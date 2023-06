Das Festival Airbeat One gehört mit täglich bis zu 65.000 Gästen zu den größten EDM-Events in Deutschland.

Neustadt-Glewe. Wenige Wochen vor dem Start von "Airbeat One" gewährt Sebastian Eggert einen Blick hinter die Kulissen des Festivals mit täglich 65.000 Gästen.

Das Festival Airbeat One auf dem Flugplatz in Neustadt-Glewe in Mecklenburg-Vorpommern hat eine lange Tradition. Während zur Premiere vor 22 Jahren 1500 Gäste kamen, steigerte sich das Event auf täglich rund 65.000 Fans elektronischer Musik. Bis dahin war es ein harter Weg mit vielen Höhen und Tiefen, wie Organisator Sebastian Eggert im Gespräch mit der Redaktion erklärt. Zudem erläutert er, was Airbeat One auszeichnet, welche Faktoren beim Line up eine wichtige Rolle spielen und warum es 2023 keinen Livestream vom Festival und auch keinen Supermarkt auf dem Gelände geben wird.

Wofür steht das Festival „Airbeat One“?

Sebastian Eggert: „Airbeat One ist einzigartig. Vor 22 Jahren haben wir uns gefragt, was man hier auf einer platten Wiese in Mecklenburg-Vorpommern Besonderes machen kann, damit die Leute zur Airbeat fahren und nicht zu einem anderen Festival. Dafür braucht man ein starkes Line up und wir suchen uns als Motto stets ein Land aus, das im Mittelpunkt des Bühnen-Designs steht. Jedes Jahr alle Bühnen neu zu kreieren ist zwar ziemlich teuer, aber auch sehr wichtig, um den Gästen Abwechslung zu bieten – zum 20-jährigen Jubiläum wird es vom 12. bis 16. Juli die „Edition Home Germany“ geben.“

Was zeichnet das Event noch aus?

Eggert: „Das Preis-Leistungs-Verhältnis bei den Tickets ist bei uns mit am attraktivsten. Bei anderen Festivals zahlt man für das ganze Wochenende inklusive Camping schon 100 Euro mehr, hat aber kein besseres Line up. Gerade junge Leute haben ja nicht unbedingt das Geld, um sich jedes Festival leisten zu können.“

Ihr seid ein Show-Konzept-Festival – wie wichtig ist dieser Part neben der Musik?

Eggert: „Man muss neben einem guten Line up auch gutes Entertainment liefern: Feuerwerk und Show-Effekte, die Food-Läden müssen ansprechend aussehen – und im VIP-Camping gibt es zum Beispiel einen 70 mal 20 Meter großen Pool. Das zieht viele Leute an, die genau diese Extras beim Camping erwarten. Natürlich ist auch unsere riesige, künstlerisch im Landesmotto gestaltete Mainstage ein uniques Merkmal und Teil des Gesamtkonzeptes von Airbeat One.“

"Airbeat One"-Organisator Sebastin Eggert freut sich auf das 20-jährige Jubiläum des Events. Foto: HO

Airbeat One hat eine lange Tradition – wie hat es angefangen?

Eggert: „Mein Vater hatte eine Event-Firma, mit der er unter anderem Open-Air-Discos veranstaltete. Als wir die großen Festivals Nature One und Sensation gesehen haben, wollten wir auch im Norden versuchen, ein Festival auf die Beine zu stellen. Vor 22 Jahren starteten wir mit 1500 Gästen. Heute gehören wir in Deutschland zu den Top5 der EDM-Festivals und hatten beim letzten Mal täglich 65.000 Besucher aus über 30 Ländern. Aber bis dahin war es ein langer Weg für uns.“

Was meinst du damit?

Eggert: „Wir haben das Festival ohne große Partner sondern komplett aus eigener Tasche hochgezogen. Das waren für uns finanziell gesehen auch sehr harte Zeiten mitunter, weil wir jedes Jahr neu investiert haben und gewachsen sind. Zum Beispiel bucht man fürs Line up auch mal einen bestimmten Act in der Hoffnung, dass genau dieser 5000 verkaufte Tickets mehr bringt.“

Wann gelang euch der Durchbruch?

Eggert: „Richtig los ging es 2012, als sich die Musikrichtung EDM durchsetzte und der Hype um das Festival Tomorrowland in Belgien entstand. Als wir dann Fedde le Grand, Dimitri Vegas & Like Mike sowie Steve Aoki als Headliner buchten, ging es auch bei uns vorwärts. Pro Jahr verkauften wir rund 10.000 Tickets mehr.“

Wie seid ihr mit dem Wachstum klargekommen?

Eggert: „So schön das war, so brachte es uns wiederum logistische Probleme bei der Anfahrt oder durch zu wenig Ticket-Kassen. Wir haben da jedes Jahr neu draus gelernt und versucht uns zu verbessern. Bis zu unserer heutigen Besucher-Kapazität war es ein harter Weg.“

Welche musikalischen Akzente setzt ihr bei Airbeat One?

