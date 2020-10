Corona in NRW: 24 Städte und Kreise mit Inzidenz über 100

Symbolbild. In vielen Innenstädten in NRW gilt jetzt die Maskenpflicht auch auf den Straßen. 50 Städte und Kreise gelten inzwischen als Corona-"Risikogebiet".

Essen. Die Zahl der Corona-Infektionen steigt weiter. Es gibt nur noch drei Landkreise in NRW, die noch nicht als "Risikogebiet" gelten. Der Überblick:

Robert-Koch-Institut (RKI) zählt bundesweit 8685 Corona-Neuinfektionen . In NRW kamen 2757 Fälle hinzu. (Stand: Montag, 26.10., 0 Uhr)

. In kamen hinzu. (Stand: Montag, 26.10., 0 Uhr) NRW-weit stieg die Zahl der Corona-Infizierten auf 110.516 seit Beginn der Pandemie im März. Bundesweit wurden 437.866 Infektionen erfasst. (Stand: Montag, 26.10., 0 Uhr)

auf seit Beginn der Pandemie im März. Bundesweit wurden 437.866 Infektionen erfasst. (Stand: Montag, 26.10., 0 Uhr) Die Sieben-Tage-Inziden für NRW bei den Neuinfektionen steigt laut NRW-Gesundheitsministerium auf 104,8 . (Stand Montag, 26.10., 0 Uhr)

bei den Neuinfektionen steigt laut NRW-Gesundheitsministerium auf . (Stand Montag, 26.10., 0 Uhr) Der Kreis Düren hat NRW-weit die höchste Inzidenz mit 200,65 Neuinfektionen innerhalb einer Woche je 100.000 Einwohner . Es folgen Solingen (200,32) und Duisburg (188,09).

hat NRW-weit die höchste Inzidenz mit . Es folgen (200,32) und (188,09). 362 Covid-19-Patienten in NRW werden aktuell auf einer Intensivstation behandelt (26.10., 0 Uhr). Vor einem Monat waren es 92 Corona-Patienten.

in NRW werden aktuell (26.10., 0 Uhr). Vor einem Monat waren es 92 Corona-Patienten. Laut Land NRW sind aktuell 27.800 Menschen (Stand Sonntag, 25.10., 0 Uhr) als akut infiziert gemeldet. In NRW zählt das RKI seit Beginn der Pandemie 2017 Corona-Tote.

Die Corona-Fallzahlen in Nordrhein-Westfalen sind Daten des Robert-Koch-Instituts zufolge am Montag, dem 26.10. (0 Uhr), um 2757 angestiegen und liegen nun bei insgesamt 110.516 (Vortag: 107.759). In ganz Deutschland wurden 8685 neue Fälle gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind es damit 437.866 (Stand 26.10., 0 Uhr, Vortag: 429.181).

Der Blick auf die RKI-Karte zeigt: NRW ist weitgehend rot, die bevölkerungsreichsten Regionen tiefrot: 50 Städte und Kreise gelten aktuell als Corona-Risikogebiet, weil dort die Risikostufe von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage überschritten ist.

Als einzige Region in NRW lag der Kreis Paderborn am Montag laut RKI mit dem Inzidenzwert 34,4 noch unterhalb der Vorwarnstufe, die bei 35 beginnt. Der Inzidenzwert für NRW stieg laut den Angaben des Landes auf 104,8.

In 24 Städten und Kreisen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen inzwischen deutlich über 100, im Kreis Düren (200,65) und in Solingen (200,32) gar über 200. Duisburg (188.09), Köln (177.69), Remscheid (176.94) und Herne (154.68) liegen über 150 Fällen je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen Woche. Nicht viel besser sieht es unter anderem in Düsseldorf (136,2), Bochum (120,35), Gelsenkirchen (119,39) und Essen (118,75) aus.

Erfahrungsgemäß sind die Fallzahlen an Sonntagen und Montagen niedriger, auch weil an Wochenenden weniger getestet wird. Zudem blieb am Montag zunächst unklar, ob tatsächlich alle von den Gesundheitsämtern registrierten Neuinfektionen in die RKI-Statistik von Montag einflossen. Denn: Für 13 Kreise und kreisfreie Städte in NRW wies das RKI von Sonntag auf Montag (0.00 Uhr) keine Neuinfektionen aus. Erst am Donnerstag war es wegen einer technischen Störung bei der Übermittlung der Zahlen zu Datenlücken gekommen.

