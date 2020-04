Corona in NRW: Die Meldungen von Freitag (17. April)

Essen. Corona-Krise in NRW: Not-Betreuung in Kitas wird ausgeweitet. Beantragung von Soforthilfe ist wieder möglich. Der Tag im Überblick.

2 8.607 bestätigte Corona-Fälle sind in NRW inzwischen gemeldet (Stand: Freitag, 17. April), 1 7.023 Menschen gelten als genesen . 808 Menschen sind in NRW nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums aufgrund einer Erkrankung durch Covid-19 gestorben .

In NRW dürfen ab Montag auch Einrichtungshäuser und Babyfachmärkte wieder öffnen, die eine Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern haben. Dazu gehören auch Branchenriesen wie IKEA und Co. Dagegen hat Galeria Karstadt Kaufhof Klage eingereicht.

In NRW sollen die Schulen ab dem 23. April schrittweise wieder öffnen. Prüfungen finden statt. Das Abi startet am 12. Mai. Kitas bleiben erstmal zu. Allerdings wird das Betreuungsangebot nun auch für Allenerziehende ausgebaut.

Großveranstaltungen, wie Festival, Volks- und Schützenfeste fallen bis Ende August aus.

Wie ist die Lage in Deutschland, Europa und der Welt? Alle Infos finden Sie hier.

‣ Interaktive Karten: So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte

+++++ Alle Meldungen aus NRW im News-Ticker +++++



22.00 Uhr: Damit schließen wir für heute unseren Newsblog und werden Sie am Samstagmorgen wieder über die neuesten Entwicklungen informieren.

21.48 Uhr: Wie riskant ist die Öffnung der Schulen und der Kitas? Was bringt eine selbstgebastelte Maske? Ein Essener Virologe gibt Antworten.

21.11 Uhr: Das Cura-Seniorenzentrum in Stadtmitte ist besonders vom Corona-Virus betroffen: Seit Karfreitag sind in der Einrichtung an der Hochstraße drei Senioren gestorben, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

20.37 Uhr: Die DFL und Sky einigen sich mündlich auf eine Zahlung. Die Vereine erhalten so insgesamt fast 300 Millionen Euro - doch die Bedrohung bleibt. Daher ist der FC Schalke 04 aber nur vorerst gerettet. Für den Klub geht es um etwa 15 Millionen Euro von Sky, die die Königsblauen dringend benötigen

20.15 Uhr: Der Digitalexperte Rafael Laguna hält die geplante „Corona-App“ für sinnvoll und Datenschutz freundlich. Aber: Es gibt Für und Wider.

19.40 Uhr: Von der Lockerung im Einzelhandel profitieren nicht nur Möbelhäuser und Babyfachmärkte sondern auch Einkaufzentren in NRW. So darf ab Montag auch die große Essener Shoppingmall Limbecker Platz wieder öffnen - wenn auch gebremst.

19.36 Uhr: Die Schule ist ausgesetzt, Hobbys finden nicht statt und Treffen mit Freunden sind untersagt: Für Jugendliche bringt das Coronavirus einige erhebliche Veränderungen mit sich. Der Kinder- und Jugendforscher Klaus Hurrelmann erklärt im Interview wie die Corona-Krise Jugendliche belastet und sich auf ihre Entwicklung auswirkt.

19.24 Uhr: Die Corona-Krise trifft Familienbrauereien wie Stauder und Fiege hart. Da die Gastronomie ausfällt, bleibt als Hoffnungsträger das Flaschenbier.

19.11 Uhr: Der schwedische Möbelriese Ikea wurde von der Sondergenehmigung für NRW am Donnerstag überrascht. Wann die Ikea-Märkte im Lande nach fünfwöchiger Corona-Pause öffnen werden, ist deshalb noch nicht entschieden. Anbieter wie XXXLutz und Poco sind da schon einen Schritt weiter.

18.57 Uhr: In der Corona-Krise erleben auch in der Region Auto-Kinos ein Comeback. In Tagen der Kontakt-Verbote ist das eine der letzten Bastionen der Event-Kultur.

