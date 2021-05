Uniklinik-Chef rechnet mit wenig Einschränkungen im Sommer

Essen. Im Video: Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen A. Werner, geht von einem Sommer mit wenigen Corona-Einschränkungen aus.

„Es gibt viele Gründe für einen positiven Blick nach vorn“: Der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen A. Werner, hält einen Sommer mit nur wenigen Corona-Einschränkungen für möglich. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Werner bei „19 – die Chefvisite“ mit Blick auf die Impfkampagne.

Ab dem 7. Juni werde die Reihenfolge bei der Impfung bundesweit aufgehoben – „ab dem Tag werden dann auch die Betriebsärzte und Privatärzte regelhaft eingebunden“, so der Mediziner. Das verspricht noch mehr Schwung bei den Impfungen. Bis dahin sollten „vor allem in den bisher priorisierten Gruppen noch 15 Millionen Impfungen vorgenommen werden“, sagt Werner. Die guten Aussichten dürften „uns auf der einen Seite nicht übermütig werden lassen, uns aber auf der anderen Seite auch nicht in eine pandemische Depression versetzen“.

Die Kfz-Versicherer fordern Zugriff auf Daten aus autonom fahrenden Autos, um nach einem Unfall die Schuldfrage klären zu können. Das sei in dem vorliegenden Gesetzentwurf zum autonomen Fahren „noch nicht geregelt“, kritisierte der Vorstandschef der Allianz Versicherungs-AG, Frank Sommerfeld, in der Sendung.

Positiv an der geplanten Regelung sei das Festhalten am „Prinzip der Halterhaftung“: Bei einem Schaden greift also weiterhin zunächst die Haftpflichtversicherung des Fahrzeughalters. Diese könne nach der Regulierung des Schadens den Verursacher klären und sich so eventuell Geld zurückholen. Dazu benötige der Versicherer aber den Zugriff auf die Fahrzeugdaten, so Sommerfeld.

Angesichts von immer mehr Autos mit autonomen Fahrfunktionen im Straßenverkehr „brauchen wir mehr Transparenz, welche Daten an die Hersteller übermittelt wird“, sagt Sommerfeld. Ein Halter müsse zum Beispiel die Möglichkeit bekommen, die Ermittlung des Standortes durch das Auto zu blockieren. Sommerfeld sieht einen „schmalen Grad zwischen personenbezogenen Daten und relevanten Daten, die die Hersteller für die Weiterentwicklung benötigen“. „Jeder Mensch hat das Recht auf seine Daten“, stellt Sommerfeld klar. Dieses dürfe im Streitfall nur durch ein Gericht aufgehoben werden, damit beide Parteien vollen Zugriff auf Unfalldaten erhielten.

