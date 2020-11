Tea Time im Winter: Teegenuss wie auf Downton Abbey

Essen. Die typisch britische Tradition der Tea Time lässt sich auch bei uns zelebrieren. Das wärmt die Seele in kalten Zeiten und Jahreszeiten.

Wenn es draußen dunkel und ungemütlich kalt ist, kann eine Tasse Tee zum höchsten Genuss auf Erden werden. Wer wüsste das besser als die Briten, die den anregenden Aufguss zu ihrem Nationalgetränk erklärt haben. Warum der Tee in Großbritannien so wichtig werden konnte und wie er dort am liebsten getrunken wird, erfahren Sie hier – am besten bei einer Tasse Tee.

So kam der Tee auf die Insel

Die erste Ladung Teeblätter kam per Schiff 1657 nach Großbritannien. Nach einigen Missverständnissen, ob Tee beispielsweise als Gemüse gegessen werden könnte, fand er schnell Anhänger in den oberen Schichten. Nur betuchte Haushalte konnten sich anfangs den teuren Import aus Indien leisten. Erst als im 18. Jahrhundert die Teesteuer gesenkt wurde, wurde aus dem Teetrinken ein Volksvergnügen. Dass Teegenuss in Großbritannien in den Rang einer Lebensphilosophie aufstieg, ist Queen Victoria (Regierungszeit 1830 bis 1901) zu verdanken. Die mächtige Königin führte während ihrer Amtszeit die Tea Moralities ein. Das waren Veranstaltungen, bei denen Wohltätigkeitsvereine die Ärmsten der Armen zum Tee einluden, um sie vom Alkohol fernzuhalten.

Foto: Getty

Doch auch wenn Tee ab dieser Zeit von der gesamten Bevölkerung getrunken wurde: Es waren die höheren Kreise, die die Tea Time zur Perfektion brachten. In der Society-Serie Downton Abbey – mit weltweit 300 Millionen Zuschauern die erfolgreichste britische TV-Serie aller Zeiten – wird dies eindrucksvoll gezeigt. Die Teezeremonien der von Granthams sind die wohl wichtigste Tagesstunde auf dem vornehmen Landsitz. Bei einer Tasse Ceylon mit Zucker und Sahne werden Gerüchte aufgegriffen, Ehen eingefädelt und die politischen Geschicke des Landes kommentiert. Tatsächlich entstand der Afternoon Tea in den Adelskreisen. Als Begründerin gilt Anna Maria Russell, damalige Herzogin von Bedford. Üblicherweise nahm der Adel zu dieser Zeit gegen 12 Uhr eine Mahlzeit ein – und anschließend erst wieder gegen 19 Uhr. Die Herzogin ließ sich, um die lange Wartezeit zu überbrücken, nachmittags eine zusätzliche Mahlzeit mit Tee zubereiten. Schon bald entwickelte sich daraus im ganzen Land eine vornehme Sitte.

Foto: Getty

Heiß geliebt und heiß getrunken

Sprechen die Briten vom „Tea“ meinen sie damit nicht nur das Getränk, sondern oft eine ganze Mahlzeit. Zum berühmten Five o’clock Tea oder Afternoon Tea gereicht werden alle Arten von Feingebäck, also Torten, Kuchen, Plätzchen oder Baisers, Sandwiches oder Scones. Letztere sind süße oder salzige Teebrötchen, die mit Sauerrahm und Konfitüre gegessen werden. Feste Regeln gibt es für die Zubereitung: Die Teeblätter bleiben bis zuletzt in der Kanne. Sie werden nicht wie bei uns nach einer Ziehzeit von drei bis fünf Minuten entfernt. Gegen die sich bildenden Bitterstoffe gießt man immer wieder einen Schluck heißes Wasser in die die Teekanne nach. Der Tisch sollte stets mit einer Tischdecke und feinem Teegeschirr gedeckt werden. Milchkännchen und Zuckerschale dürfen nicht fehlen. Auf kleinen Tellern können dann die Leckerbissen gelegt und verzehrt werden.