18.40 Uhr: Das Vorhaben der NRW-Regierung, kommende Woche den Schulbetrieb wieder anlaufen zu lassen, sorgt für Proteste im Internet. Unter dem Hashtag #SchulboykottNRW meldeten sich beim Internetdienst Twitter am Freitag Tausende Benutzer zu Wort, die sich um die Gesundheit von Schülern und Lehrern sorgten. In vielen sarkastischen Grafiken wurden zum Beispiel Friedhöfe oder ein Abiball voller Grabsteine gezeigt.

18.21 Uhr: Die Notbetreuung in NRW wird ausgeweitet: Auch Alleinerziehende können das Angebot in Anspruch nehmen. Hier steht alles Wichtige.

17.22 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) geht davon aus, dass Deutschland in der Corona-Krise noch eine lange Phase des Verzichts bevorsteht. „Es wird weiterhin Einschränkungen geben müssen - sicher bis zum Ende des Jahres, wahrscheinlich darüber hinaus“, sagte er in einem Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ (aktuelle Ausgabe). „Wir werden unser altes Leben noch lange nicht leben können. Abstand und Schutz werden Regel und Maßstab unseres Alltags bleiben.“

Der CDU-Bundesvize, der Parteichef und womöglich Kanzlerkandidat werden möchte, wies den Vorwurf zurück, er liefere sich mit dem bayerischen Landeschef Markus Söder (CSU) ein Fernduell um die klügsten Corona-Strategien. „Wir liefern uns kein Duell, das wäre auch angesichts der Lage komplett unangemessen“, sagte Laschet. Söder stehe wegen der Nähe zu Österreich und den daraus erwachsenen hohen Infektionsbelastungen unter besonderem Druck. „So hat jeder seine speziellen Belastungen.“

16.39 Uhr: Die Deutsche Bahn empfiehlt allen Fahrgästen das Tragen eines Mundschutzes. In einer Mitteilung heißt es: „Tragen Sie einen Mund-Nase-Schutz im öffentlichen Personennahverkehr und helfen Sie mit, sich und andere zu schützen.“ Das Unternehmen nennt weitere Schritte, die es unternommen hat, um eine Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen: Dazu gehöre beispielsweise die Installation von Plexiglasscheiben in den Reisezentren in den Bahnhöfen. In den Zügen würden Tickets zurzeit nur auf Sicht kontrolliert, in Bussen bleibe die vordere Bustür beim Fahrer geschlossen, der Ein- und Ausstieg erfolge über die hinteren Türen.

16.23 Uhr: Die Sommerferien werden in NRW nicht wegen wochenlanger corona-bedingter Schulschließungen verkürzt. Solche Erwägungen gebe es im NRW-Schulministerium nicht, versicherte Ministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Sommerferien sind in NRW vom 29. Juni bis zum 11. August. Eine Verkürzung der Sommerferien hatte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ins Gespräch gebracht.

Gebauer weiter: „In NRW gibt es ein ordentliches Abitur und termingerechte Ferien. Das ist die Rückkehr zur verantwortungsvollen Normalität.“ Eine Änderung der bestehenden Regelung sei ohnehin nicht ohne weiteres möglich. „Diese müsste von den Ländern in der Kultusministerkonferenz (KMK) vereinbart werden.“ Nach Angaben des Schulministeriums hatte die KMK die langfristige Sommerferienregelung für 2018 bis 2024 bereits im Juni 2014 beschlossen.

15.45 Uhr: Nach der Klage von Galeria Karstadt Kaufhof auf Öffnung der Filialen in NRW hat NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) angedeutet, dass bald womöglich auch größere Geschäfte ihre Türen öffnen dürfen, wenn sie sich auf 800 Quadratmeter beschränken. „Wir möchten für die, die noch nicht öffnen dürfen, in nächster Zeit eine Lösung finden. Wir prüfen das sorgfältig“, sagte Pinkwart am Freitag. Ab dem 4. Mai sei es auch denkbar, dass größere Läden generell wieder öffnen dürften.

Der Minister verteidigte den nordrhein-westfälischen Sonderweg für Einrichtungshäuser, die ohne Größenbeschränkung öffnen dürfen, darunter Ikea und Babyfachmärkte. „Die westfälische Möbelindustrie ist für unsere Wirtschaft besonders bedeutsam“, sagte er. Hier würden 62 Prozent aller in Deutschland verkauften Kücheneinrichtungen hergestellt.

