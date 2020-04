Corona in NRW: Laschet beruft "Expertenrat" für Exit-Plan

Düsseldorf. Die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten in NRW ist auf 15.999 gestiegen. 168 Todesfälle gibt es inzwischen im Land. Unser Newsblog:

15. 999 Corona-Fälle sind in NRW inzwischen gemeldet (Stand 1. April, 10 Uhr). 168 Menschen sind in NRW nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums aufgrund einer Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben .

Landtag berät über Notstandsgesetz. Landesregierung sieht wegen Pandemie "dringenden Anpassungsbedarf" in der Gesetzgebung .

SPD erwägt Krisen-Abgabe für Reiche.

‣ Interaktive Karten: So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte

+++++ Alle Meldungen aus NRW im News-Ticker +++++



14.11 Uhr: Die Band Frida Gold aus Hattingen hat sich wegen des Coronavirus etwas einfallen lassen: Es gibt Live-Konzerte vom Dach - mit großer Resonanz.

13.47 Uhr: Österreich und die Stadt Jena verpflichten Bürger dazu, einen Mundschutz in der Öffentlichkeit zu tragen. Für die Stadt Gladbeck kommt eine solche Regelung nicht in Frage.

13.25 Uhr: Die Stadt Essen will Bewohner von zehn Altenheimen vorsorglich auf das Corona-Virus testen. Das kündigt Gesundheits-Dezernent Peter Renzel an. Es sollen Abstriche genommen werden sowohl von Senioren, die gesund sind, als auch von solchen mit leichten Erkältungs-Symptomen.

13.16 Uhr: Zuerst hatte die „Welt“ über das Experten-Gremium, das NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) für eine Zeit nach dem Corona-Shutdown nun einberufen hat, berichtet. Nach Informationen der Zeitung sollen dem zwölfköpfigen Expertenrat unter anderem der Direktor des Bonner Instituts für Virologie, Hendrik Streeck, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüther, und der frühere Richter am Bundesverfassungsgericht, Udo di Fabio, angehören. Das Ifo-Institut prognostiziert, dass jede zusätzliche Woche Shutdown (zu Deutsch: Stilllegung) ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts kosten würde - also rund 35 Milliarden Euro“, sagte Laschet. „Im schlimmsten Fall sinkt die Wirtschaftsleistung um 20 Prozent. Eine solche tiefe Wirtschaftskrise hat Deutschland noch nie erlebt.“ Die Politik könne nicht Ende April einfach verkünden, aus den Beschränkungen auszusteigen und alles wieder zu öffnen, sagte Laschet. „Man muss nachvollziehen können, warum man das macht und was abgewogen wird.“ Dafür sei der Expertenrat nötig.

13.00 Uhr: Zwei Wochen nach dem coronabedingten Aus für den Straßenstrich an der Gladbecker Straße, das Bordell an der Stahlstraße und vergleichbare Prostitutionsbetriebe in Essen hat sich das horizontale Gewerbe zumindest teilweise hinter verschlossene Türen zurückgezogen. Die Stadt schließt "eine Verlagerung der Frauen in die illegale Wohnungsprostitution" jedenfalls nicht aus.

Zweiter Mülheimer stirbt an Corona

12.42 Uhr: In Mülheim ist ein 79-Jähriger im Krankenhaus mit dem Coronavirus gestorben. Er war schwer vorerkankt. Es ist das zweite Todesopfer in der Stadt. Stadtdirektor Frank Steinfort appelliert an die Bürger, das Kontaktverbot weiterhin einzuhalten. 42 Mülheimer sind derzeit mit dem Virus infiziert.

12.21 Uhr: Einen geliebten Menschen zu verlieren, gehört wohl zu den schwierigsten Aufgaben des Lebens. In Zeiten des Coronavirus allerdings wird Trauernden noch mehr abverlangt. Für Beerdigungen gelten straffe Regelungen und Beschränkungen. Diese allerdings können von Friedhof zu Friedhof variieren.

