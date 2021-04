„Alarmstufe Rot“: Demo gegen Dauer-Lockdown in Düsseldorf

Vom Dauer-Lockdown getroffene Unternehmer haben am kommenden Sonntag (11. April) zu einer Demonstration in Düsseldorf aufgerufen.

Düsseldorf. Unternehmer demonstrieren am Sonntag in Düsseldorf und am NRW-Landtag. Sie fordern von der Politik eine Öffnungsstrategie.

Vom Dauer-Lockdown getroffene Wirtschaftsbranchen haben am kommenden Sonntag (11. April) zu einer Demonstration in Düsseldorf aufgerufen. „Ein Leben mit der Pandemie ist dank guter Hygienekonzepte, Lüftungsanlagen, Tests und Impfungen möglich“, heißt es in dem Aufruf der Veranstalter, der sich an alle vom Lockdown betroffenen Klein- und Einzelunternehmer richtet.

Der Demonstrationszug soll unter dem Motto „Alarmstufe: Rot“ von der Rheinterrasse bis zum Landtag führen, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Am Landtag wollen die Veranstalter mit Interessenverbänden und Unternehmern über Öffnungskonzepte informieren und mit Politikern diskutieren. Erwartet werde unter anderen der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU).

"Alarmstufe Rot"-Veranstalter distanzieren sich von Corona-Leugnern und Extremisten

Es ist nicht die erste „Alarmstufe Rot“-Demo am Düsseldorfer Landtag. Dort demonstrierten Unternehmer und Künstler schon mehrfach gegen den Corona-Lockdown. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

„Wir sind KEINE Leugner“ distanzieren sich die Initiatoren der Demonstration deutlich von Corona-Leugnern und Extremisten. „Wir demonstrieren gemäß der gültigen Vorschriften mit Abstand, Maske und Respekt“, unterstreichen die Veranstalter. An der Bühne werde ein mobiles Corona Test-Team bereit stehen.

Nach Angaben der Polizei hat die Stadt Düsseldorf den Aufzug per Verfügung auf höchstens 250 Teilnehmer begrenzt. (mit dpa)