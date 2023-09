DJ-Duo Artbat: Emotionale Melodien und die Ukraine im Herz

Essen. Das innovative Duo Artbat hat sich international in der DJ-Szene etabliert – ein Interview über tiefe Emotionen, Heimat und Hoffnung auf Frieden.

Bis auf die Mainstage des weltweit beliebtesten Elektro-Festivals Tomorrowland hat der steile Aufstieg des DJ-Duos Artbat geführt. Die beiden Ukrainer Vitallii „Batish“ Limarenko und Artur Olegovich gehören zu den prägenden Figuren des Musik-Trends „Melodic Techno“. Nach ihrem großen Durchbruch mit ihrem Remix des Monolink-Liedes „Return To Oz“ spielten Star-DJs rund um den Globus die kraftvollen und emotionalen Produktionen von Artbat.

Im Exklusiv-Interview sprechen Limarenko und Olegovich über ihre ukrainische Heimat und die Hoffnung auf Frieden sowie die Wirkung von „Melodic Techno“ und über ihre neue Single „Coming Home“ mit dem bekannten Sänger John Martin („Don’t You Worry Child“), die sie zum Unabhängigkeits-Tag der Ukraine veröffentlicht haben.

Euer neuer Song „Coming Home“ wurde am Unabhängigkeitstag der Ukraine veröffentlicht – was für ein Zeichen möchtet Ihr damit setzen?

Artbat: "Der Name des Liedes spricht wirklich für sich. Es geht um Menschen und ihren Wunsch, nach Hause, zu ihren Familien zurückzukehren, sich wieder zu vereinen und zu Hause in Frieden, Freiheit und mit Liebe zu leben."

Die Melodie und der Gesang sind sehr emotional – was möchtet Ihr mit dem Lied ausdrücken?

Artbat: "Wir möchten die Erfahrungen, tiefen Emotionen und Erinnerungen ausdrücken, die in jedem von uns leben. Besonders in diesen Zeiten, in denen Millionen Menschen gezwungen sind, ihre Häuser und Familien zu verlassen. Diese Emotionen und natürlich die Hoffnung auf eine baldige Heimkehr wollen wir vermitteln!"

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit John Martin?

Artbat: "Wir haben die Musik geschrieben und wollten schöne und gefühlvolle Vocals für den Titel finden, die im Herzen derjenigen bleiben, die sie hören. Wir waren sicher, dass John Martin dafür perfekt wäre. Uns hat auch berührt, wie sehr er uns und unser Heimatland unterstützte. All dies ist natürlich deutlich in den Texten und seiner tollen Stimme und dem Gesang zu hören und zu spüren."

Welche Bedeutung hat John Martins besondere Stimme für das Lied?

Artbat: "Er unterstützt uns und unser Land mit ganzem Herzen und seinem Talent. Die Emotionen, die er mit seinen Texten vermittelt, können niemanden gleichgültig lassen. So vermittelt er die emotionale Botschaft des Liedes."

Wer hat den Liedtext geschrieben?

Artbat: "Unsere lieben Freunde John Martin und Michel Zitron."

Fiel es Euch schwer, die richtigen Worte zu finden?

Artbat: "Für John kam alles von Herzen, weshalb es so aufrichtig und tiefgründig war. Der Prozess war sehr berührend und emotional."

Was bedeutet Heimat für Euch?

Artbat: "In der Heimat liegt einem alles am Herzen - die Familie, die Freunde, ... hier findet man Ruhe und fühlt sich wohl. Und in der Heimat kannst Du Kraft und Liebe tanken. Zuhause ist dort, wo das Herz hingehört und man sich frei, sesshaft und willkommen fühlt."

Ihr seid in Kiew aufgewachsen – leben dort noch viele Familienmitglieder und Freunde?

Artbat: "Ja, fast alle sind noch da."

Habt Ihr Angst, dass ihnen etwas zustoßen könnte?