Bochum: Großhochzeit ein wichtiger Grund für Corona-Anstieg

Nach Angaben der Kontaktnachverfolgungsgruppe im Bochumer Gesundheitsamt fand vor rund zehn Tagen in Dortmund eine Großhochzeit statt, wo auch etliche Bochumer und Bochumerinnen als Gäste anwesend waren. Allein auf dieses Ereignis lassen sich mittlerweile 26 Neuinfektionen in Bochum zurückführen. „Und dabei sind wir noch nicht am Ende“, so Stadtsprecher Peter van Dyk. Noch lägen nicht alle Ergebnisse der Abstriche vor, so dass die Zahlen noch verändern könnten.

Hotspot Baesweiler: Corona-Inzidenz 328

Der auffälligste NRW-Hotspot ist Baesweiler bei Aachen – mit einer Inzidenz von 328. (Stand Freitag, 23.10.). Weil die Stadt aber Teil der Städteregion Aachen ist, wird die Zahl nicht offiziell aufgeführt. In Baesweiler gelten seit Kurzem harte Einschränkungen, um die Lage in den Griff zu kriegen. Sportplätze und Turnhallen bleiben etwa geschlossen, bei Trauungen oder Beerdigungen dürfen bis zum Jahresende nur noch zehn Menschen zusammenkommen. Die muslimischen Gemeinden haben freiwillig vereinbart, das Freitagsgebet vorerst bis 31. Oktober aussetzen zu wollen.

Man habe in allen Kommunen der Region festgestellt, dass viele der privaten Feiern ihren Ursprung in religiösen Anlässen wie Hochzeiten, Taufen, Kinderkommunionen und Gottesdiensten beziehungsweise Gebeten gehabt hätten, erklärte Gesundheitsdezernent Michael Ziemons von der Städteregion Aachen. Die Hygienekonzepte in den Moscheen seien „hervorragend“ und es habe keinerlei Beanstandungen gegeben. „Daher ist der freiwillige Verzicht auf die Gebete sehr hilfreich, wichtig und absolut vorbildlich.“

Lage in den Krankenhäusern

Die Zahl der Corona-Patienten in den NRW-Krankenhäusern steigt stark an. Nach Zahlen des "DIVI-Intensivregisters", das vom Robert-Koch-Institut erfasst wird, werden Stand Montag (16.10., 0 Uhr) 363 Menschen mit Covid-19 auf einer Intensivstation behandelt. Davon werden 173 künstlich beatmet. Beim bisherigen Höhepunkt der Pandemie Mitte April waren in den NRW-Krankenhäusern mehr als 2100 Corona-Patienten gleichzeitig behandelt worden, knapp 600 mussten in der Spitze beatmet werden.

Insgesamt seien in den Kliniken in NRW aktuell 5084 Klinikbetten belegt; 1733 Betten seien noch verfügbar. Das Land NRW nennt zudem weitere 2765 Invensiv-Betten, die innerhalb von 7 Tagen als "Notfallreserve" zusätzlich aufgestellt werden könnten.

Corona-Regeln: Maskenpflicht in vielen Städten auch auf Straßen

In vielen Städten gilt jetzt eine Maskenpflicht in Innenstädten und Fußgängerzonen. Dazu zählen zum Beispiel Bochum (mehr dazu hier), Duisburg (mehr dazu hier), Mülheim (mehr dazu hier), Gelsenkirchen (mehr dazu hier), Moers (mehr dazu hier), Witten (mehr dazu hier), Bottrop (mehr dazu hier), Wuppertal und Schwelm .

Seit dem 17. Oktober gelten in NRW einheitliche Regeln für Risikoregionen mit mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche:

Ab 23 Uhr bis 6 Uhr gilt in der Gastronomie eine Sperrstunde .

. Auch der Verkauf von alkoholischen Getränken ist in dieser Zeit untersagt.

von ist in dieser Zeit untersagt. Feste aus herausragendem Anlass sind auf zehn Personen beschränkt.

aus herausragendem Anlass sind auf zehn Personen beschränkt. Veranstaltungen sind - innen und außen - auf maximal 100 Personen beschränkt. Veranstaltungen sind allerdings bis zu maximal 250 Personen möglich, wenn die zuständige Gesundheitsbehörde ein vorgelegtes Hygienekonzept akzeptiert.

sind - innen und außen - auf maximal 100 Personen beschränkt. Veranstaltungen sind allerdings bis zu maximal 250 Personen möglich, wenn die zuständige Gesundheitsbehörde ein vorgelegtes Hygienekonzept akzeptiert. Zudem dürfen nur noch 5 Personen oder maximal zwei Hausstände in der Öffentlichkeit zusammenkommen.

oder maximal zwei Hausstände in der Öffentlichkeit zusammenkommen. Hier gibt es die Corona-Regeln für NRW in der Übersicht.

