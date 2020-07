Corona in NRW: Ermittlungen gegen Tönnies-Geschäftsführung

Essen. Im NRW-Corona-Überblick: Nach zahlreichen Anzeigen ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft gegen die Geschäftsführung von Tönnies.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Tönnies-Geschäftsführung

Nach zahlreichen Anzeigen wegen des massiven Corona-Ausbruch bei Tönnies ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt gegen die Tönnies-Geschäftsführung. Grund dafür sei aber kein neuer Ermittlungsstand, sondern das übliche Fortschreiben eines solchen Verfahrens, sagte ein Sprecher der Bielefelder Staatsanwaltschaft am Freitag. Die Behörde hatte in den vergangenen Wochen zunächst gegen Unbekannt wegen des Anfangsverdachts auf fahrlässige Körperverletzung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt.

Bei der Staatsanwaltschaft in Bielefeld sind seit dem massiven Corona-Ausbruch im Tönnies-Hauptwerk in Rheda-Wiedenbrück Mitte Juni nach Angaben der Behörde rund 50 Strafanzeigen eingegangen. Tönnies hat in Deutschlands größtem Fleischwerk Rheda-Wiedenbrück erneut bei der Gestaltung der Arbeitsplätze nachbessern müssen. Eine überraschend erfolgte Zwangsunterbrechung in dem gerade erst wieder angelaufenen Schlachtbereich konnte das Unternehmen wenigen Stunden später nach einer erneuten Überprüfung der Behörden beenden. Die Schlachtung am Stammsitz war am Freitag nach der Freigabe durch die Bezirksregierung wieder aufgenommen worden, teilte ein Tönnies-Sprecher mit.

Corona in NRW: Gratis-Coronatests für Lehrer und Erzieher

Die Landesregierung hat sich auf eine gemeinsame Corona-Teststrategie für die Zeit nach den Sommerferien geeinigt: Alle Beschäftigten in der Kindertagesbetreuung und in den Schulen in NRW können sich vom 3. August bis zum 9. Oktober alle 14 Tage freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Die Kosten übernimmt das Land NRW.

Hotspot Hochzeitsfeier - Kreis Mettmann vorn bei Corona-Neuinfektionen

Eine Hochzeitsfeier in einem größeren Familienverband hat die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Mettmann steigen lassen. In Langenfeld und Monheim sei die Zahl der Infizierten zum Freitag auf zusammengenommen 46 gestiegen, erklärte der Kreis.

Landesregierung: Lokale Ausreisebeschränkungen können hilfreich sein

Aus Sicht der NRW-Landesregierung können lokale Ausreisebeschränkungen bei Corona-Hotspots hilfreich sein. Sie müssten aber „mit Blick auf einen realistischen effektiven Vollzug räumlich und zeitlich klar begrenzt sein“, sagte ein Regierungssprecher dem Kölner Stadt-Anzeiger. Maßnahmen in einer neuen Hotspot-Strategie müssten „schnell und effektiv sein“. Ihre Verhältnismäßigkeit müsse dadurch gewahrt werden, „dass sie noch mehr als bisher auf das lokale Ausbruchsgeschehen fokussiert werden“.

Andere Bundesländer sehen lokale Ausreisesperren in Regionen mit einem starken Ausbruch kritisch bis ablehnend. „Für den Freistaat können wir so etwas nahezu ausschließen“, teilte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer mit. Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow zeigte sich skeptisch, ebenso der Präsident des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung. Am Donnerstag wollen die Länder weiter beraten. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte zuvor für lokale Ausreiseverbote geworben.

Ministerin Gebauer: Schulen können ab sofort Geräte für ihre Schüler bestellen

Wie geht's weiter mit der Digitalisierung der Schulen? Welche Ideen und Ziele hat das Land für das "Lernen auf Distanz" zu Coronazeiten und darüber hinaus? NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat am Donnerstag die Maßnahmen des Landes vorgestellt.

Distanzunterricht und Leistungsbewertung: Wie beim Präsenzunterricht gebe es auch beim Distanzlernen eine Teilnahmepflicht, betont Gebauer. Neben der technischen Ausstattung dafür kommt nun auch ein rechtlicher Rahmen. Dieser regelt, dass Distanzunterricht als tatsächlich erteilter Unterricht bewertet wird. Heißt auch: Dauer und Inhalt des Distanzunterrichts muss dem Präsenzunterricht gleichwertig sein. Zudem werde ein pädagogisches Konzept erarbeitet, das zum Schulstart fertig sein soll. Aber: Distanzunterricht sei nicht immer digitaler Unterricht, betont die Ministerin. Mitunter ersetze der "Fernunterricht" lediglich den Unterricht in der Klasse, sofern kein Präsenzunterricht möglich sei. Das könne auch weiterhin analog passieren, also auf Papier.

