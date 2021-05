Corona: Impfzentrum oder Hausarzt - hier wird in NRW geimpft

In Deutschland steigt die Quote der Geimpften, doch immer noch gibt es Unsicherheiten zum richtigen Ablauf danach. Die drei wichtigsten Fragen zur Zeit unmittelbar nach der Impfung beantworten wir für Sie im Video.

Essen. In NRW gibt es mehrere Möglichkeiten, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Wo Sie Termine für eine Impfung vereinbaren können.

Corona-Impfung in NRW weiterhin nur nach Priorisierung.

Wo sich Bürger aus NRW gegen Corona impfen lassen können.

Mit dem Start der Corona-Impfungen hatte das Land NRW im Winter auch mit dem Aufbau der Impfzentren begonnen. In diesem Artikel beantworten wir Fragen zum Ablauf der Corona-Impfungen in NRW und wo Bürger in NRW Termine für eine Corona-Impfung vereinbaren können.

Für die BürgerInnen ist die Impfung unabhängig vom Versicherungsstatus (privat/gesetzlich/freiwillig) kostenlos. Wichtig ist nur, dass man in Deutschland krankenversichert ist (bei einem Wohnort im Ausland). Die Kosten für den Impfstoff übernimmt der Bund, die Kosten für die Spritzen und Kanülen tragen die Länder. Darüber hinaus teilen sich die Länder mit dem Bund die Kosten für die Errichtung und den Betrieb der Impfzentren.

Wichtig: Die Impfzentren und Hausärzte in NRW impfen aktuell noch nach der Priorisierungsliste, die die Impfreihenfolge in NRW festlegt: Corona-Impfungen in NRW: Wer nun Termine bekommt

Corona-Impfungen für NRW: Hier sind die Impfzentren

Alle 53 kreisfreien Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen haben ein eigenes Impfzentrum, in Flächenkreisen gibt es mitunter auch Dependancen oder mobile Impfstationen.

An diesen Orten befinden sich in NRW die Impfzentren (externer Link zum NRW-Gesundheitsministerium), in denen man sich gegen eine Infektion mit dem Coronavirus impfen lassen kann.

Muss ich in das Impfzentrum in meinem Landkreis oder kann ich auch einen Termin in der Nachbarstadt/Nachbarkreis vereinbaren?

Vorgesehen ist es eigentlich nicht, aber durchaus möglich. Jedoch bekommen die Impfzentren der Kreise vom Land ein Kontingent ​an Impfdosen bezogen auf die Zahl der Impfberechtigten zugewiesen. Damit diese Kontingente auch passen und auf einmal nicht plötzlich zu wenig Dosen verfügbar sind, empfiehlt etwa die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe, dass sich Impfwillige ihre Corona-Impfung in ihrem Heimatkreis/ihrer Heimatstadt „abholen“.

Muss ich unbedingt ins Impfzentrum oder kann ich auch zu meinem Hausarzt gehen?

Die Hausärzte in Nordrhein-Westfalen werden seit dem 6. April vom Land mit Corona-Impfstoffen beliefert, zunächst aber nur mit wenigen Dosen pro Praxis. Auch die niedergelassenen Ärzte impfen nach der vom Land festgelegten Impfreihenfolge.

Was Sie bei der Buchung eines Impftermins beachten sollten und welche Unterlagen Sie zum Impftermin mitbringen müssen.

Ich bin körperlich eingeschränkt und kann das Haus nicht verlassen, kommt dann ein Impfteam zu mir?

Pflegebedürftige Menschen mit einem hohen Pflegegrad können vom Hausarzt oder mobilen Teams zuhause geimpft werden. Außerdem können Menschen mit der Pflegestufe 4 oder 5 zwei pflegende Angehörige oder enge Betreuer bestimmen, die ebenfalls und möglichst zum gleichen Zeitpunkt gegen das Coronavirus geimpft würden.

Eine Altersbeschränkung gibt es für die mit geimpften Betreuer nicht. Diese Entscheidung liege in der Eigenverantwortung des Betroffenen, "wem er diese beiden Gutscheine gibt", so NRW-Gesundheitsminister Laumann.

