Corona in NRW - Neue Fallzahlen zeigen positiven Trend

In NRW sind 29.580 bestätigte Corona-Fälle gemeldet (Stand: Sonntag, 18. April), 18. 036 Menschen gelten als genesen . 882 Menschen sind in NRW nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums aufgrund einer Erkrankung durch Covid-19 gestorben .

In NRW sollen die Schulen ab dem 23. April schrittweise wieder öffnen. Prüfungen finden statt. Das Abi startet am 12. Mai. Kitas bleiben erstmal zu. Allerdings wird das Betreuungsangebot nun auch für Allenerziehende ausgebaut.

Großveranstaltungen, wie Festival, Volks- und Schützenfeste fallen bis Ende August aus.

Wie ist die Lage in Deutschland, Europa und der Welt?

13.35 Uhr: Die Corona-Krise hinterlässt auch Spuren im Wald. Zum Teil stapeln sich Holzberge im Sauerland und im Bergischen Land schon meterhoch am Wegesrand. Die Waldarbeiter holen wegen der Trockenheit und des Borkenkäferbefalls abgestorbene oder kranke Fichten in großen Mengen ab; bei Nachfrage und Abtransport hake es aber, heißt es beim Landesbetrieb Wald und Holz NRW.

13.18 Uhr: Die Deutsche Post DHL sieht eine flächendeckende Ausstattung der Brief- und Paketzusteller mit Atemschutzmasken in der Corona-Krise kritisch.

13:07 Uhr: Auf den Intensivstationen waren am Sonntag 2988 Betten frei, 1959 davon mit Beatmungsgeräten. 630 Intensivbetten waren zum Meldezeitpunkt von Covid-19-Erkrankten belegt, davon wurden 472 künstlich beatmet, etwas weniger als noch am Samstag.

12.38 Uhr: Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Sonntag gibt es in NRW 29.580 bestätigte Corona-Fälle - das ist ein Plus von 425. Als genesen gelten 18.036 Menschen - das ist ein Plus von 534 Personen. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt nun bei 882 (plus 20).

12.35 Uhr: Weil Gäste trotz Verbots wiederholt bewirtet werden, hat das Ordnungsamt einem Pächter in Hohenlimburg kurzerhand die Konzession.

12.31 Uhr: Clemens Tönnies möchte in seinem Firmenlabor künftig Corona-Tests durchführen lassen. Seine Unterstützung bietet der Fleischfabrikant und Aufsichtsratschef des Bundesligisten FC Schalke 04 sowohl der Deutschen Fußball Liga (DFL) als auch medizinischen Fachlaboren an.

12.08 Uhr: Großveranstaltungen sind in Deutschland bis Ende August verboten - das bedeutete auch das Aus für Parookaville in Weeze. In dem Rahmen wollten Amira und Oliver Pocher eigentlich eine große Hochzeitsparty nachholen.

11.47 Uhr: Jeden Abend werden sie noch als „Helden der Krise“ von Balkonen aus mit reichlich Applaus bedacht, doch am nächsten Morgen sieht der Alltag von Mitarbeitern in Mülheimer Supermärkten und Discountern anders aus.

11.31 Uhr: 2000 Menschen im Kreis Olpe mussten wegen des Coronavirus in Quarantäne. Was es zu beachten gilt, erklärt Christian Kaiser vom Gesundheitsamt.

11.14 Uhr: Trotz der Coronavirus-Pandemie gibt es in NRW keinen Freibrief für Autofahrer zum Tragen von Schutzmasken. Polizisten würden je nach Einzelfall entscheiden, ob das Tragen einer Atemschutzmaske am Steuer medizinisch gerechtfertigt sei, teilte das NRW-Innenministerium mit. Der Schutz der Gesundheit habe oberste Priorität. Wenn die Polizei aber Anhaltspunkte dafür habe, dass die Verdeckung des Gesichts bewusst genutzt wird, um Ordnungswidrigkeiten zu begehen, könne sie dennoch ein Bußgeld verhängen.

10.42 Uhr: Die Landesregierung hat am Wochenende Schulen und Städte über die Details zur am Donnerstag, 23. April, bevorstehenden Öffnung der Schulen informiert. Hier sind die wichtigsten Infos.

