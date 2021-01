Britische Corona-Mutation: Köln meldet sechs Fälle in Kitas

Köln. Sechs Fälle der britischen Coronavirus-Variante hat die Stadt Köln gemeldet. Darunter sind auch zwei Kinder. Das Familienministerium beruhigt.

In vier Kölner Kitas sind Fälle der britischen Coronavirus-Mutation aufgetreten. Wie die Stadt Köln am Donnerstagabend mitteilte, sei die Virus-Variante nachträglich bei insgesamt vier Erzieherinnen und Erziehern sowie bei zwei Kindern nachgewiesen worden.

Bei einem weiteren positiv getesteten Kind und bei einer Erzieherin ist noch offen, ob es sich um das mutierte Virus handelt. Außerdem steht noch das Testergebnis für zwei Kinder aus, in deren Familien die britische Variante festgestellt worden war.

In Köln werden Tests auf Mutation untersucht

Die Stadt betont in einer Mitteilung: „Bislang gab es keine Ausbrüche in Kitas, nur Einträge von außen.“ Zusätzlich zu den sechs Fällen in den Kindergärten seien auch eine Flüchtlingsunterkunft und zwei Krankenhäuser betroffen, heißt es von Seiten der Stadt ohne Details zu nennen. In Köln werden seit vergangener Woche alle positiven Corona-Tests auf mutierte Viren untersucht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Dom-Stadt lag am frühen Donnerstagmorgen dem Robert-Koch-Institut zufolge bei 73,6. Die Stadt teilte am Nachmittag mit, dass aktuell 1090 Personen mit dem Coronavirus infiziert seien. Mit insgesamt 30.117 registrierten Fällen steht Köln an der Spitze der Städte in NRW, ist mit mehr als einer Millionen Einwohner aber auch die mit Abstand größte Stadt.

Mutationen in den Kreisen Paderborn und Viersen

Auch im Kreis Paderborn wurde nach Angaben einer Sprecherin bei zwei Personen die britische Variante des Virus nachgewiesen. Diese Variante gilt als ansteckender als der bisher verbreitete Stamm.

Zuvor waren in NRW bereits elf Fälle der zuerst in England entdeckten Mutation B.1.1.7 bekanntgeworden. Zudem gibt es drei Fälle der zuerst in Südafrika aufgetretenen Variante, davon zwei im Kreis Viersen. Das Gesundheitsministerium hatte am Mittwoch ein Projekt gestartet, um die Verbreitung von Corona-Mutationen in dem Bundesland zu erfassen.

NRW-Familienministerium: Keine höheren Infektionszahlen in Kitas

Das Familienministerium teilte mit, man sei mit den Behörden der Stadt Köln und dem Gesundheitsministerium im engen Austausch: „Wir nehmen die genannten Fälle sehr ernst, mahnen aber gleichzeitig zur Besonnenheit.“ Eine Ministeriumssprecherin wies darauf hin, dass es trotz der Mutation nach bisherigen Erkenntnissen in keiner Kita zu höheren Infektionszahlen gekommen sei. „In jedem Fall bestätigt sich, dass die landesweit vorgenommenen Gruppentrennungen richtig waren.“

Die Kitas in NRW sind im eingeschränkten Regelbetrieb offen, die Gruppen bleiben aber autark voneinander – das heißt, dass Kinder verschiedener Gruppen sich nicht mehr besuchen sollen. Dadurch soll verhindert werden, dass sich das Virus leicht in der ganzen Kita ausbreiten kann.

Besonders gefordert sind derzeit Tageseltern: Einer Umfrage zufolge besuchten mehr als 77 Prozent der Tagespflege-Kinder Mitte Januar und damit im aktuellen Lockdown ihr Pflegenest. In den Kitas lag die Betreuungsquote zuletzt bei etwa jedem dritten Kind. (dpa/red)

