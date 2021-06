Klinikchef: Aufhebung der Impfpriorisierung kommt zu früh

Essen Im Videocast: Prof. Werner, bereitet der Vormarsch der Delta-Mutante Sorgen: Die sei um 40 Prozent ansteckender als die bisherige Virus-Variante.

Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen A. Werner, hält das ab sofort geltende Ende der Priorisierungen bei der Corona-Schutz-Impfungen für verfrüht: „Es wäre richtig gewesen, noch einige Wochen zu warten“ - und die Entwicklung zu beobachten: In unserem täglichen Videocast „19 – die Chefvisite“. verweist Werner auf die zuerst in Indien nachgewiesene Delta-Variante des Coronavirus, die „für ungeimpfte Risikopersonen sehr gefährlich“ und „noch infektiöser“ sei.

Delta-Variante ist offenbar hoch infektiös

Nach Angaben aus Großbritannien ist die Mutation, die dort auf dem Vormarsch ist, um 40 Prozent ansteckender als die Alpha-Mutante, die in Deutschland vorherrscht. Klinikchef Werner hofft, dass trotz des Endes der Priorisierung möglichst viele Risikopatienten schnell geimpft werden können. Denn diese seien es, „die ins Krankenhaus kommen und unsere Intensivstationen belegen“.

Der Chef der Toyota Kreditbank, Axel Nordieker, berichtete in der Sendung über die Wirkung der Pandemie auf den Automarkt: Während der private Autokauf eingebrochen sei, sei der Absatz an Firmenkunden trotz Corona „stabil“ geblieben, so Nordieker. Allerdings hat sich der Kundenanspruch sehr verändert: Die Geschäfte mussten weitgehend digitalisiert werden. Darauf habe sein Unternehmen reagiert und sei „quasi über Nacht zur mobilen Bank geworden“, so Nordieker.

Motorenbauer sieht "lange Zukunft für Verbrenner"

Und der Vorstandsvorsitzende des Motorenbauers Deutz AG, Frank Hiller, sieht im Nutzfahrzeugbereich trotz aller aktuellen Klimadebatten eine „lange Zukunft für Verbrenner“. Anders als bei Pkw sei es absehbar nicht möglich, zum Beispiel Landmaschinen über acht Stunden elektrisch zu betreiben, sagt Hiller in der Sendung. Daher gehe es darum, den „Verbrennungsmotor CO-neutraler zu gestalten“, - etwa durch den Einsatz von grünem Wasserstoff aus Ökostrom oder synthetischen Kraftstoffen.