Eggert: „Uns ist eine gute Mischung elektronischer Musik auf der Mainstage wichtig. Dazu kommen House, EDM und Hardstyle. Techno ist zudem stark im Kommen. So freue ich besonders, dass dieses Jahr Charlotte de Witte zum Line up gehört.“

Worauf legt ihr bei der Auswahl der Künstlerinnen und Künstler für das Line up wert?

Eggert: „Es gibt viele DJs, die im Sommer bis zu zehn Festival-Shows spielt – wie etwa Timmy Trumpet. Der ist für uns als Festival super, aber auch nichts Besonderes für unsere Gäste. Deshalb wollen wir zusätzlich auch Acts haben, die eher selten hierzulande zu sehen sind - etwa Paul Kalkbrenner, Fisher, Hardwell und Boris Brejcha.“

Timmy Trumpet gehört auch 2023 zum Line up des Festivals Airbeat One. Foto: Veranstalter

Gab es jemanden um den du besonders kämpfen musstest?

Eggert: „Besonders freue ich mich über Fisher – man kann ja nicht nur EDM spielen, das hat sich ja auch bei anderen EDM-Marktführern im Festivalbereich auf der Mainstage gewandelt. „I Hate Models“ wollte ich unbedingt für den Techno-Floor haben. Zudem haben wir Acts wie Kölsch, Nora En Pure und Camelphat aus dem Bereich Melodic Techno – einem recht neuen Sound, der gerade weltweit durchstartet. Das zeigt, dass wir auch musikalisch keinen Stillstand wollen.“

Wen hättest du sonst noch gerne dabei gehabt?

Eggert: „Sicherlich Armin van Buuren – er ist eigentlich jedes Jahr bei uns, aber der Niederländer macht im Juli Urlaub. Ich hoffe, dass er 2024 den August frei macht und dann wieder bei uns im Juli zu sehen ist. Wobei ich komplett nachvollziehen kann, dass er im Sommer auch mal Zeit mit seiner Familie verbringen will.“

Gibt es jemanden, den Du unbedingt mal zur Airbeat holen möchtest?

Eggert: „David Guetta war noch nie bei uns. Er gehörte zum Line up der Festival-Ausgabe, die leider 2020 wegen der Corona-Pandemie ausgefallen ist. Ich werde ihn aber auf alle Fälle in der Zukunft noch buchen.“

Seid ihr zufrieden mit den bisherigen Vorverkaufszahlen für Airbeat One 2023?

Eggert: „Wir haben bereits über 45.000 Tickets verkauft und sind optimistisch, dass wir die Besucherzahl von täglich 65.000 aus dem Jahr 2019 erreichen. Allerdings hat sich die Verkaufswelle durch die vielen negativen Schlagzeilen im Jahreswechsel gedreht und die Leute erwerben ihre Tickets im Gegensatz zu früheren Jahren erst viel später.

Beim Festival Airbeat One wird viel Wert auf eine liebevoll gestaltete Mainstage gelegt. Foto: Veranstalter

Welche Auswirkungen hatte bei Euch die Corona-Pandemie? Im Gegensatz zu anderen Veranstaltern hattet ihr die Tickets für 2020 und 2021 zurückerstattet. Nach der Pandemie seid ihr 2022 bei Null gestartet und habt auf Kostendeckung gehofft...

Eggert: „Das hat leider nicht ganz geklappt – das letzte Jahr war sehr schwer für uns. Wir haben es gut gemeint, aber Ticket-Tauschen wäre am Ende für uns besser gewesen, anstatt ein komplett neues Event aufzusetzen. Es kamen viele Mehrkosten auf uns und anfangs fehlten auch die Einnahmen.“

Woran lag das?

Eggert: „Camping-Tickets kaufen Leute, die langfristig planen – etwa im Januar. Das hat aber nicht funktioniert, da man zu dem Zeitpunkt wegen der Corona-Pandemie überhaupt noch nicht wusste, ob es wirklich ein Festival geben wird. Erst Ende April gab es ein vorsichtiges „Go“ der Politik, trotzdem musste man dann erstmal die Leute überzeugen, ein Ticket zu kaufen. Bei uns kommt ja die Anreise hinzu und die Reise muss schon ein bisschen geplant sein – etwa wenn man mit dem Camper dahinkommt und einen Party-Urlaub machen will. Und wir haben regelmäßig 50.000 Camping-Gäste.“

Im Juli 2022 wurde bekannt, dass die Deutsche Entertainment AG die Mehrheit am Festival Airbeat One erworben hat – was hat dich zu dieser Entscheidung bewogen?

Eggert: „Wir haben einen Partner gebraucht, um Sicherheit zu haben. Auf lange Sicht wollten wir das sowieso, aber das ging jetzt durch die Situation schneller als geplant. Bisher waren wir eine kleine Firma, die das riesige Festival gestemmt hat. Das läuft jetzt richtig gut an, weil bei unserem Partner auch viel Erfahrung durch andere Festivals wie etwa Nature One drinsteckt.“

Wird es wieder einen Livestream geben?

