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Da kann man sich ausmalen, was Samstag passieren wird. Rund wird es sehr wahrscheinlich leider nicht laufen“, so Bergmann weiter.

NRW erwartet am Samstag neue Astrazeneca-Dosen

In NRW leben allein 2,2 Millionen Bürger im Alter zwischen 60 und 69 Jahren. NRW erwartet am Samstag zunächst nur 380.000 neue Astrazeneca-Dosen. Wer sich nicht mit dem britischen Vakzin impfen lassen wolle, müsse sich erst gar nicht melden, sagte Laumann.

Professor Dr. Jochen A. Werner, Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Essen, rief am Mittwoch die neuen Impfberechtigten dazu auf, sich von den jüngsten Irritationen um Astrazeneca nicht abschrecken zu lassen: „Für die Gruppe ab 60 gibt es eine hinreichende Studienlage zur ganz klaren Effektivität der Impfungen mit Astrazeneca, weshalb wir auch diese Verimpfungen empfehlen“, sagte Werner.

Astrazeneca-Impfung in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

Astrazeneca: Stiko rät zu anderem Wirkstoff für zweite Dosis

Derweil hat das NRW-Familienministerium darauf hingewiesen, dass Kita-Beschäftigte ihre Impftermine trotz der Einschränkung für Astrazeneca weiterhin wahrnehmen können. „Berechtigte, die bereits verbindlich Impftermine vereinbart haben, erhalten bei diesen Terminen eine Impfung mit dem Impfstoff Biontech oder Moderna“, stellte das Ministerium am Donnerstag klar. „Auch für Berechtigte, die noch keinen Termin vereinbart hatten, wird es weiterhin Terminangebote geben“, hieß es. Auch hier werde Biontech oder Moderna verwendet.

Außerdem sollen mit einer ersten Astrazeneca-Dosis geimpfte Menschen unter 60 Jahren nach einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für die zweite Impfung auf ein anderes Präparat umsteigen. Das steht in einem am Donnerstag veröffentlichten Beschlussentwurf der Stiko. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will am kommenden Mittwoch mit den Gesundheitsministern der Länder über die Empfehlung sprechen.

Bund und Länder waren am Dienstagabend der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gefolgt, das Präparat von Astrazeneca in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahren einzusetzen. Jüngere können sich nach Rücksprache mit dem Arzt und auf eigenes Risiko weiterhin damit impfen lassen. Hintergrund sind Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen, die zuletzt im zeitlichen Zusammenhang mit dem Impfstoff aufgetreten waren, vorwiegend bei Frauen unter 55 Jahren.

