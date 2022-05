Tomorrowland verkündet in Dubai neuen Standort "Terra Solis"

Dubailand. "Terra Solis Desert Destination" heißt in Dubai ein neuer Anlaufpunkt für die Fans des bekannten Festivals Tomorrowland.

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Tomorrowland ein geheimnisvolles Video in den sozialen Medien. Direkt spekulierten die Fans über einen neuen Ableger des belgischen Festivals, das aktuell noch eine Winter-Edition in Frankreich im Repertoire hat. Das Video deutete an, dass es in die Wüste geht. Seit heute gibt es Gewissheit: Für Tomorrowland-Fans gibt es einen neuen möglichen Anlaufpunkt - diesmal als Urlaubsziel: "Terra Solis Desert Destination" in den arabischen Dünen von Dubai.

Tomorrowland: Musik-Events in Dubai

Dabei handelt es sich um ein "Glamping Erlebnis" gleichbedeutend mit Luxus-Camping-Unterkünften. Neben feinem Essen und einer Pool-Landschaft sind auch Musik-Events im Tomorrowland-Stil geplant. "Terra Solis" liegt in Dubailand und 30 Minuten vom Flughafen entfernt. Geöffnet wird zwischen September 2022 und Juni 2023. Weitere Informationen gibt es hier.

Das Festival Tomorrowland gehört zu den beliebtesten Events der Welt. In diesem Jahr wird an drei Wochenenden in einem Freizeitpark in der belgischen Gemeinde Boom gefeiert. Die Tickets für das Showkonzept-Festival sind stets binnen Minuten ausverkauft.

