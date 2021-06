Bree-Geschäftsführer erwartet Rabattschlacht im Einzelhandel

Essen. Im Videotalk "Chefvisite" erwartet Axel Bree, Chef des Reisegepäckherstellers, eine Art Sommerschlussverkauf, „bis die Lager leer sind“.

„Das Virus hat auch in Vietnam einen Weg gefunden hat, die bisherigen Gegenmaßnahmen zu überwinden“: Ohne verstärkte Impfung droht in asiatischen Ländern eine „große Welle“ von Neuinfektionen, warnt der Chef der Uniklinik Essen, Professor Jochen A. Werner, bei „19 – die Chefvisite“. Im Blick hat Werner dabei eine neue, in Vietnam entdeckte Virus-Mutation.

Dort seien im Mai mehr Covid-Fälle aufgetreten als im bisherigen Verlauf der Pandemie zusammen. Das Coronavirus könne nicht mehr mit der in Asien gängigen Strategie von „Ausgangsverbot, Massentestungen, der Sperrung ganzer Straßenzüge oder Städte“ eingedämmt werden, fürchtet der Mediziner. Anders als die Impfung seien diese Quarantäne-Maßnahmen „kein Zukunftsmodell“. Für Deutschland ist Werner dagegen optimistisch: „In diesem Jahr werden alle geimpft sein, die wollen. Das ist eine ganz andere Ausgangssituation.“ Wenn allerdings „die Pandemie künftig in asiatischen Ländern viel stärker als bisher wütet, dann wird das wiederum wirtschaftliche Folgen für uns haben“, warnt er.

Axel Bree erwartet "große Nachlasswelle im Einzelhandel"

Angesichts sinkender Inzidenzwerte in Deutschland und voller werdender Innenstädte erwartet der Chef des Reisegepäckherstellers Stratic Lederwaren, Axel Bree, eine „große Nachlasswelle im Einzelhandel“ – eine Art Sommerschlussverkauf, „bis die Lager leer sind“. So würden die Geschäfte versuchen, wieder Kunden anzulocken, sagt Bree in der Sendung.

Der Nachholbedarf der Verbraucher sei nach den Schließungen im Lockdown groß. Aber: „Wenn dann der Nachschub an Waren kommt, wird es leider Preiserhöhungen geben müssen.“ Bree verweist auf gestiegene Rohstoffpreise und Transportkosten. Diese könnten die Produzenten nicht vollständig auffangen.

Für Energie werden die Preise mittelfristig "eher steigen"

Mittelfristig „eher steigende Preise“ auch für Energie sieht die Geschäftsführerin des Strom- und Gasvermarkters E wie einfach, Katja Steger. Für sie ist klar: „Wir müssen etwas für den Klimaschutz tun – und das wird kosten.“ Steger nennt als Beispiel den Ausbau der Netze, um in Norddeutschland produzierten Windstrom nach Süden zu leiten.

Hinzu kämen höhere Einkaufpreise für Öl und Gas sowie neue Steuern wie die CO-Abgabe. Für Energieanbieter sieht sie die Aufgabe, diese Preissteigerungen „möglichst nicht in einer Welle weiterzugeben, damit die Verbraucher nicht alles auf einmal stemmen müssen“.

Bei „19 – die Chefvisite“ werden von Montag bis Freitag die aktuell wichtigsten Entwicklungen der Corona-Krise in ihren medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten diskutiert und eingeordnet – in nur 19 Minuten. Talk-Gäste am Mittwoch, 2. Juni: Lisa Fiedler, die Leiterin der Vaude Academy für nachhaltiges Wirtschaften, und Guido Laukamp, Geschäftsführer des Kreuzfahrtanbieters Nicko Cruises. Alle Sendungen sind jederzeit abrufbar in der Mediathek auf DUP-magazin.de!