12.04 Uhr: Das Sommersemester 2020 an der Ruhr-Universität Bochum wird komplett in Heimarbeit stattfinden. Aufgrund der Coronakrise sollen Studenten ihre Credit-Points komplett durch Online-Veranstaltungen erwerben, teilt die Universität mit. Ein Nullsemester werde es nicht geben.

11.59 Uhr: Erstmals ist ein Gefangener des Strafvollzugs in NRW positiv auf das neue Coronavirus getestet worden. Es handele sich um einen Häftling des Offenen Vollzugs, der in der JVA Euskirchen eine Haftstrafe von mehr als vier Jahren wegen Finanzdelikten verbüße, sagte ein Sprecher des NRW-Justizvollzugsamtes in Düsseldorf. Der Mann mittleren Alters stehe nun in seiner Privatwohnung unter Quarantäne. Vier weitere Gefangene, zu denen er im Gefängnis Kontakt hatte, seien dort in einem Quarantäne-Bereich untergebracht worden. Auf solche Fälle hat sich das Land NRW vorbereitet.

Duisburg bucht Kita-Beitrag in Zeiten der Corona-Krise ab

11.53 Uhr: Landesweit soll Eltern der Kita-Beitrag für April erlassen werden. In Duisburg wurde er trotzdem abgebucht. Die Stadt prüft eine Lösung. Bildungsdezernent Thomas Krützberg ist eines ganz wichtig: "Wir werden alles daran setzen, dass die Duisburger Eltern nicht schlechter gestellt werden als alle anderen Eltern in NRW."

11.45 Uhr: Der erste Corona-Tote, den Gelsenkirchen am Sonntag, 29. März, zu beklagen hatte, soll nach Angaben der Stadt keine Vorerkrankung gehabt haben. So stand es in einer Pressemitteilung, die am frühen Montagnachmittag verbreitet wurde. Doch mittlerweile gibt es Zweifel an dieser Darstellung.

11.40 Uhr: Ein „Expertenrat Corona“ soll in NRW bei der Bewältigung der Corona-Krise helfen. Jetzt müssten Maßstäbe erarbeitet werden, wie und wann es nach der Krise weitergehe, sagte Ministerpräsident Armin Laschet im NRW-Landtag an. Dazu brauche es nicht nur Virologen, sondern auch Soziologen, Ethiker, Juristen und Experten aus vielen anderen Fachdisziplinen. Der Rat solle seine Arbeit noch diese Woche aufnehmen, kündigte Laschet an. Jetzt gehe es darum, heute schon über den Tag hinauszuschauen.

11.29 Uhr: Das "Bündnis gegen Mietenwahnsinn" in Köln hat sich einen April-Scherz auf Kosten der Stadt erlaubt. Das Bündnis behauptet in einer an diesem Mittwoch veröffentlichten Mitteilung, die Stadt habe verfügt, dass Obdachlose ab sofort in den Ferienwohnungen in Köln untergebracht werden sollen. Die Stadt antwortet auf Nachfrage trocken: "Die Meldung können wir nicht bestätigen".

Corona-Zwangspause für den Circus Probst

11.01 Uhr: Zwangspause statt Tourneestart, Geldnot statt Tageseinnahmen, Corona-Krise statt Circus-Spiele: Eigentlich, sagt Circus-Chefin Brigitte Probst, stünde das rot-gelbe Viermastzelt des Familienunternehmens aktuell noch in Duisburg. Euskirchen und Koblenz wären die nächsten Tourneestationen gewesen. Alles abgesagt. Stattdessen stehen die Probsts wieder im Winterquartier in Essen-Stoppenberg. So kämpft der Circus Probst um Geld und Überleben.

10.44 Uhr: Keine Kinos, kein Sport und die Kinder sind jeden Tag zuhause. Damit in der Corona-Zeit keine Langeweile aufkommt, hier einige Spieletipps.