10.36 Uhr: Der Städtetag NRW hat angesichts der wegen Corona notwendigen Hygienemaßnahmen das Land aufgefordert, die Schulen frühestens ab dem 27. April wieder zu öffnen. „Bereits ab dem 23. April zu starten, stellt die kommunalen Schulträger vor erhebliche Probleme“, sagte der Städtetags-Vorsitzende und Hammer Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann. „Die Schulen müssen grundgereinigt werden, die hygienischen Voraussetzungen für den Schutz vor Infektionen geschaffen, Räume vorbereitet und der Schülerverkehr organisiert werden.“ Dafür brauche man mindestens den Vorlauf von einer Arbeitswoche.

10.26 Uhr: In der Coronakrise gibt es keine Großveranstaltungen bis 31. August. Was bedeutet das für das Metal-Festival Dong OpenAir in Neukirchen-Vluyn? Ob das Event im Kontext der Corona-Pandemie als Großveranstaltung gelte, wüssten die Veranstalter vom Verein DongKultur, noch nicht, heißt es in einer Mitteilung..

09:53 Uhr: Fernreisen fallen wegen der Coronavirus-Krise aus. Eine Chance für Inlandstourismus? Oder bricht auch hier das Sommergeschäft weg? Das ist der aktuelle Stand zum Thema Urlaub 2020.

09:19 Uhr: Lokführer Matthias Wilke fährt immer noch Bahn-Pendler durchs Ruhrgebiet. Aber so leere Bahnhöfe wie in Corona-Zeiten hat er noch nie gesehen.

08:45 Uhr: Viele der 250 Läden des Einkaufszentrums Centro in Oberhausen dürfen am Montag wieder öffnen, weil sie weniger als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche aufweisen. Auf keinen Fall Kunden bedienen dürfen allerdings die großen Geschäfte - die Liste finden Sie hier.

08:19 Uhr: Schüler oder Lehrer mit Symptomen sollen von Unterricht sowie Prüfungen an NRW-Schulen ausgeschlossen werden. Auf eine generelle Maskenpflicht verzichtet das Land bei der schrittweisen Öffnung der Lehranstalten. Als Grundlage hatte das Schulministerium ein Gutachtern von Wissenschaftlern unter anderem der Uni Bonn beauftragt.

08:06 Uhr: Hagens Profisportler dürfen mit Auflagen wieder trainieren. Dabei wollen manche nicht mal. Andere Vereine kritisieren die neue Lockerung scharf.

06:28 Uhr: „Je früher, desto besser.“ Das ist die Faustformel von Kardinal Rainer Woelki, Chef des größten katholischen Bistums in Deutschland. Gottesdienste müssten jetzt unter Einhaltung von Hygiene-Regeln zum Schutz vor Corona wieder zugelassen werden, fordert der Erzbischof von Köln in einem Tweet. „Die Sehnsucht der Menschen nach Seelsorge, Orientierung, Gottesdienst ist gerade jetzt groß.“

04:11 Uhr: Nach einem hervorragenden Karnevalsgeschäft hatten die Kölsch-Brauer auf ein gutes Jahr 2020 gesetzt - doch nun ist ihr Geschäft von der Corona-Pandemie bedroht. „Die größeren Kölsch-Brauer dürften derzeit circa 25 bis 30 Prozent ihres Absatzes pro Monat durch fehlende Gastronomie und Events verlieren“, sagte der Geschäftsführer des Kölner Brauerei-Verbandes, Christan Kerner, der Deutschen Presse-Agentur. „Bei den kleineren Brauern könnte es noch gravierendere Auswirkungen haben.“

22.02 Uhr: Überall im Stadtgebiet musste der Essener Ordnungsdienst am Freitag bei strahlendem Sonnenschein Menschenansammlungen auflösen, gab die Stadtverwaltung bekannt. Indes hatte man bis zum Samstagnachmittag noch keine Anzeigen wegen Verstößen geschrieben, hieß es bei der Stadt.

19.57 Uhr: Vor der schrittweisen Öffnung der Schulen in der kommenden Woche hat das Schulministerium die Schulen in NRW am Samstag über die notwendigen Hygienevorgaben informiert. Die zentrale Regel dabei lautet: Abstand halten. Es sei außerdem darauf zu achten, dass Trinkflaschen oder Gläser nicht gemeinsam genutzt würden. Außerdem sehen die Vorgaben ausreichende Waschbecken und Seifenspender vor, damit Hände regelmäßig gewaschen werden können.

19.31 Uhr: Weil angestochene Bierfässer in einer Disko schlecht zu werden drohten, gab der Wirt 1000 Liter gegen kleine Spenden ab. Doch die Stadt Essen stoppte die Aktion.

