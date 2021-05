Hotels und Außengastronomie dürfen ab 15. Mai wieder öffnen

Düsseldorf/Essen. Geimpfte, Genesene und negativ Getestete in Städten und Kommunen mit einer stabilen Inzidenz unter 100 haben ab 15. Mai wieder mehr Freiheiten.

So dürfen Hotels und Außengastronomie wieder öffnen.

Bei entsprechendem Nachweis dürfen Kunden in den Städten mit niedriger Inzidenz zudem auch wieder ohne Termin shoppen gehen.

Nach monatelangen Schließungen und massiven Umsatzeinbrüchen haben Handel und Gastronomie in Nordrhein-Westfalen wieder eine Öffnungsperspektive: NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) und NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) haben am Mittwoch in Düsseldorf einen Überblick gegeben, mit welchen Freiheiten Geimpfte, Genesene und negativ Getestete wieder rechnen können. Wir aktualisieren diesen Text laufend:

Pinkwart: "Von Normalität sind wir noch weit entfernt"

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart gab einen Überblick über mögliche Lockerungen angesichts sinkender Infektionszahlen. Von einer Normalität sei NRW noch weit entfernt, das Bundesland stehe für einen "verantwortungsvollen Kurs".

NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart gab einen Überblick über die Lockerungen. Foto: dpa

Gleichwohl wolle NRW einige Schritte gehen, um der Bevölkerung wieder eine Perspektive zu geben. Allen voran nannte Pinkwart das Gastgewerbe mit 400.000 Beschäftigten in NRW. Drei Viertel der Unternehmen sähen sich beim Blick in die Zukunft von einer Insolvenz bedroht, gut ein Drittel erwäge sogar eine Geschäftsaufgabe. Auch die Veranstaltungsbranche klage über Umsatzeinbußen von bis zu 80 Prozent.

Bei Inzidenz unter 100: Außengastronomie darf ab 15. Mai öffnen

"Nun sind wir an einem Punkt angekommen, an dem wir die Situation anders bewerten können als noch vor einigen Wochen", sagte Pinkwart mit Blick auf gesunkene Infektionszahlen und besser abgestimmte Hygienekonzepte sowie Schnelltestungen.

Folgende Lockerungen sind für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete in Städten und Kommunen geplant, deren Sieben-Tage-Inzidenz stabil - also mindestens fünf Tage - unter 100 liegt:

Vom 15. Mai könne zunächst die Außengastronomie öffnen.

Hotels und Campingplätze können wieder öffnen, dürfen aber nur 60 Prozent der Gesamtkapazität belegen.

Shoppen ohne Terminvergabe.

Bei einer Inzidenzzahl von 50, mit negativem Testergebnis:

Öffnung der Innengastronomie und von Kantinen.

Messen, Tagungen und Kongresse können wieder öffnen.

Theater und Kultureinrichtungen dürfen wieder öffnen.

Voraussetzungen für die Öffnungen in der Gastronomie seien eine verminderte Gästezahl und ein negativer Corona-Test der Besucher, kündigte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Mittwoch in Düsseldorf an. Innenbereiche dürften dementsprechend ab einer Inzidenz unter 50 wieder geöffnet werden.

Zudem eröffne NRW als erstes Bundesland wieder eine Perspektive für Messen, Tagungen und Kongresse: Veranstalter und Aussteller bekämen damit für die Zeit nach der Sommerpause eine Planungsgrundlage, sagte Pinkwart.

Neue Einreiseverordnung des Bundes

Laumann kündigte darüber hinaus eine neue Einreiseverordnung des Bundes an, die NRW besonders betreffe: Wer etwa aus den Niederlanden einreise, müsse anschließend fünf Tage mindestens in Quarantäne, ehe er durch einen Schnelltest wieder in den Alltag zurückkehren könne. (mit dpa)

