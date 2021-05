Corona-Lage Corona in NRW: Inzidenz in NRW sinkt weiter auf 75,1

Essen. In immer mehr Städten und Kreisen in NRW sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100. Nur Hagen liegt weiter über 150. Der Corona-Überblick für NRW.

Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz in NRW liegt am Donnerstag bei 75,1. Bundesweit beträgt die Inzidenz laut RKI 68 .

. 792.263 Corona-Fälle (Stand: Donnerstag, 0 Uhr) hat das Robert-Koch-Institut (RKI) seit Beginn der Pandemie für NRW registriert, im Vergleich zum Vortag kamen 2642 Neuinfektionen dazu – in ganz Deutschland waren es 12.298 neue Fälle.

dazu – in ganz Deutschland waren es 12.298 neue Fälle. Insgesamt 16.408 Menschen in NRW sind seit Beginn der Pandemie mit oder an einer Corona-Infektion verstorben. Das RKI meldete am Donnerstag 52 neue Todesfälle. Bundesweit sind es seit Beginn der Pandemie 86.902 Todesfälle.





In ganz Deutschland wurden 12.298 neue Fälle gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind es damit 3.626.393 (Stand Donnerstag 0 Uhr).

In ganz Deutschland wurden 12.298 neue Fälle gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind es damit 3.626.393 (Stand Donnerstag 0 Uhr).

Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW liegt bei 75,1 (bundesweit: 68). Damit ist der NRW-Wert im Vergleich zum Dienstag (79,9 ) weiter gefallen. Die Tendenz ist seit längerer Zeit fallend.

Aus NRW sind dem RKI in den vergangenen 24 Stunden 52 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet worden. Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es bislang 16.408 Todesfälle in NRW.

Am vergangenen Donnerstag lag die Zahl der bis 0 Uhr gemeldeten Neuinfektionen in NRW bei 3947 (bundesweit: 17.419).

Vor vier Wochen waren am Donnerstag bis 0 Uhr in NRW 6696 neue Infektionen gemeldet worden (bundesweit: 29.518).

Corona in NRW: Sieben-Tage-Inzidenzen für Städte und Kreise

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gibt es in Hagen mit einem Wert von 163,2 (Stand: Donnerstag). Gestern lag der Wert bei 175,4 (-12,2). Den niedrigsten Inzidenzwert meldet das RKI für die Stadt Münster mit 17,1 (+0,6).

In der Städteregion Aachen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag um +18,9 gestiegen.

Die meisten Neuinfektionen hat das Gesundheitsamt der Städteregion Aachen gemeldet (241). Dahinter folgen Köln (117), der Kreis Mettmann (95) und der Märkische Kreis (90).

Keine neuen Fälle gemeldet haben Duisburg und der Oberbergische Kreis. Gut möglich, dass es einen Fehler bei der Übertragung gegeben hat, das RKI hatte die Zahlen am Morgen verspätet gemeldet.

Grundsätzlich: Die Angaben des RKI und aus den Städten und Kreisen variieren oft. Die unterschiedlichen Werte resultieren aus zeitlichen Verzögerungen in der Meldekette. Die Zahl der Neuinfektionen laut RKI in einer Stadt umfasst also mitunter die Infektionen mehrerer Tage. Außerdem ist montags die Zahl der Neuinfektionen meist geringer als an anderen Wochentagen, da in den Kommunen am Wochenende weniger getestet wird.





Inzidenz-Grenzwerte für die Bundes-Notbremse

Ab einem Inzidenzwert von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen gilt ab dem vierten Tag unter anderem eine Ausgangssperre. So legt es die jüngst vom Bund beschlossene "Bundesnotbremse" fest, gegen die jedoch bereits vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt wird. Ab einer Inzidenz von 150 müssen zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte schließen, bzw. dürfen nur noch für das Abholen von Waren öffnen ("Click & Collect"). Wird der Inzidenzwert von 165 an drei hineinander folgenden Tagen überschritten, müssen Schulen in den Distanzunterricht wechseln und Kitas in den - verschärften - Notbetrieb.

Es gibt auch am Donnerstag in NRW keine Stadt oder Kreis mehr, deren Inzidenz über 200 liegt. Über dem Grenzwert von 100 liegen noch sieben der 53 Städte und Kreise (Dienstag: acht).

In diesen Städten und Kreisen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz höher als 100:

Hagen (163,2)

Leverkusen (122,2)

Remscheid (117,7)

Kreis Mettmann (114,9)

Städteregion Aachen (112,6)

Wuppertal (101,4)

Bielefeld (100,2)

Bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter dem Grenzwert von 100, tritt die Notbremse außer Kraft.





Corona NRW: Situation in den Kliniken und auf Intensivstationen

In den nordrhein-westfälischen Kliniken sind aktuell 5490 der 6315 Intensivbetten belegt. 825 Betten sind noch frei. Das entspricht 13,1 Prozent. (Stand: 19. Mai, 12.15 Uhr).

Mehr Details finden Sie in unserem interaktiven Klinik-Monitor.





Impfungen in NRW: 8.869.664 Impfdosen verabreicht

Das RKI gibt die Zahl der in NRW insgesamt verabreichten Impfdosen mit 9.201.397 an. Davon sind 7.220.528 Erstimpfungen und 1.980.869 Zweitimpfungen. In den Daten enthalten sind Impfungen in Impfzentren, Krankenhäusern, in Hausarztpraxen und durch mobile Impfteams. Für das gesamte Bundesland ergibt sich so eine Erstimpfquote von 40,2 Prozent. Elf Prozent der Menschen in NRW haben bereits einen vollen Impfschutz.