Pinkwart bezeichnete die zwischen Bund und Ländern vereinbarte Beschränkung auf 800 Quadratmeter als Erfolg für NRW. Die Bundesregierung habe zunächst nur für 400 Quadratmeter plädiert, und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CDU) halte nach wie vor eine kleinere Fläche für richtig. Die 800-Quadratmeter-Regel ermögliche Geschäften, „die für mehr als 80 Prozent unseres Einzelhandelsumsatzes stehen, die Wiedereröffnung".

14.54 Uhr: Bislang sind bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen 576 Anzeigen wegen Betrugsversuchen mit Corona-Soforthilfen eingegangen. Das teilte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) mit. Aktuell sei jedoch kein Fall bekannt, im dem Geld an unbefugte Dritte geflossen sei. Als zusätzliche Sicherheit gehen zukünftige Zahlungen jetzt automatisch an die beim Finanzamt hinterlegte Kontoverbindung. Die Anträge zur Soforthilfe werden nun abgearbeitet. Am Gründonnerstag (9. April) seien zwei Zahlungsvorgänge zu 20.000 Anträge gestoppt worden, so Pinkwart. Das Geld soll Anfang der kommenden ausgezahlt werden.

14.43 Uhr: Pinkwart hat der Bundesregierung eine Wahlmöglichkeit für Solo-Selbstständige vorgeschlagen. Der NRW-Minister stellt sich vor, dass diese Gruppe sich entscheiden können soll, ob sie Grundsicherung oder das Soforthilfeprogramm zur Deckung der Lebenshaltungskosten in Anspruch nehmen wollen. Bislang gelte der Vorbehalt des Bundes, dass das Soforthilfeprogramm nicht zur Finanzierung des Lebensunterhalts, sondern nur für betrieblich veranlasste Kosten ausgezahlt werden dürfe, kritisierte der Minister. Viele Solo-Selbstständige, denen in der Corona-Krise die Aufträge weggebrochen seien, suchten aber eine unbürokratische Lösung wie das Soforthilfeprogramm.

14.29 Uhr: NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart hat sich in einem Presse-Briefing geäußert. Darin wies er auf die wieder zugängliche Beantragung auf Soforthilfe hin. „Bitte nutzen Sie ausschließlich diese Seite“, sagte der Minister. Das Wirtschaftsministerium hatte das Soforthilfe-Programm für Selbstständige und kleine Unternehmen am Gründonnerstag zunächst gestoppt, nachdem eine Betrugsmasche aufgeflogen war, bei der über „Fake-Websites“ Daten abgegriffen und mit falschen Kontoverbindungen an das Ministerium weitergeleitet worden sein sollen. Land und Bund hatten zuvor Zuschüsse für Betriebe angeboten, deren Geschäft angesichts der Corona-Pandemie leidet oder ganz ausfällt.

+++ 14.27 Uhr: Das NRW-Gesundheitsministerium hat neuen Fallzahlen zu den Infizierten veröffentlichtt. Stand Freitag, 17. April, sind insgesamt 28.607 Fälle bestätigt. Davon sind 17.023 Menschen wieder genesen. 808 Menschen sind an den Folgen der Erkrankung gestorben. +++

14.07 Uhr: Kann ich mich beim Joggen anstecken? Um eine Ansteckung auch draußen zu minimieren, soll ein wesentlich größerer Abstand als die bisher empfohlenen anderthalb Meter eingehalten werden, wenn es nach Wissenschaftlern der Universitäten in Eindhoven (Niederlande) und Leuven (Belgien) geht. Hier gibt es die Details aus der Studie.

13.50 Uhr: Für die Zeit des Lockdowns können VRR-Stammkunden ihr Ticket-Abo pausieren lassen, erklärte der VRR. Nun stellt sich heraus: Es gibt für die Zeit des Lockdowns kaum Geld zurück. Grund sind die Abrechnungsmodalitäten für die Erstattung von Monatstickets bei den einzelnen Verkehrsunternehmen.

13.39 Uhr: Die Kölner Kult-Band BAP hat auf Yotube ein neues Video veröffentlicht. Zu dem Song „Huh die Jläser, huh die Tasse“ (Hoch die Gläser, hoch die Tassen) sind unter anderem Fotos von Klinikmitarbeitern, Supermarktverkäufern und Feuerwehrleuten zu sehen.

