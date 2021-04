Uniklinik-Chef: "absurde Übervorsicht" in Pflegeheimen

Essen. Der Chef der Essener Uniklinik, Prof. Jochen A. Werner, fordert die rasche Aufhebung von Kontaktverboten in Pflegeheimen für doppelt Geimpfte.

Die Aufhebung von Kontaktbeschränkungen für doppelt geimpfte Senioren in Pflegeeinrichtungen fordert der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen A. Werner. „Wir werden ein Regelwerk brauchen“, sagt Werner in unserem Videocast „19 – die Chefvisite“.

Obwohl viele Senioren nach einer doppelten Impfung praktisch nicht mehr ansteckend seien, dürften sie sich nicht einmal untereinander treffen – Isolation drohe, schlägt Werner Alarm. Es müsse möglich sein, wieder gemeinsam zu reden, zu spielen, „oder mal einen Vortrag zu hören“. Die Betroffenen „verstehen die Welt ja nicht mehr“, so der Mediziner. Daher müsse Schluss sein mit der „Absurdität der Übervorsicht“ in Pflegeheimen, mahnt Werner.

Klinikchef warnt in Debatte um Freiheitsrechte vor Neid

In der Diskussion um die Rückgabe von Freiheitsrechten an Geimpfte und Genesene warnt der Klinikchef vor einer Neiddebatte. Ohne klare Regelungen sei eine „gefühlte Zweiklassengesellschaft kaum vermeidbar“. So sei das medizinische Personal inzwischen weitgehend geimpft – angesichts der Herausforderungen durch die Pandemie sollte den Beschäftigten die Möglichkeit gegeben werden, „sich außerhalb der Arbeit bei Veranstaltungen oder in der Gastronomie ein wenig zu entspannen“.

Gleiches gelte für bereits geimpfte chronisch Kranke: „Die sind durch ihre Krankheit schon genug gehandicapt“, so Werner. Solche Freiheitsrechte dürfen aus seiner Sicht nicht als Privilegien „unter dem Aspekt des Faktors Neid bei Nichtgeimpften“ diskutiert werden.

HDI-Vorstand gibt bei Betriebsrenten und Corona-Folgen Entwarnung

Entwarnung bei Betriebsrenten von Beschäftigten in Kurzarbeit gibt der Vorstand des Versicherers HDI, Fabian von Löbbecke: Er sieht „keine Auswirkungen“ auf die späteren Zahlungen aus der betrieblichen Altersvorsorge. „Solche Störfälle in der Biographie sind sauber geregelt“, so von Löbbecke in der Sendung.

Wer nur noch Kurzarbeitergeld beziehe und kein reguläres Einkommen mehr habe, könne aus eigenen Ersparnissen weiter einzahlen oder Teile seiner Riester-Förderung dazu nutzen. Viele Versicherer böten auch die Möglichkeit einer „Corona-Pause“ bei den Beiträgen. Insbesondere für kleinere Einkommen sei die betriebliche Altersvorsorge der „Königsweg“. Arbeitnehmer hätten einen gesetzlichen Anspruch darauf, Arbeitgeber erhielten einen Teil ihrer Zuschüsse vom Staat zurück, betonte von Löbbecke.