Zum Vergleich: Die Quote der Erstimpfungen in Deutschland liegt bei 38 Prozent (Zweitimpfung: 11,9 Prozent). Seit Dezember wurden in ganz Deutschland 41.517.849 Corona-Impfdosen verabreicht.

Auf kommunaler Ebene veröffentlichen die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) Nordrhein und Westfalen-Lippe Impfdaten. Dort stehen jedoch nur Zahlen aus Impfzentren, Hausarztpraxen und von Impfteams zur Verfügung. Die Zahl der Impfdosen in Krankenhäusern fehlt also. Ohne die Kliniken ergibt sich für ganz NRW aus den KV-Daten eine Zahl von 7.151.145 Erst- sowie 1.918.773 Zweitimpfungen. Verglichen mit den Angaben des Robert-Koch-Instituts fehlen in den Daten 1 Prozent der gemeldeten Erstimpfungen und 3,1 Prozent der Zweitimpfungen.

Legt man die Statistik der Kassenärztlichen Vereinigungen zugrunde, gibt es die höchste Erstimpfquote im Kreis Olpe (48,5 Prozent). Auf Platz zwei liegt die Stadt Bottrop (47,6 Prozent), gefolgt von Bonn (46,9 Prozent). Schlusslicht ist der Kreis Mettmann mit einem Anteil von 35 Prozent. Die Daten sind auf Stand vom 19. Mai.

Bei den Zweitimpfungen liegt der Kreis Coesfeld vorn mit einem Anteil von 13,3 Prozent. Die geringste Zweitimpfquote hat aktuell der Kreis Gütersloh (8,9 Prozent).

Die Impfkampagne in NRW schreitet voran: Bis zum 6. Juni bleiben vor allem die Impfzentren an die Impfpriorisierung gebunden, danach soll die Priorisierung auch in NRW aufgehoben werden. Dieser Entschluss, der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nach einer Sitzung mit den Gesundheitsministern der Länder mitgeteilt wurde, wird auch vom NRW-Gesundheitsministerium mitgetragen. Derzeit laufen in NRW die Impfungen der 3. Prioritätsgruppe. Der Impfstoff von Astrazeneca ist bereits für alle freigegeben.

"Das Ministerium unterstützt, dass ab diesem Zeitpunkt auch die Impfpriorisierung aufgehoben wird", heißt es in einem Statement des NRW-Gesundheitsministeriums.

Impfpriorisierung fällt am 7. Juni: Hier können Sie geimpft werden

Arztpraxen werden in eigener Verantwortung impfen, es bleibt also den jeweiligen Arztpraxen überlassen, welchen Patienten sie einen Impftermin vergeben.

werden in eigener Verantwortung impfen, es bleibt also den jeweiligen Arztpraxen überlassen, welchen Patienten sie einen Impftermin vergeben. Die Betriebsärzte werden mit in die Impfkampagne einbezogen. Der Bund stellt dafür die Impfdosen zur Verfügung.

werden mit in die Impfkampagne einbezogen. Der Bund stellt dafür die Impfdosen zur Verfügung. Auch in den Impfzentren wird die Priorisierung aufgehoben. Das Land behält sich jedoch vor, bestimmten Bevölkerungsgruppen ein Sonderimpfangebot zu unterbreiten.

"Grundsätzlich ist nochmals darauf hinzuweisen, dass in allen drei Bereichen weiterhin begrenzt Impfstoff zur Verfügung stehen wird. Daraus folgt, dass auch nach dem 7. Juni nicht alle Impfwilligen, die noch keine Impfung erhalten haben, umgehend eine Impfung erhalten werden können", erklärte das NRW-Gesundheitsministerium.

Astrazeneca und Johnson & Johnson: Priorisierung aufgehoben

Am 7. Mai hatten Bund und Länder die Priorisierung für den Impfstoff von Astrazeneca mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Damit können sich alle Menschen in Deutschland in ihrer Arztpraxis künftig mit Astrazeneca impfen lassen, wenn sie sich dazu entscheiden. Auch für den Impfstoff von Johnson 6 Johnson ist die Priorisierung aufgehoben. » Lesen Sie dazu: Impfung von Johnson & Johnson: Was muss man beachten?

Bereits seit Ende März wird der Impfstoff von Astrazeneca nur noch für Menschen über 60 Jahren verimpft: Nach mehreren Thrombosefällen wurde die Impfung mit dem Vakzin für jüngere Menschen ausgesetzt. Menschen unter 60 Jahren, die bereits eine erste Impfung mit Astrazeneca erhalten haben, sollen nach für die zweite Impfung auf einen sogenannten mRNA-Impfstoff umsteigen.

Bundesnotbremse gilt bis Ende Juni

Die durch die Bundesnotbremse getroffenen Regeln wurden in der Coronaschutzverordnung des Landes NRW umgesetzt. Die Bundes-Notbremse gilt zunächst bis Ende Juni.

Lesen Sie hier: Bundes-Notbremse: Das bedeuten die neuen Regeln für NRW

Corona in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

Seit dem 16. Dezember ist das öffentliche Leben in Deutschland heruntergefahren.