Niedeckens BAP - Huh die Jläser, huh die Tasse (Heldenvideo)

13.27 Uhr: Die Wiederaufnahme der deutschen Galopprennen – zunächst ohne Zuschauer – soll nach wie vor am 1. Mai stattfinden. Das hat Michael Vesper als Präsident des Dachverbandes Deutscher Galopp am Freitag in einem Pressegespräch bestätigt. „Wir hoffen nach wie vor, mit dem 1. Mai zu beginnen und damit an den ersten vier Tagen im Mai Rennen in Hannover, Mannheim, Köln und Dortmund durchführen zu können“, sagte Vesper.

13.16 Uhr: Bei Ikea zeigte man sich freudig überrascht von der neuen Regelung. Man prüfe nun derzeit mit den Behörden, welche Schutzmaßnahmen für die Öffnung nötig seien. „Wir streben eine möglichst zeitnahe Eröffnung unserer Einrichtungshäuser in NRW an, werden aber gleichzeitig höchste Sicherheits- und Hygieneauflagen gewährleisten“, sagte eine Ikea-Sprecherin der dpa. Ob ein Neustart bei Ikea schon am Montag möglich sei, war zunächst unklar. Die schwedische Kette betreibt in NRW elf Möbelhäuser.

13.11 Uhr: Der Loveparade-Prozess scheint ohne Urteil beendet zu werden. Die Duisburger Staatsanwaltschaft hat dem Vorschlag des Landgerichts am Freitag zugestimmt. In den vergangen Wochen waren immer wieder Prozesstage wegen des Coronavirus ausgefallen.

12.48 Uhr: Unternehmer können in NRW jetzt wieder Soforthilfe beantragen. Die Plattform des Wirtschaftsministeriums ist seit wenigen Minuten wieder erreichbar. Die Antragsformular war für mehrere Tage aus dem Netz genommen worden, weil es Betrugsversuche gegeben hatte.

12.44 Uhr: Kneipen zu und Großveranstaltungen abgesagt: Die Corona-Krise trifft auch die großen Brauereien. Warsteiner hat bereits auf Kurzarbeit umgestellt, das droht jetzt auch den Mitarbeitern bei Veltins. Auch die Essener Brauerei Stauder ist hart getroffen. „Die Gesundheit geht natürlich vor. Doch bei allem Verständnis hätten wir dringend erwartet, dass man der Gastronomie und somit auch uns eine Perspektive aufzeigt. Wir brauchen Planungssicherheit“, sagt der Chef der Essener Brauerei, Thomas Stauder, im Gespräch mit unserer Redaktion.

12.19 Uhr: In NRW dürfen Geschäfte mit einer Fläche bis 800 Quadratmeter ab Montag wieder öffnen. Während manche Innenstädte einem Flickenteppich gleich könnten, sieht es in Rees anders aus. Die Geschäfte sind klein genug, sodass tatsächlich alle Läden öffnen können.

12.10 Uhr: Mehr Züge kehren auf die Schiene zurück: Ab dem kommenden Montag fahren in NRW wieder mehr Regionalexpresse, Regionalbahnen und S-Bahnen. Darauf haben sich das Land und die Verkehrsverbünde geeinigt.

11:59: Die Kaufhaus-Kette Galeria Karstadt Kaufhof hat eine Klage beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster eingereicht. Unter anderen wendet sich das Unternehmen gegen die Schließung ihrer in Nordrhein-Westfalen gelegenen Kaufhäuser, wie das Gericht mitteilt. Das Land NRW hat nun die Möglichkeit zu einer Stellungnahme. Eine gerichtliche Entscheidung werde es in dieser Woche nicht mehr geben, so das OVG.

11.39 Uhr: Gastwirte, die ihre Lokale in Verkaufräume umbauen wollen, brauchen eine baurechtliche Genehmigung. Das hat das Verwaltungsgericht Köln entschieden. Ein Wirt aus Bergisch Gladbach wollte sein Lokal in ein Einzelhandelsgeschäft umwandeln, teilt das Gericht mit. Der Mann habe die Stadt darüber informiert, unter der Annahme, dass keine Genehmigung nötig sei. Das sah die Stadt anders und untersagte die Umwandlung. Dagegen ging der Gastwirt mit einem Eilantrag vor, den das Kölner Gericht nun abgewiesen hat. Wenn Räume anderweitig genutzt werden, müssen andere baurechtliche Regeln eingehalten werden, so das Gericht. Es komme „entgegen der Ansicht des Antragstellers auch nicht darauf an, ob die Art der beabsichtigten neuen Nutzung eine höhere Intensität als die bestehende Nutzung aufweise“.

