Chefvisite: FDP warnt vor grüner Bevormundung

Essen. Bundesschatzmeister Christ warnt im Videotalk: Verbote gefährden Arbeitsplätze. Zudem fordert er Investitionen in Forschung zum Klimaschutz.

„Die Grünen wollen Bevormundung“: Der Bundesschatzmeister der FDP, Harald Christ, warnt vor „Verboten und Regulatorik“ im Wahlprogramm der Grünen zur Bundestagswahl. „Für den Mittelstand wäre das die Abrissbirne und gefährdet Arbeitsplätze“, sagt Christ bei „19 – die Chefvisite“. Statt auf „Staatsökologismus“ setze die FPD auf „Investitionen in Forschung und Innovationen“, um „viel mehr zu tun für Klima und Umweltschutz“, so Christ. Mit den Grünen werde „auf dieser Basis eine Koalition sehr schwer“. Er sieht daher die Union als idealen Partner für die Liberalen. Trotz aktuell hoher Umfragewerte für die Grünen ist der FDP-Bundesschatzmeister überzeugt: „Eine grüne Kanzlerin wird es nach der Wahl nicht geben.“

Das „jahrzehntelange Vernachlässigen der Digitalisierung“ in Deutschland führt nach Einschätzung des Chefs der Essener Uniklinik, Professor Jochen A. Werner, bei der Dokumentation der Corona-Impfungen zu einer „Zettelwirtschaft“. „Hoffentlich verzetteln wir uns nicht auf dem Weg zum digitalen Covid-Zertifikat“, sagt Werner in der Sendung mit Blick auf die Einführung eines EU-weiten elektronischen Zertifikats, das ab 1. Juli gelten soll. Es könne Geimpften, Genesenen und Getesteten als „Freifahrtschein“ dienen, zum Beispiel auf Reisen. Werner mahnt Tempo bei der Umstellung vom gelben Papier-Impfpass zum digitalen Zertifikat an – wobei die Hausärzte schon „abgewunken“ hätten, diese zusätzliche Aufgabe zu übernehmen. „40 Tage sind eine kurze Zeit“, so Werner.

Digitalisierung ist kein „Selbstläufer"

Von der Digitalisierung kann „jedes Unternehmen profitieren“, sagt der Digitalisierungsexperte des Softwareanbieters Celonis, Lars Reinkemeyer, im Videocast. Das gelte für Großkonzerne ebenso wie für kleinere Mittelständler. „Wir helfen mit einem Röntgenbild der Prozesse und schaffen Transparenz“, so Reinkemeyer. Mithilfe „digitaler Spuren“ sei es möglich, manuelle Aktivitäten in Geschäftsprozessen zu identifizieren, die Einsparpotenziale eröffneten. Celonis sei in diesem Sinne ein „digitaler Fitnesscoach für Unternehmen“. Dabei sei die Digitalisierung aber kein „Selbstläufer“. Reinkemeyer empfiehlt daher „Kernteams, die den Wandel antreiben“.

Bei „19 – die Chefvisite“ werden von Montag bis Freitag die aktuell wichtigsten Entwicklungen der Corona-Krise in ihren medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten diskutiert und eingeordnet – in nur 19 Minuten. Talk-Gast am Dienstag, den 25. Mai: Professor Jalid Sehouli, der Leiter des gynäkologischen Tumorzentrums und des Europäischen Kompetenzzentrums Eierstockkrebs an der Berliner Charité. Alle Sendungen sind jederzeit abrufbar in der Mediathek auf DUP-magazin.de!

