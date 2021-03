Corona in NRW: 723 neue Fälle – 100 mehr als vor einer Woche

Corona hat unser Leben in den letzten Monaten stark verändert. Das zeigt sich auch an den Daten und Fakten, die im Video zusammengefasst sind

Essen. Keine Entspannung bei der Corona-Lage in NRW: Die Inzidenz stagniert, die Zahl der Neuinfektionen liegt über dem Vorwochenniveau. Der Überblick.

Die Zahl der Corona-Infektionen in NRW ist Daten des Robert-Koch-Instituts zufolge um 723 angestiegen (Stand Dienstag, 0 Uhr).

ist Daten des Robert-Koch-Instituts zufolge um 723 angestiegen (Stand Dienstag, 0 Uhr). In ganz Deutschland wurden 3 943 neue Fälle gemeldet.

wurden gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für NRW liegt bei 64,3 (Vortag: 64,4 ).

Corona in NRW: RKI meldet 723 neue Fälle

Die Corona-Fallzahlen in NRW sind Daten des Robert-Koch-Instituts zufolge um 723 angestiegen und liegen nun bei insgesamt 533.871 (Vortag: 533.148).

In ganz Deutschland wurden 3943 neue Fälle gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind es damit 2.451.011 (Stand Dienstag 0 Uhr, Montag: 2.447.068).

Die Zahl der Todesfälle in NRW ist um 82 gestiegen. So sind in NRW laut RKI bislang 13.141 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben (Stand: Dienstag, 0 Uhr)





Coronazahlen vergangene Woche und letzten Monat

Am vergangenen Dienstag lag die Zahl der bis 0 Uhr gemeldeten Neuinfektionen in NRW bei 627 (bundesweit: 3883).

Vor vier Wochen waren am Dienstag bis 0 Uhr in NRW 946 neue Infektionen gemeldet worden (bundesweit: 6114).

Corona in NRW: Sieben-Tage-Inzidenzen für Städte und Kreise

Die Sieben-Tage-Inzidenz für NRW liegt aktuell nach RKI-Angaben bei 64,3, ist also im Vergleich zum Montag (64,4) nahezu unverändert. Bundesweit meldet das RKI eine Wocheninzidenz von 65,4.

Das bedeutet, dass sich innerhalb einer Woche rechnerisch mehr als 64 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert haben. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am 10. Februar hatten sich Bund und Länder auf einen Wert von 35 für weitere Lockdown-Lockerungen geeinigt.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gibt es im Märkischen Kreis mit einem Wert von 124,6 (Stand: Dienstag). Gestern lag der Wert bei 127,5 (-2,9).

In Gelsenkirchen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag um +11,2 gestiegen. Am stärksten zurückgegangen ist der Wert im Ennepe-Ruhr-Kreis (-9,9).

Die meisten Neuinfektionen hat die Stadt Köln gemeldet (102). Dahinter folgen Gelsenkirchen (62), Wuppertal (34) und Mülheim an der Ruhr (34).

Keine neuen Fälle gemeldet haben Essen, der Kreis Höxter, der Rhein-Sieg-Kreis und die Städteregion Aachen.

Grundsätzlich: Die Angaben des RKI und aus den Städten bzw. Kreisen variieren oft . Die unterschiedlichen Werte resultieren aus zeitlichen Verzögerungen in der Meldekette. Die Zahl der Neuinfektionen laut RKI in einer Stadt umfasst also mitunter die Infektionen mehrerer Tage. Außerdem ist montags die Zahl der Neuinfektionen meist geringer als an anderen Wochentagen, da in den Kommunen am Wochenende weniger getestet wird.





In NRW sind laut DIVI-Intensivregister 4902 von insgesamt 5765 Intensivbetten belegt. 576 Menschen werden aktuell mit einer Covid19-Erkrankung auf der Intensivstation behandelt, 329 davon beatmet. Mehr Details finden Sie in unserem interaktiven Klinik-Monitor.





Impfungen in Priorisierungsgruppe 2 sollen am 8. März starten

In Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums bisher (Stand: Montag, 1. März) insgesamt 1.245.508 Corona-Schutzimpfungen verabreicht worden (allerdings bekommen alle Geimpften jeweils zwei Impfdosen). Seit 8. Februar haben die Impfzentren in den Städten den Betrieb aufgenommen. Als erstes wurden Menschen über 80 Jahren geimpft, außerdem medizinisches Personal aus besonders kritischen/gefährdeten Bereichen. Am 8. März sollen erste Impfungen in der „Priorisierungsgruppe 2“ beginnen. Davon würden zunächst Erzieher, Grundschullehrer, Polizisten sowie Bewohner und Beschäftigte in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen profitieren, sagte NRW-Gesundheitsminister Laumann.

Coronaregelungen in NRW verlängert – leichte Lockerungen

Die NRW-Landesregierung hat die bestehenden Coronaverordnungen an die auf der letzten Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin gefassten Beschlüsse angepasst. In NRW bleiben die Regelungen der Coronaverordnungen im Wesentlichen bestehen.

Seit dem 22. Februar sind zunächst Grund- und Förderschüler der Primarstufe im Wechselmodell und mit halbierter Klassenstärke zurück in den Klassenräumen. Das gilt auch für Jahrgänge, die vor ihrem Schulabschluss stehen.

Die Kindertagesstätten in NRW sind ab dem 22. Februar wieder für alle Kinder geöffnet, dies jedoch weiterhin nur in einem eingeschränkten Regelbetrieb. NRW-Familienminister Joachim Stamp machte im Familienausschuss des Landtags am Donnerstag wenig Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zum Regelbetrieb. Bei einem sprunghaften Anstieg der Infektionen seien auch regionale Schließungen möglich.

Aktivitäten auf Sportanlagen im Freien sind wieder erlaubt, wenn höchstens zwei Personen zusammen trainieren - wie etwa beim Tennis. Sind nur Personen aus einem Hausstand gemeinsam aktiv, dürfen auch mehr als zwei Menschen gemeinsam Sport treiben.

In Musikschulen darf wieder Einzelunterricht erteilt werden - allerdings nur für Kinder bis ins Grundschulalter. Bau- und Gartenmärkte dürfen wieder Gemüsepflanzen und Saatgut sowie nötiges Zubehör verkaufen. Das übrige Sortiment der Märkte darf für die Kunden aber nicht angeboten werden.

Lockdown verlängert bis zum 7. März

Bund und Länder hatten zuvor bereits die bestehenden Lockdown-Regeln bis mindestens 7. März verlängert. Frisöre dürfen seit dem 1. März wieder öffnen. Es bleibt bei den strengen Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich. So sind private Treffen nur noch mit einer einzelnen Person außerhalb des eigenen Hausstandes möglich, plus betreute Kinder.

Lesen Sie hier, welche Regeln aktuell in NRW gelten.

Wegen der aggressiveren Mutationen des Coronavirus haben sich Bund und Länder auch auf eine Änderungen bei der Maskenpflicht verständigt. So ist in Bussen und Bahnen sowie beim Einkauf nun ein medizinischer Mund-Nase-Schutz Pflicht, FFP2-Masken sind ebenfalls möglich. Nicht mehr zugelassen im ÖPNV und Geschäften sind Alltagsmasken.

Seit dem 16. Dezember ist das öffentliche Leben in Deutschland heruntergefahren.