11.07 Uhr: Seit 14. April sind drei Recyclinghöfe wieder geöffnet - und werden überrannt. Die Wirtschaftsbetriebe bitten deshalb eindringlich darum, nur das zu entsorgen, was derzeit wirklich notwendig und nicht aufzuschieben ist. Der Andrang sei mittlerweile so groß, dass es zum Teil zu zwei Stunden Wartezeit kommt.

10.59 Uhr: Die Polizei in Mönchengladbach ist auf der Suche nach einem Toilettenpapier-Räuber. Dieser hat aus einem Kellerverschlag einer Arztpraxis sechs Pakete Toilettenpapier mit jeweils zehn Rollen entwendet. Bei der Tat, die zwischen dem 9. und dem 16. April passiert ist, knackte er die Halterung eines Schlosses. Wer den Dieb beobachtet hat, soll sich bei der Polizei unter 02161-290 melden.

10.40 Uhr: In Essen sind 28 Menschen in Verbindung mit Corona gestorben. Im Schnitt waren die Verstorbenen 85 Jahre alt. Hier gibt es die Corona-Zahlen der Stadt im Überblick.

10.22 Uhr: Schnell etwas einkaufen? In Corona-Zeiten ist das schwierig - aber auch machbar. Das sagt zumindest eine Untersuchung des Datenanalysten Philip Kreißel. Zusammen mit dem WDR und NDR hat das Datenprojekt EveryoneCounts die Besuchsfrequenzen von insgesamt 415 Supermärkten in allen 53 Landkreisen und kreisfreien Städten Nordrhein-Westfalens untersucht. Hier geht es zur Analyse.

10.08 Uhr: Wer durch Mülheim geht, dem fallen jetzt vermehrt Sperrmüllansammlungen auf. Dieser Eindruck täuscht nicht: Die MEG verzeichnet eine deutlich erhöhte Nachfrage. Je nach Stadtteil müssen die Bewohner länger auf einen Abfuhrtermin warten.

9.56 Uhr: Bund und Länder verständigen sich auf eine erweiterte Notbetreuung. Hier gibt es die Liste, wer ab Donnerstag Notbetreuung in Kitas in Anspruch nehmen kann.

9.47 Uhr: NRW lockert ab Montag die Regeln für Gewerbetreibende. Allerdings gelten diese für den einen, für andere wiederum nicht. "Die richtige Balance zu finden, ist unendlich schwer, weil es keinerlei Vorbilder für diese Krise gibt", kommentiert Wirtschaftsredakteur Stefan Schulte. Allerdings schaffen genau diese Unterschiede neue Ungerechtigkeiten.

9.20 Uhr: Das Land NRW baut die Notbetreuung in Kindertagesstätten aus: In einer neuen Verordnung werden weitere Branchen genannt, aus denen Eltern ihre Kinder in die Kitas bringen dürfen. Darunter sind Mitarbeiter von Tankstellen, des Lebensmittelhandels, Drogerien und Hausmeister. Die Verordnung liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Sie gilt ab dem 23. April. Zuvor hatte die „Rheinische Post“ berichtet. Laut der Verordnung sind auch Bankangestellte oder Mitarbeiter in Pharmaindustrie oder Seifenfabriken berechtigt, ihre Kinder in die Notbetreuung zu geben. Bislang waren unter anderem Ärzte, Krankenschwestern oder Rettungskräfte als „systemrelevant“ eingestuft worden. Für Eltern aus diesen Bereichen mussten Kitas bereits bei Bedarf eine Notbetreuung bereit stellen.

9.09 Uhr: Ruhe in Asien, Einsamkeit in Afrika, Stille über Alaska – die Wege sind verwaist, ferne Tierlaute sind zu hören, aber kaum eine menschliche Stimme, auch ist kein Mensch zu sehen. Zumindest kein Besucher. Die Tage im Gelsenkirchener Zoom sind still geworden. Wir durften die Tiere mit der Kamera besuchen.