Digitalisierung: 178 Millionen Euro stehen für die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler zur Verfügung – 103 Millionen Euro für die Ausstattung der Lehrkräfte. Die Zahlen sind nicht neu, aber: Ab sofort können Schulen aus diesem Fördertopf Geräte und Technik für die Klassen anschaffen. Förderfähig ist auch alles, was seit Beginn der Krise schon angeschafft wurde. Damit herrscht (relative) Planungssicherheit. Einheitliche Geräte für alle gebe es aber nicht, zumal schon einige Schulen ausgestattet seien, so Gebauer. Ob aber für alle Schulen komplette Klassensätze von Geräten bis Schuljahresbeginn bereitstehen seien sei fraglich: Ausschreibung, Bestellung, Lieferung – das brauche Zeit. Allerdings: Es müsse nicht jeder Schüler ein Endgerät bekommen.

Die Verteilung der Leih-Geräte liegt in der Entscheidungsgewalt der Schule. Sofern kein Distanzunterricht (wie bei einem neuen Corona-Ausbruch) nötig ist, bleiben die Geräte in der Schule und werden auch im Unterricht genutzt. Übrigens: Die 178 Mio. Euro für Schüler-Endgeräte (Rechner und Tablets, keine Smartphones) berechnen sich aus der Zahl der 356.000 sozial schwachen NRW-Schüler mal 500 Euro für ein Gerät.

Zudem haben sich die Länder darauf geeinigt, dass die Kommunen einfacher an Fördergelder kommen, erklärte Gebauer. Auch in der Lehrerausbildung soll sich etwas tun: Es fließen mehrere Millionen in die technische und räumliche Ausstattung der Lehramts-Ausbildungszentren – inklusive Dienstgeräten.

Corona in NRW: Ruf nach Quarantäne für Mallorca-Heimkehrer

Die hemmungslosen Feiern deutscher und britischer Mallorca-Urlauber unter Missachtung von Hygienevorschriften lösen bei Medizinern und Landespolitikern in NRW Entsetzen aus. Der Ruf nach Quarantäne für Urlaubsrückkehrer von den Balearen wird lauter.

Das NRW-Gesundheitsministerium bestätigte Pläne, die Urlauber an den Kosten für die Tests zu beteiligen. Derzeit werde dazu eine Gebührenordnung erarbeitet. Für den Fall, dass das RKI Mallorca und Spanien als „Risikogebiet“ einstufen sollte, würde die Quarantänepflicht auch für diese Urlauber gelten, erklärte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). „Auch die Landesregierung beobachtet die Infektionsgeschehen auf Mallorca aufmerksam“, sagte er dieser Redaktion.

Corona: Urlauber sollen an Kosten für Corona-Tests beteiligt werden

Die NRW-Landesregierung will Touristen, die im Urlaub ein Risikogebiet bereist haben, entweder für 14 Tage in Quarantäne schicken oder an den Kosten für einen Corona-Test beteiligen. Die Menschen sollten sich sehr gut überlegen, ob sie wirklich in ein vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenes Risikogebiet fahren, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Rande einer Veranstaltung der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Dienstag) in Mönchengladbach: „Ich persönlich würde das nicht tun.“ Das NRW-Kabinett habe am Sonntag beschlossen, dass es eine Einreiseverordnung geben werde, sagte Laumann.

„Wenn man in ein Risikogebiet fährt, muss man anschließend für 14 Tage in Quarantäne oder sich freitesten lassen.“ Die Krankenkassen würden zwar die Laborkosten dafür zahlen, aber die Gesundheitsämter würden Gebühren nehmen. „Ich finde, wenn jemand in Urlaub in ein Risikogebiet fährt, ist es nicht Aufgabe der Solidargemeinschaft, das Freitesten zu finanzieren“, sagte Laumann.

Corona: So entwickeln sich die Infektionszahlen in NRW und Deutschland

Wie entwickelt sich die Zahl der Coronavirus-Infektionen in diesen Tagen? Sie steigt weiter an, aber langsamer. Die Statistiken finden Sie in unserem Monitor für Nordrhein-Westfalen und im Überblick für ganz Deutschland mit allen Details.