10.32 Uhr: Die Polizei registriert zwar weniger Gewaltdelikte. Doch dieser Eindruck täuscht: In vielen Familien brodelt es. Das Frauenhaus in Oberhausen etwa ist bereits komplett belegt.

10.18 Uhr: 15.999 Menschen sind nach aktuellen Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums aktuell mit dem Coronavirus infiziert, mindestens 168 Menschen sind daran gestorben. An der Spitze steht Köln mit 1405 bestätigten Fällen (1 Todesfall), gefolgt vom Kreis Heinsberg mit 1305 (37 Tote). Die wenigsten Fälle - in absoluten Zahlen - gibt es aktuell in Bottrop: 44 Infizierte.

10.01 Uhr: Das Sommersemester an der Ruhr-Universität Bochum wird digital. Es starte am 20. April 2020 und es werde keine Präsenzveranstaltungen geben, teilt die Uni auf ihrer Internetseite und auf Facebook mit. Die Studierenden sollen Zuhause lernen.

9.54 Uhr: Fünf HSK-Kliniken schließen sich zum Corona-Zentrum Hochsauerland Süd/Ost zusammen, um effektiver gegen Corona und Covid-19 zu kämpfen. Um diese Häuser geht es und das ist ihr Plan.

9.43 Uhr: Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat nach „Welt“-Informationen einen „Expertenrat Corona“ gegründet, der ihn im weiteren Umgang mit der Krise beraten soll.

9.02 Uhr: In Mülheim gibt es momentan mehr Geheilte als Infizierte: 39 Menschen sind Corona-positiv, 40 Personen wieder vom Virus genesen. Die Stadt bittet: Weiter an das Kontaktverbot halten!

8.41 Uhr: Ein 36-Jähriger aus Dinslaken hat Asthma, hustet und ist erkältet - bekommt aber weder einen Krankenschein noch eine Überweisung zum Coronatest. Er verzweifelt am System.

8.34 Uhr: Die Stadt Bochum erlässt allen Angestellten in Kliniken und Pflegeeinrichtungen zunächst bis zum 1. Mai die Parkgebühren. Zusammen mit der Hochschule für Gesundheit will sie zudem einen Pool von freiwilligen Helfern für den medizinischen Bereich schaffen.

Ein Drittel der Fußballfans ist für Saisonabbruch

8.23 Uhr: Die Fußball-Bundesliga pausiert wegen der Corona-Pandemie noch bis 30. April. Ein Drittel der Fußballfans jedoch ist einer Umfrage zufolge für einen sofortigen Saisonabbruch in der Bundesliga.

8.04 Uhr: Die Stadtverwaltung Menden verteidigt eine mittlerweile fertig eingerichtete Quarantäne-Halle in der Sporthalle einer ehemaligen Realschule. Die in einer Boulevardzeitung als „Corona-Knast“ bezeichnete Maßnahme wird ausdrücklich als Vorsorge bezeichnet. Während die Parteien in Menden streiten, wollen andere Städte nachziehen.

7.50 Uhr: Die Bezirksregierungen in NRW haben bereits den Großteil der Anträge auf Soforthilfen in der Corona-Krise bewilligt. Bis Dienstagnachmittag seien rund 285.000 Anträge eingegangen und mehr als 256.000 bereits bewilligt, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums. Die Auszahlung soll ab Ende der Woche erfolgen.

7.31 Uhr: Kinder betreuen, Geld verdienen - Alleinerziehende leiden besonders unter der Corona-Krise. „Alleinerziehende können die Doppelbelastung aus Existenzsicherung und Kinderbetreuung mit niemandem teilen. Sie brauchen jetzt eine zentrale Anlaufstelle für ihre Fragen und Sorgen“, forderte Nicola Stroop vom Verband Alleinerziehender Mütter und Väter NRW. Deshalb hat der Verband die Rufnummer 0201/82774799 für überforderte Alleinerziehende eingerichtet. Die psycho-soziale Beratungsstelle wird laut Mitteilung vom Familienministerium Nordrhein-Westfalen unterstützt.