8.47 Uhr: Eine Fachgruppe der Duisburger Feuerwehr richtet im ehemaligen St.-Barbara-Altenheim in Vierlinden eine Behelfs-Pflegestation ein. 63 Zimmer sollen hier im Notfall zur Verfügung stehen.

8.21 Uhr: Bildungseinrichtungen stehen im Zentrum der Corona-Krise. Die Schließung war eine der ersten großen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Denn in vollen Klassenzimmern und Gruppenräumen in den Kitas verbreitet sich das Virus schnell. Doch geschlossene Schulen und Kitas bedeuten nicht nur Infektionsschutz und freie Tage für Kinder, sondern auch Zwangspause im Job für viele Eltern. Wer hilft den Eltern jetzt?

7.57 Uhr: Die Nachricht am Donnerstagabend muss sich für die 36 Klubs des deutschen Profifußballs wie Weihnachten und Ostern an einem Tag angefühlt haben. Mit „Sky rettet die Bundesliga“ betitelte die Bild-Zeitung eine Meldung, nach der sich der Pay-TV-Sender mit der Deutschen Fußball-Liga (DFL) geeinigt habe, die letzte der vier Raten für die Übertragungsrechte der 1. und 2. Bundesliga sogar vorzeitig zu überweisen. Viele Vereine sind von dem Geld abhängig.

7.30 Uhr: Mit Blick auf die geforderte Kita-Öffnung hatten sich die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin sich am Mittwoch darauf geeinigt, die Gruppe, die eine Kita wieder in Anspruch nehmen darf, auszuweiten. Dazu wollen Bund und Länder am Freitag in der Telefonkonferenz eine gemeinsame Linie finden. Gültig werde die neue Regelung voraussichtlich am Donnerstag kommender Woche, sagte Familienminister Joachim Stamp. Bundesfamilienministerin Bundesfamilienministerin Franziska Giffey sagte vor dem Gespräch am Freitag: „Ich sehe die Bedürfnisse von Kindern in ihrer frühkindlichen Entwicklung und Sprachbildung, aber auch die Bedürfnisse von erwerbstätigen Eltern, um Beruf und Familie miteinander vereinbaren zu können.“ Sie bräuchten Entlastungen und eine klare Perspektive, so die SPD-Politikerin. Der SPD-Fraktionschef im Düsseldorfer Landtag, Thomas Kutschaty, griff indes die Landesregierung an. „Die Schulministerin und der Familienminister haben den Eindruck erweckt, als würden die Schulen und Kitas nun ab sofort öffnen. Das war ein absoluter Irrlauf der Landesregierung“, sagte Kutschaty der „Rheinischen Post“ (Freitag). „Auch bei der Soforthilfe für die Wirtschaft hat die Landesregierung grobe Fehler gemacht.“

7.02 Uhr: Immer mehr Unternehmen haben im Zuge der Corona-Krise ihre Produktion darauf umgestellt, Schutzmasken für Mund und Nase zu nähen. Knapp ein Drittel der Modeunternehmen seien bereits in die Produktion eingestiegen, sagte die Sprecherin des Herstellerverbandes German Fashion, Tanja Croonen. Rechnet man die Stofflieferanten und Vlies-Hersteller dazu, seien es sogar 40 Prozent. „Ich rechne damit, dass sich der Anteil der Unternehmen erhöhen wird.“ Auch Unternehmen, die zuvor ganz andere Dinge produziert haben, stellen auf Masken um. Dazu gehört auch der Bielefelder Auto-Zulieferer DFA. Das Land NRW hat bei der Firma in der vergangenen Woche rund 29 Millionen Masken für 17 Millionen Euro bestellt, die nun etwa in Pflegeeinrichtungen zum Einsatz kommen sollen. Mittlerweile sei die Bestellung nochmals aufgestockt worden.

