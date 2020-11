An Rhein und Ruhr. Das Gesundheitsministerium in NRW bereitet die Impfkampagne gegen das Coronavirus vor. So könnte deren Umsetzung für die Bürger im Land aussehen.

Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium arbeitet mit Hochdruck an der Vorbereitung der Impfkampagne gegen das Coronavirus. „Unser Ziel ist, dass das System bis Weihnachten steht, dann warten wir bis der Impfstoff kommt“, sagte Minister Karl-Josef Laumann (CDU) an diesem Mittwoch (18. November 2020) bei einem Termin in Grevenbroich im Rhein-Kreis Neuss.

Nach den Vorstellungen der Landesregierung soll es im jeden Landkreis und jeder kreisfreien Stadt zunächst ein Impfzentrum geben. Laut Laumann liegt es aber auf der Hand, dass es in Großstädten wie der Millionenstadt Köln mehr als ein Zentrum geben müsse.

2021 wird Impfjahr werden

Dem Minister zufolge ist es im weiteren Verlauf auch denkbar, dass es Impfungen in großen Firmen und Verwaltungen gibt – „so wie es jetzt bei der Grippe ja auch schon geschieht“. Ohnehin werde sich das Impfgeschehen nach einigen Monaten von den Zentren zu den niedergelassenen Ärzten verlagern.

Bei dem Termin im Kreishaus in Grevenbroich nannte Laumann die Impfungen eine „Herkulesaufgabe“ und „einen langen Lauf“. Umfragen zufolge wollten sich 70 Prozent der Bundesbürger impfen lassen, in NRW gehe es um die Immunisierung von 16 Millionen Menschen: „Das schafft man nicht in ein paar Wochen“, meinte Laumann. 2021 werde „mehr oder minder Impfjahr“ werden. Laumann geht grob davon aus, dass man pro Woche 80.000 bis 100.000 Bürger werde impfen können.

Bei der Vorbereitungen zur Impfkampagne gebe es viel zu bedenken und zu organisieren – angefangen vom Personal und dem nötigen Spritzen-Material bis zur Aufbewahrung des Impfstoffes, die wahrscheinlich bei minus 70 Grad erfolgen muss, und der Zusammenstellung von aufsuchenden Impfteams für Alten- und Pflegeheime. Krankenhäuser werden die Impfung bei sich vermutlich selbst organisieren, meinte der Minister.

Unterstützung durch die Bundeswehr möglich

Unterstützung für die Impfkampagne könnte es durch die Bundeswehr geben, Laumann dankte ihr schon jetzt namens der Landesregierung und Ministerpräsident Armin Laschet für ihren Einsatz bei der Coronabekämpfung. Über 1000 Soldaten verstärken in NRW derzeit die und helfen bei der Kontaktnachverfolgung. In Bottrop und Mönchengladbach helfen Soldaten auch in Krankenhäusern. Für die nächsten Wochen wird nicht ausgeschlossen, dass weitere Kliniken und Altenheime in NRW folgen. Die Soldaten werden „als helfende Hände“ zum Beispiel bei der Essensausgabe eingesetzt, um das Personal zu entlasten. In Mönchengladbach sind aktuell auch Sanitäter vor Ort. Die Bundeswehr komme nur auf Anforderung zum Einsatz.