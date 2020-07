Corona in NRW: Sorge wegen steigender Infektionszahlen

Essen. Mehrere NRW-Städte melden eine Zunahme der Corona-Neuinfektionen, Testzentren an Flughäfen nahmen die Arbeit auf. Das Wichtigste im Überblick.

Abstands- und Maskenpflicht bleiben mindestens bis zum 11. August bestehen. Insgesamt werden die Corona-Regelungen in NRW weiter gelockert: Was in NRW erlaubt ist und was nicht.

Einen Überblick über alle Corona-News aus Deutschland und der Welt gibt es in unserem Newsblog.

Eine Übersicht über viele weitere Themen rund um das Coronavirus finden Sie auf unserer Themenseite.

Corona in NRW: Infektionszahlen steigen vor allem im Ruhrgebiet

Während die WHO weltweit neue Rekorde bei den täglichen Neuinfektionen meldet und auch das Robert-Koch-Institut (RKI) einen deutlichen Anstieg der neu registrierten Corona-Fälle meldet, steigen die Infektionszahlen auch und vor allem in einigen NRW-Städten merklich an: In Essen beispielsweise hat sich die Zahl der Neuinfizierten innerhalb von einer Woche von 44 auf 99 mehr als verdoppelt.

Auch Mülheim, Duisburg, Oberhausen sowie Hagen gehören zu den Städten mit gestiegenen Corona-Fallzahlen. In Bochum schwächte sich der Anstieg der Infektionszahlen zuletzt wieder etwas ab. Mit 554 Menschen hat die Zahl der Bochumer, die aktuell in Quarantäne sitzen, aber einen neuen Höchststand erreicht.

Das Landes-Gesundheitsministerium beobachtet die Lage aufmerksam und nicht ohne Sorge: Zwar gebe es derzeit keinen Corona-Hotspot in NRW, erklärte das Ministerium gegenüber dieser Redaktion. „Gleichzeitig stellen wir bei der Lokalisierung der Neuinfektionen aber eine Verschiebung des Infektionsgeschehens auf das Ruhrgebiet fest.“

Corona und Feiernde am Wochenende: Polizei zieht positive Zwischenbilanz

Nach Feiern mit anschließenden Krawallen in NRW-Großstädten hat die Polizei am Wochenende mehr Präsenz gezeigt, um für Ruhe zu sorgen. In der Millionenstadt Köln war zusätzlich eine Hundertschaft im Einsatz. Auch wenn viele Menschen auf den Straßen waren, habe das Konzept aus frühzeitiger Ansprache und Einschreiten sehr gut funktioniert, sagte eine Sprecherin.

In Düsseldorf sprach die Polizei am Wochenende insgesamt rund 100 Platzverweise aus. „Wir wollen signalisieren, dass wir die Situation frühzeitig um Blick haben und es keinen Sinn macht, Randale zu veranstalten“, so ein Sprecher der Polizei Düsseldorf.

Testzentren für kostenlose Corona-Tests an NRW-Flughäfen gestartet

Nach dem Beschluss der Gesundheitsminister der Länder, dass Reiserückkehrer aus Risikogebieten sich freiwillig auf Corona testen lassen können, hat das Land NRW an den vier größeren Flughäfen Testzentren eingerichtet.

Seit 6 Uhr am Samstagmorgen ist das Testzentrum am Flughafen Düsseldorf offen, bestätigte ein Flughafensprecher. In Dortmund startete das Ganze laut einer Flughafensprecherin gegen 8 Uhr. Der Start des Testzentrums am Flughafen Münster/Osnabrück ist für Dienstag, 28. Juli, geplant. Am Flughafen Köln/Bonn soll das bislang von der Stadt Köln und der Johanniter Unfallhilfe betriebene Testzentrum eingebunden werden. An den Flughäfen in Weeze und Paderborn-Lippstadt sind nach Auskunft des Gesundheitsministeriums zunächst keine Testzentren geplant.

Warten auf den Corona-Test am Flughafen Köln/Bonn: Auch an den Flughäfen in Düsseldorf und Dortmund sind jetzt Testzentren eingerichtet worden. Dort können sich Rückkehrer aus Risikogebieten kostenlos aufs Coronavirus testen lassen. Foto: Marius Becker/dpa

Die Gesundheitsminister hatten Freitag beschlossen, dass sich alle Reisenden nach ihrer Rückkehr in Deutschland kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können - auf Wunsch auch Reisende aus Nicht-Risikoländern. Diese freiwilligen Teste sollten aber nicht an Flughäfen stattfinden. In Frage kämen dafür etwa Arztpraxen oder Gesundheitsämter. Die Tests seien in jedem Fall kostenlos, auch wenn es vorher keine Anhaltspunkte auf eine Corona-Infektion gab.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) prüft derweil „auch eine rechtliche Verpflichtung“ für solche Tests; bislang sind sie freiwillig.

Debatte über Fußball mit Zuschauern in Corona-Zeiten

Über die Wiederzulassung von Zuschauern in Fußball-Stadien gibt es angesichts der andauernden Corona-Pandemie Diskussionen: NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat angekündigt, dem Gesundheitsschutz absoluten Vorrang einräumen zu wollen. „Es muss sichergestellt sein, dass es beispielsweise zu keinem Gedrängel an den Ein- und Ausgängen kommt“, sagte Laumann der „Neuen Osnabrücker Zeitung" (Bezahlinhalt). Nur wenn es aus Gesundheitssicht verantwortbar sei, könnten Fans wieder ins Stadion gelassen werden, betonte er.

In der vergangenen Woche hatte die Deutsche Fußball Liga einen Leitfaden an die Clubs aus der Bundesliga und der 2. Liga geschickt. Er soll die 36 Vereine bei der Erarbeitung standort-individueller Konzepte unterstützen. Eine auch nur teilweise Zulassung von Zuschauern soll laut DFL immer abhängig vom regionalen Infektionsgeschehen sein.

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hatte zuletzt erklärt, mit Abstand und Hygienekonzept könnten wieder Sportveranstaltungen mit Zuschauern durchgeführt werden. Zu großes Gedränge müsse aber vermieden werden, daher könnten die Stadien nicht ausverkauft sein. Die Bundesliga und 2. Liga wollen am 18. September in ihre neue Saison starten. Am Wochenende zuvor ist die erste DFB-Pokal-Runde geplant.

Corona-Infektionszahlen in NRW und Deutschland

Wie entwickelt sich die Zahl der Coronavirus-Infektionen in diesen Tagen? Sie steigt weiter an, aber langsamer. Die Statistiken finden Sie in unserem Monitor für Nordrhein-Westfalen und im Überblick für ganz Deutschland mit allen Details.

