Corona NRW: Kommt bald die Booster-Impfung für alle?

Essen/Düsseldorf. NRW-Gesundheitsminister Laumann (CDU) informiert auf einer Pressekonferenz über die Corona-Lage. Kommt bald die Booster-Impfung für alle?

Der Winter steht vor der Tür, die Corona-Zahlen steigen. So liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW (Stand 29. Oktober) mit 99,7 knapp unter der 100er-Marke. Deutschlandweit liegt die Inzidenz deutlich höher (139,2). Wie die Landesregierung am Donnerstag mitteilte, wird die Maskenpflicht ab dem 2. November in den NRW-Schulen gelockert. So muss keine Jahrgangsstufe mehr im Unterricht an einem festen Sitzplatz einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Lesen Sie hier: Entwarnung nach Bombendrohung: Gericht bleibt geschlossen

Prof. Dr. Ulf Dittmer, Leiter der Klinik für Virologie am Universitätsklinikum Essen, führt die steigenden Corona-Zahlen in NRW auf die Ungeimpften zurück. „Das medizinische Problem Covid-19 wird in der derzeitigen Welle hauptsächlich von Ungeimpften verursacht“, sagt der Virologe. Hier gibt es das vollständige Video-Interview mit dem Corona-Experten.

Corona NRW: Wie reagiert das Land NRW auf die steigenden Zahlen

Wie reagiert das Bundesland NRW auf die steigenden Fallzahlen? NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) will am Freitag (13.30 Uhr) über die aktuelle Corona-Lage informieren. Wir berichten in einem Live-Stream.

73,8 Prozent der Menschen in NRW sind zwei Mal gegen das Coronavirus geimpft (Stand 29. Oktober). Doch dabei liegt bei vielen - vor allem älteren Menschen - die Impfung mehrere Monate zurück. "In Anbetracht der steigenden Fallzahlen auch bei Älteren ist eine neue Impfkampagne zur Nutzung der Booster-Impfungen in dieser Altersgruppe jetzt unbedingt nötig", erklärte SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach.

Corona in NRW: Für bestimmte Berufsgruppen und Menschen ab 70 Jahren empfiehlt die Ständige Impfkommission eine Booster-Impfung. (Symbolbild). Foto: Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa

Corona NRW: Für diese Menschen empfiehlt die STIKO die Booster-Impfung

Derzeit empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) eine Booster-Impfung für folgende Berufsgruppen:

Menschen ab 70 Jahren

Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen

Pflegepersonal und medizinisches Personal mit direktem Kontakt zu Patienten

Personen, die den Impfstoff von Johnson & Johnson oder ihre komplette Impfserie von AstraZeneca bekommen haben

Personen, die nach einer Corona-Infektion eine Dosis von einem Vektorimpfstoff bekommen haben

Personen mit Immunschwäche oder Immunsuppression

Enge Kontaktpersonen von Personen mit schwerer Immunschwäche

Menschen ab 60 Jahren nach individueller Abwägung

Zudem empfehlen die Experten auch für Menschen ab 70 Jahren die Booster Impfung. Lesen Sie hier: Booster-Impfung: So bekommen Sie einen Termin für dritte Corona-Impfung

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Corona NRW