Artbat: "Ja immer. Das ist die traurige Realität dessen, was derzeit in der Ukraine passiert. Aber wir beten jeden Tag für den Frieden und dafür, dass unsere Lieben und natürlich wir selbst in Frieden leben können."

Ihr seid internationale DJ-Stars und fast ständig auf Reisen in der ganzen Welt – wie sehr beschäftigen Euch die traurigen Ereignisse in eurem Land?

Artbat: "Natürlich ist das ein alltägliches Thema. Wir hoffen ständig auf den baldmöglichsten Sieg der Ukraine über den russischen Aggressor und die Befreiung aller ukrainischen Gebiete. Wir sind allen Ländern dankbar, die unser Land dabei unterstützen."

Als Musiker steht ihr regelmäßig in der Öffentlichkeit – versucht ihr diese Aufmerksamkeit zu nutzen?

Artbat: "Ja, wir sind von ganzem Herzen Repräsentanten unseres Landes in der Welt. Deshalb haben wir dieses Lied geschrieben und möchten diese Botschaft der Hoffnung nicht nur an unser eigenes Volk, sondern an alle Menschen auf der ganzen Welt weitergeben."

Als Ihr 2022 erstmals auf der Mainstage von Tomorrowland 2022 aufgreten seid, konnte man sehr viel Emotionalität in Bezug zur Ukraine spüren… Was könnt Ihr aus der Ferne als DJs und Musiker bewirken?

Artbat: "Wir wollen unsere Kultur, Identität und die wahre und reale Situation darstellen. Natürlich versuchen wir, den Menschen in unserem Land zu helfen und so viel Aufmerksamkeit und Bewusstsein wie möglich auf das zu lenken, was vor sich geht. Es ist eine Verpflichtung, die von Herzen kommt."

Ihr habt etwas erreicht, was nur wenigen Künstlern gelingt – ihr gehört zu den Pionieren des „Modern Techno“ und habt einen Musik-Stil geprägt und weiterentwickelt. Hättet Ihr jemals mit so einer erfolgreichen Karriere gerechnet?

Artbat: "Wir haben nicht darüber nachgedacht. Tatsächlich lieben wir es, Musik zu machen, die Emotionen und neue Erfahrungen vermittelt. Aber das ist wirklich schön zu hören! Wir werden weiterhin versuchen, interessante Musik für unsere neuen und alten Fans zu machen."

Jetzt spielen Acts wie Artbat, Korolova und Tale of Us auf der Mainstages der größten Festivals wie Tomorrowland – was macht den Sound of „Melodic Techno“ so besonders?

Artbat: "Wir lieben melodischen Techno wegen seines angenehmen Drives und der Möglichkeit, tiefe Emotionen zu teilen, die das Bewusstsein heben. Wir fühlen uns absolut frei und erzeugen beim Spielen unterschiedliche Emotionen. Jedes Lächeln auf der Tanzfläche gibt uns Kreativität und Positivität."

Welche Ziele als DJs und Musik-Produzenten habt Ihr in der Zukunft?

Artbat: "Natürlich werdemn wir interessante Musik produzierenn, die neue Emotionen und Eindrücke hervorrufen wird. Was wir an Musik lieben, ist, dass sie einem die Möglichkeit gibt, sich und seinen Geist an völlig einzigartige Orte zu entführen. Außerdem entwickeln wir unser Label Upperground weiter und arbeiten an Label-Showcases auf der ganzen Welt. Wir möchten unsere Vision auf globaler Ebene teilen."

Glaubt ihr daran, dass die Menschen in der Ukraine bald wieder in Frieden in ihrem Land leben können?

Artbat: "Ja, es ist unsere größte Hoffnung und unser größter Traum. Wir glauben und wissen, dass es bald soweit sein wird. Man kann sehen, wie stark unsere Nation ist und dass es keinen andere Option gibt, als das am Ende Gerechtigkeit und Wahrheit triumphieren. Die Ukraine steht zusammen und wir sind für die erhaltene Liebe und Unterstützung auf ewig dankbar."

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

