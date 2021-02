Impfungen Corona in NRW: Zahl der Infektionen in Seniorenheimen sinkt

Düsseldorf. Mit den Impfungen ist die Zahl der Infektionen in Seniorenheimen in NRW deutlich gesunken. Aktuell seien in Heimen rund 1000 Senioren infiziert.

Mit den Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen in NRW sind die Corona-Infektionszahlen der dort lebenden Senioren einem Bericht zufolge deutlich gesunken.

Die Zahl der Infizierten sei von 5265 Fällen am 23. Dezember auf zunächst noch 1488 Fälle Anfang Februar gesunken, berichtete der „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Samstagsausgabe) unter Berufung auf eine Erhebung des NRW-Gesundheitsministeriums. Aktuell seien weniger als 1000 Senioren in den Heimen infiziert.

Impfungen in Alten- und Pflegeheimen seit Dezember

Die Impfungen in NRW hatten in den Alten- und Pflegeheimen begonnen. Die ersten Senioren hatten den Impfstoff dort Ende Dezember erhalten.

In Pflegeheimen sind in der Pandemie besonders viele Menschen an und mit Corona gestorben. Fachkräfte sind empört über den Vorwurf, sie kümmerten sich zu wenig. Lesen Sie hier den ganzen Bericht. (dpa)