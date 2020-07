Corona in NRW: Hausärzte warnen vor Praxen-Ansturm

Die Hausärzte in NRW warnen vor einem Ansturm auf die Praxen. Sie sollen in Zukunft neben der Regelversorgung die Corona-Tests für Reisende übernehmen, die nicht mit dem Flugzeug in den Urlaub geflogen sind.

Essen. Die Hausärzte in NRW warnen vor einem Ansturm in den Praxen. Die Zahl der Gestorbenen ist im Juni im Vergleich zu 2019 gesunken - der Überblick.

In NRW bleiben die Abstands- und Maskenpflicht bis mindestens zum 11. August bestehen. Schritt für Schritt werden die Corona-Regeln aber weiter gelockert: Was in NRW erlaubt ist und was nicht.

bis mindestens zum 11. August bestehen. Schritt für Schritt werden die Corona-Regeln aber weiter gelockert: Was in NRW erlaubt ist und was nicht. Über die wichtigsten Corona-Nachrichten aus Deutschland und der Welt erhalten Sie in unseren Newsblog eine Übersicht.

aus Deutschland und der Welt erhalten Sie in unseren Newsblog eine Übersicht. Viele weitere Themen rund um das Coronavirus finden Sie auf unserer Themenseite.

Corona in NRW: Hausärzte warnen vor Ansturm auf Praxen

Mit dem Ende der Ferienzeit kehren viele Reisende nach NRW zurück. Zeitgleich wächst bei vielen die Angst vor einer zweiten Welle. Wie die Rheinische Post berichtet, schlagen nun die Hausärzte in NRW Alarm, weil sie für die Reisenden die Corona-Tests übernehmen sollen, die nicht mit dem Flugzeug in den Urlaub geflogen sind.

„Wir stehen vor einer immens gefährlichen Situation: Es droht nun ein massiver Ansturm auf die Arztpraxen“, sagte der Vorsitzende des Hausärzteverbands Nordrhein, Oliver Funken, der RP. Zwischen den Corona-Tests und der Regelversorgung "eine klare Trennung hinzubekommen, wird extrem schwierig werden. Eine Vermengung der Patienten ist hochgefährlich", erklärt er.

Der Verband schlägt neben weiteren Testzentren ein rollierendes Test-System vor. „Sie müssten aber für den Ausfall entsprechend entschädigt werden. Und die Rotation ist nötig, damit den Hausärzten nicht die Patienten weglaufen“, sagte Funken.

Corona in NRW: Im Juni 2020 starben weniger Menschen als im Vorjahr

Nach vorläufigen Ergebnissen starben in NRW im Juni 2020 etwa 15.500 Menschen. Wie IT.NRW mitteilt, war die Zahl der Gestorbenen damit niedriger als im Juni 2019 (damals: 16 186); auch im Mai 2020 hatte in NRW die Zahl der vorläufigen Sterbefallzahlen bereits unter dem entsprechenden Vorjahresergebnis gelegen.

Im ersten Halbjahr 2020 wurden ca. 105.000 Sterbefälle in NRW registriert, das entspricht in etwa dem Wert des Vorjahreszeitraums (2019: 105.384). Einem üblichen saisonalen Verlauf folgend, sank die Zahl der Sterbefälle auch im Jahr 2020 von Mai auf Juni weiter ab: Im Juni 2020 starben knapp fünf Prozent weniger Menschen als im Mai 2020 (ca. 16 300 Todesfälle).

Corona in NRW: Dehoga fordert Aufklärung

Der Gaststättenverband Dehoga hat Aufklärung darüber gefordert, wie die wegen der Corona-Pandemie von Restaurants erstellten Gästelisten von der Polizei verwendet werden. Das Thema sei „hochgradig sensibel“, sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges der Düsseldorfer „Rheinischen Post“. Deshalb müssten die Regierungen der 16 Bundesländer „dringend für Klarheit“ über die Verwendung der Daten durch die Polizei sorgen.

Restaurants registrieren derzeit auf Anordnung der Gesundheitsämter persönliche Daten ihre Gäste. Dies soll bei der Nachverfolgung potenzieller Infektionsketten dienen. Zuletzt waren jedoch Fälle in Hamburg, Hessen und Rheinland-Pfalz bekannt worden, bei denen auch die Polizei auf die Daten zugegriffen hatte.

Corona in NRW: Infektiologe sieht ein nachlassendes Gefahrenbewusstsein

Angesichts etwas gestiegener Corona-Fallzahlen sieht der Infektiologe Gerd Fätkenheuer ein nachlassendes Gefahrenbewusstsein in der Bevölkerung. „Was sich derzeit in den Köpfen abspielt“ stelle ein großes Risiko dar, sagte der Forscher der Uniklinik Köln dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Die Menschen fühlten sich heute viel sicherer als noch vor einem Vierteljahr. „Mit dem starken Rückgang der Zahlen werden die Gefahren, die nach wie vor von dem Virus ausgehen, nicht mehr in gebührendem Maße wahrgenommen.“ Bei konsequenter Beachtung aller Schutzvorkehrungen sei es nach wie vor möglich, das Infektionsgeschehen im Griff zu behalten.

Am Dienstag hatte bereits der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, Nachlässigkeit bei der Einhaltung der Verhaltensregeln beklagt. Das RKI meldete am Mittwochmorgen 684 neue Infektionen binnen eines Tages. In den vergangenen Tagen hat die Zahl der Neuinfektionen immer wieder den Wert von 500 überschritten, zuvor lag die Zahl seit Anfang Juni überwiegend darunter. Der Höhepunkt wurde Anfang April mit mehr als 6000 Fällen an einem Tag erreicht.

Corona: NRW kehrt zum Kita-Regelbetrieb zurück und lockert Regeln für Schnupfnasen

Die Kindergärten in Nordrhein-Westfalen sollen ab dem 17. August zurück in den Regelbetrieb. Alle Kinder können dann ihre Kita oder ihre Tageseltern wieder im vertraglich vereinbarten Umfang besuchen. Eine strikte Trennung von Kita-Gruppen muss künftig trotz Corona-Pandemie nicht mehr eingehalten werden. Die Neuregelung steht unter dem Vorbehalt des weiteren Corona-Infektionsgeschehens.

Zudem wird der Umgang mit kranken Kita-Kindern in NRW gelockert. Ab sofort sind Kinder mit bereits bekannten, nicht-infektiösen chronischen Erkrankungen in die Betreuung aufzunehmen. Gemeint sind demnach etwa Asthma, Allergien, Heuschnupfen oder Neurodermitis. Kinder, die hingegen Fieber haben oder Symptome, die auf eine akute, ansteckende Krankheit hinweisen, sollen demnach weiterhin nicht betreut werden.

Zum Umgang mit Schnupfen empfiehlt das Ministerium: „Im Falle einer laufenden Nase ohne weitere Krankheitsanzeichen oder Beeinträchtigung des Wohlbefindens des Kindes, sollte zunächst für 24 Stunden zu Hause beobachtet werden, ob weitere Symptome wie Husten, Fieber, etc. hinzukommen.“ Wenn nicht, könne das Kind wieder betreut werden.

Weitere Nachrichten zu Corona in NRW