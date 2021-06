Weitere Corona-Lockerungen in NRW ab Freitag wahrscheinlich

Corona-Lockerungen in NRW: In Essen hat die Innengastronomie wieder geöffnet. Bald könnten Besucher diese auch ohne negativen Corona-Test besuchen.

Essen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in den Städten und Kreisen sinkt. Es greifen immer mehr Corona-Lockerungen. Wann erreicht NRW die Stufe 1?

Die Ausgangssperre in NRW ist schon fast vergessen, es greifen in den Städten und Kreisen des bevölkerungsreichsten Bundeslandes immer mehr Lockerungen. In drei Stufen – abhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz – regelt NRW die Corona-Lockerungen. Doch wann erreicht NRW die Stufe 1?

Corona in NRW: Neue Lockerungen ab Freitag möglich

Für einige Lockerungen der Stufe 1 müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Einmal muss die Sieben-Tage-Inzidenz des jeweiligen Kreises oder der jeweiligen Stadt stabil – also fünf Werktage in Folge – unter 35 liegen. Zudem muss auch die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW stabil unter dem Wert von 35 liegen.

Am Dienstag liegt die Inzidenz in NRW bei 26 – und damit den vierten Werktag unter der 35er-Marke. Meldet das RKI also am Mittwochmorgen einen Wert unter dieser Schwelle, können ab Freitag neue Lockerungen in Kraft treten.

Corona-Lockerungen: Diese Regeln gelten in Stufe 1, wenn auch die Landes-Inzidenz unter 35 liegt

Der Besuch der Innengastronomie ist ohne negativen Test möglich

ist ohne negativen Test möglich Bei Kultureinrichtungen entfällt die Personenbegrenzung. Zudem gibt es für Veranstalter noch weitere Möglichkeiten (siehe CoSchuVo, §13, Absatz 4).

Auch bei Kontaktsport entfällt die Pflicht, einen negativen Corona-Test nachweisen zu müssen. Das gilt sowohl für Sport in Hallen als auch im Freien.