7.07 Uhr: Ein Duisburger verkauft Atemschutzmasken für je 175 Euro. Was hinter dem Preis steckt und warum es kein unverschämter Wucher ist.

6.59 Uhr: Schalke 04 setzt während der Corona-Pause auf ein Cyber-Training. Hier erklärt der Leiter der Abteilung Fitness und Prävention die neuen Methoden.

6.32 Uhr: Auch wenn heute der 1. April ist: Das Bundesministerium für Gesundheit bittet auf Facebook eindringlich, auf Aprilscherze zu Thema Corona zu verzichten: "Corona ist kein Scherz"

6.01 Uhr: Noch reicht es, aber bald schon werden den Kliniken im Revier Atemschutzmasken, Kittel, Handschuhe und Desinfektionsmittel womöglich ausgehen. Der Kampf um Atemschutzmasken für Kliniken.

5.51 Uhr: Ebenfalls heute (14 Uhr) berät Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder über den Kampf gegen die Coronavirus-Krise. Dabei soll die aktuelle Entwicklung bei den Neuinfektionen in Deutschland bewertet werden. Es dürfte auch um eine Art Evaluation der bisherigen Anti-Corona- Maßnahmen gehen.

Landesregierung bringt Epidemie-Gesetz in Landtag ein

5.42 Uhr: Die Landesregierung bringt heute (10 Uhr) ein umstrittenes Vorhaben in den Landtag ein: ein Epidemie-Gesetz, das Grundrechte massiv einschränken würde. Die CDU/FDP-Koalition möchte verbindliche Durchgriffsrechte für den Fall einer schlimmen Ausbreitung der Corona-Epidemie in NRW. Gegen das geplante Epidemie-Gesetz hat die Opposition ebenso wie Rechtswissenschaftler, Ärzte- und Pflegeverbände massive - teils auch verfassungsrechtliche - Bedenken geäußert.

Ursprünglich wollte Laschet sein Epidemie-Gesetz bereits an diesem Mittwoch im Eilverfahren durch den Landtag bringen, scheiterte aber am Widerstand der drei Oppositionsfraktionen. Nach zähem Ringen haben sich dann allerdings alle Parteien einvernehmlich darauf geeinigt, das Gesetz zunächst nur in den Landtag einzubringen. Am 6. April sollen dann Sachverständige angehört und am 9. April eine Sonder-Plenarsitzung in den Osterferien einberufen werden. Er wolle auf jeden Fall „einen parteiübergreifenden Konsens in der Corona-Krise“, bekräftigte der Regierungschef.

22.10 Uhr: In der Bundesliga ruht der Ball noch mindestens bis zum 30. April, doch in Nordrhein-Westfalen darf die Fußballelite trotz der Coronavirus-Pandemie das Training auf dem Rasen aufnehmen. Dies bestätigte Dortmunds Ordnungsdezernent Norbert Dahmen.

21.10 Uhr: Weil Schutzmasken gegen das Corona-Virus kaum noch zu kriegen sind, setzen sich Freiwillige an die Nähmaschinen. Nur, was nutzen die Mundschutze?

20.35 Uhr: Langwierige Behandlungen, zahllose OPs, Überlebenskampf: Julius Wyrwa (16) aus Essen startete endlich ins Leben. Nun ist er Risikopatient – in Quarantäne. Lesen Sie seine bewegende Geschichte.

20.02 Uhr: Um in der Corona-Krise im Fall einer sich verschärfenden Situation in Kliniken und Pflegeeinrichtungen gewappnet zu sein, will die Stadt Bochum vorsorgen. Menschen, die im medizinischen Bereich helfen wollen, können sich auf einem eigens eingerichteten Internet-Portal registrieren lassen. Außerdem soll die Zahl der Corona-Tests ausgedehnt werden.