6.43 Uhr: Der nordrhein-westfälische Lehrerverband hält den Plan der Landesregierung für die schnelle Wiedereröffnung der Schulen in der Corona-Krise für schwer umsetzbar. „Der Zeitplan ist zu ambitioniert“, sagte Verbandspräsident Andreas Bartsch der „Rheinischen Post“ (Freitag). In NRW öffnen in der kommenden Woche die weiterführenden Schulen für Prüflinge. Bund und Länder hatten vereinbart, den in der Corona-Krise eingestellten Schulbetrieb in Deutschland schrittweise ab dem 4. Mai wieder aufzunehmen. Bartsch kritisierte auch NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) für ihre Aufforderung an die Schulträger, die hygienischen Voraussetzungen zur Wiedereröffnung der Schulen zu schaffen. „Die Märkte sind ja de facto tot“, sagte Bartsch zur Beschaffung von Desinfektionsmitteln.

6.28 Uhr: Nordrhein-Westfalens Familienminister Joachim Stamp (FDP) dringt indes auf weitere Schritte zur Öffnung der Kitas für mehr Kinder. Er sei froh, dass Bund und Länder mit der geplanten Ausweitung der Notbetreuung auf weitere Bedarfsgruppen einen ersten Schritt gemacht hätten, sagte Stamp am Donnerstag in Düsseldorf. Für ihn wäre es aber „unerträglich“, wenn die Rückkehr von unter Fünfjährigen in die Kitas generell bis zum Ende des Sommers ausgeschlossen werde. Stamp hatte vor dem Bund-Länder-Gespräch am Mittwoch vorgeschlagen, die Kitas bereits in der übernächsten Woche wieder für den letzten Jahrgang vor der Einschulung zu öffnen. Der Vorschlag fand keine Zustimmung. Wie es mit den Kitas weitergeht, ist offen. Stamp will die Notbetreuung in den Kindergärten auf zehn Prozent der Kinder ausweiten. Im vergangenen Monat hatte das Familienministerium gemeldet, dass in NRW nur zwischen 2,4 und 4,7 Prozent aller Kinder in den Kitas und der Kindertagespflege in der Notfallbetreuung sind.

Freitag, 6.10 Uhr: Am Freitag sollen nach der Aussetzung des Hilfsprogramms wegen Betrugsfällen Selbstständige und Unternehmer die Corona-Soforthilfen des Landes NRW wieder beantragen können. Das Antragsformular solle im Laufe des Tages wieder auf der offiziellen Seite des Ministeriums online verfügbar sein, kündigte das Wirtschaftsministerium an. Zudem geht es am Freitag darum, wie die Kinder-Notbetreuung künftig geregelt werden soll. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat dazu die Länder-Ressortchefs zu einer Telefonkonferenz eingeladen. Das NRW-Wirtschaftsministerium hatte das Soforthilfe-Programm für Selbstständige und kleine Unternehmen am Gründonnerstag zunächst gestoppt, nachdem eine Betrugsmasche aufgeflogen war, bei der über „Fake-Websites“ Daten abgegriffen und mit falschen Kontoverbindungen an das Ministerium weitergeleitet worden sein sollen.

Donnerstag, 21.55 Uhr: Der Lockdown bringt auch die Paketdienste an ihre Leistungsgrenze. Ein Gespräch mit DHL-Betriebschef Thomas Schneider über die Gründe für verzögerte Zustellungen.

21.10 Uhr: Eine klare Mehrheit der Deutschen befürwortet das Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August als Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus. Wie eine repräsentative Umfrage des Online-Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion ergab, sprachen sich 80,7 Prozent der Befragten für das Verbot aus, während nur 14,1 Prozent kein Verständnis zeigten.

19.11 Uhr: In der Corona-Krise gibt es nach Angaben von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in dieser Woche leichte Rückgänge bei einigen wichtigen Kennziffern. Die Zahl der Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung sei landesweit von Mittwoch auf Donnerstag um 27 auf 650 gesunken. Darunter seien 513 Corona-Patienten mit Beatmung - landesweit 29 Fälle weniger als ein Tag zuvor. Die Verdopplung der Infektionszahl erfolge nun nur noch nach 16,7 Tagen. Angesichts dieser Rate könne man davon ausgehen, dass allen Betroffenen medizinische Unterstützung auf einem sehr guten Niveau geboten werden könne.

18.25 Uhr: Auch die bedeutendste Spielemesse der Welt wird in diesem Jahr nur im virtuellen Raum stattfinden. Das kündigten die Organisatoren der Gamescom in Köln jetzt an. Wegen der Beschränkungen durch die Pandemie wird es keine Publikumsmesse geben.

