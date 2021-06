Hannover-96-Boss prangert Missmanagement in Bundesliga an - Martin Kind zur Frage, warum Traditionsvereine wie Werder und Schalke unter Druck geraten sind.

Videotalk / Folge 142 Hannover-96-Boss prangert Missmanagement in Bundesliga an

Essen. Im Videocast: Martin Kind zur Frage, warum Traditionsvereine wie Werder und Schalke unter Druck geraten sind: Zuviele teure Bauchentscheidungen.

Gibt es zuviele Zocker in den Vorständen des Profi-Fußballs? „Die sportlich Verantwortlichen in der Bundesliga haben häufig nicht genügend Managerqualität“, sagt Martin Kind, Geschäftsführer der Profi-Abteilung des Zweitligisten Hannover 96. In unserem täglichen Videocast „19 – die Chefvisite“ fordert Kind daher „neue Profile und mehr Realismus“ im deutschen Fußball. „Viele Bundesligavereine treffen Risikoentscheidungen wie Spielertransfers, ohne wirtschaftliche Aspekte zu berücksichtigen“, betont der Unternehmer mit Blick auf die Probleme, die zurzeit Traditionsvereine wie Schalke 04 oder Werder Bremen plagen.

Mutmaßliche „Unterschiedsspieler“ dürften nicht mehr „aus dem Bauch heraus“ unter Vertrag genommen werden. Es brauche „mehr Digitalisierung“, so Kind: „Wir haben eine umfassende Datenbasis, die müssen wir nutzen.“ Das werde zu „besseren Personalentscheidungen“ führen.

Kind fordert Abschaffung der 50+1-Regel

Kind, dessen Hörgeräte-Unternehmen zu den größten in Deutschland zählt, fordert weiter die Abschaffung der 50+1-Regel, die den gemeinnützigen Vereinen das letzte Wort bei Entscheidungen auch im Profifußball lässt – obwohl das Kartellamt aktuell bei dem Thema eine Niederlage beschert hat. „Niemand gibt Geld, damit ein anderer darüber verfügt“, so Kind, der selbst die Profi-Mannschaft von 96 zusammen mit zwei anderen Hannoveranern finanziert und mit der Breitensportabteilung des Vereins im Clinch liegt.

Eine 50+1-Regel gebe es „fast nirgendwo in Europa“. Wenn sie falle, „dann haben wir Wettbewerbsfreiheit“, sagt Kind. Daher ist aus seiner Sicht eine Landesbürgschaft, wie sie NRW in der Corona-Krise für Schalke beschlossen hat, „nicht mehr zu vertreten“. Dass der Steuerzahler Profi-Fußballer stütze, „ist heute und in der Zukunft kein Geschäftsmodell“.

Früherer HSV-Vorstand warnt vor Dauer-Dominanz der Bayern

Der frühere Vorstand des Traditionsklubs Hamburger SV, Joachim Hilke, warnt in der Sendung davor, dass die Bundesliga unattraktiver wird. „Es macht keinen Spaß, ein Spiel zu sehen, von dem ich weiß, wie es ausgeht“, sagt Hilke mit Blick auf die Dominanz des FC Bayern München. „Wir müssen aufpassen, dass uns die Nachfrage nicht wegbricht.“

Die Fans brauchten die Emotionalität von Derbys, daher seien Traditionsvereine mit großer Anhängerschaft wichtig für das „Produkt Fußball“, so Hilke, der für das US-Unternehmen Fanatics International Fan-Artikel vermarktet. Er fordert mehr Chancengleichheit unter den Vereinen und einen „extrem offenen Wettbewerb“ im Sport wie in den USA, um eine Krise der Bundesliga abzuwenden. Für die Traditionsklubs könne die „Hoffnung auf den einen Heilsbringer nicht die Lösung sein“, damit ein Abstieg nicht zu „dauerhafter Bedeutungslosigkeit führt“.

>>> Mehr Infos zur "Chefvisite":

Bei „19 – die Chefvisite“ werden von Montag bis Freitag die aktuell wichtigsten Entwicklungen der Corona-Krise in ihren medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten diskutiert und eingeordnet – in nur 19 Minuten. Talk-Gäste am Freitag, den 4. Juni: der Chef der Werkstattkette Pitstop, Stefan Kulas, und Nachhaltigkeitsexperte Alexander Holst von der Unternehmensberatung Accenture. Alle Sendungen sind jederzeit abrufbar in der Mediathek auf DUP-magazin.de!

Eine Sammlung der bisherigen Sendungen gibt's auf der Themenseite zur "Chefvisite"

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden! +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Chefvisite