Eggert: „Nein, der Arte Livestream hat leider nicht so viel Reichweite erzeugt, wie wir es uns erhofft hatten.“





Festivals wie Tomorrowland in Belgien, Ultra in Miami und Parookaville in Weeze sehen ihren Livestream als Marketing-Instrument…

Eggert: „Das kann ich nachvollziehen, aber es muss auch wirklich gut gemacht sein. Dafür muss man einiges an Geld in die Hand nehmen. Die Arte-Livestreams waren „ok“, aber leider nicht auf einem ähnlichen Qualitätslevel, wie es die Marktführer im EDM-Bereich liefern. Dafür bleibt aber der NDR mit dem Radiosender N-JOY unser Partner mit dem wir auch sehr erfolgreich zusammen arbeiten.“



Bislang wurde noch kein Supermarkt für das Festival-Gelände angekündigt, was für einigen Unmut bei den Campern in den Sozialen Medien sorgt. Wie ist da der Stand der Dinge?

Eggert: „Das steht noch nicht endgültig fest. Im letzten Jahr hatten wir den Lidl-Deal, aber die haben sich jetzt anders orientiert. Wir führen noch Gespräche, aber es gibt 1.000 Meter entfernt sowieso eine Supermarkt-Filiale. Die wollen wir versuchen ans Festival anzubinden, um unseren Gästen eine Einkaufs-Möglichkeit zu bieten. Wir hätten liebend gern wieder einen Supermarkt.“

Wird es wieder ein Pre-Opening geben?

Eggert: „Ja, aber wir haben das etwas umstrukturiert. Im letzten Jahr haben wir das Gelände aufgemacht und die Leute konnten für 25 Euro ein grundsolides Line up auf drei Floors haben. Aber das wurde nicht ausreichend angenommen, dass sich das finanziell gelohnt hätte – dafür hätten wir 20.000 Tickets für das Pre-Opening verkaufen müssen. Deshalb machen wir mit N-JOY zusammen ein gratis Pre-Opening auf dem Campingplatz mit kleineren Acts, die aber großes Potenzial haben.“

Welches Bezahl- und welches Pfandsystem gibt es bei der Airbeat One?

Eggert: „Wir waren eines der ersten Festivals in Deutschland, die ein Cashless-System eingeführt haben. Das ist für den Gast eine coole Sache, weil man schon vor der Abfahrt sein Bändchen mit Geld aufladen kann. Zudem haben wir ein Pfandsystem mit Mehrwegbechern und Pfandsystem. Das funktioniert sehr gut.“

Du bist auf der einen Seite Geschäftsführer beim Festival, hast aber auch die technische Produktionsleitung – heißt, die Effekte bei Airbeat One sind auch ein wenig dein Steckenpferd?

Eggert: „Ich bin gelernter Veranstaltungstechniker und habe früher selber Lampen angehängt. Den Beruf habe ich in der Firma von meinem Vater gelernt. Am Ende gebe ich bei unserem Festival alle Ideen vor – auch beim Design für die Bühnen rede ich überall mit und habe genaue Vorstellungen.“

Hast du bei dem Stress Zeit das Ergebnis zu genießen?

Eggert: „Da arbeite ich daran, dass das besser wird. In den letzten Jahren hatte ich viel Stress – auch weil es 2022 zum Beispiel ein Unwetter gab. Ich möchte vor allem noch viel mehr schauen, ob alles so funktioniert, wie wir es geplant haben. Auch um zu sehen, was man besser machen kann – da bin ich mit dem Kopf immer schon beim nächsten Jahr.“

Was würdest Du dir für das 2023er Festival und die Zukunft des Airbeat One wünschen?

Eggert: „Ich habe noch mega viele Ideen – das Thema für nächstes Jahr inklusive Bühnen hab‘ ich schon im Kopf. Für dieses Jahr wünsche ich mir, dass wir die Besucher-Zahlen von 2019 schaffen und unsere Gäste eine geile Zeit bei Airbeat One haben. Zudem würde ich gerne das Festival noch erweitern“

Was schwebt dir da vor?

Eggert: „Das Gelände und die Umgebung bieten uns noch einige Möglichkeiten, die wir bislang noch nicht vollständig ausgeschöpft haben. Damit können wir für die Besucher auch jedes Jahr noch durchaus etwas neues und spannendes installieren. So bleibt das Airbeat One Festival immer ein neues Erlebnis und kann mit der Zeit gehen.“

Zum Line up von Airbeat 2023 gehören unter anderem diese Stars

Steve Aoki

Fritz Kalkbrenner

Paul van Dyk

Timmy Trumpet

Dimitri Vegas & Like Mike

Topic

Hardwell

Scooter

Oliver Heldens

Charlotte de Witte

Boris Brejcha

Tickets für Airbeat One sind noch im Vorverkauf erhältlich

Karten für Airbeat One kosten zwischen 80 und 100 Euro bei den Tages-Tickets und ab 150 Euro für das gesamte Festival. Wer dort campen möchte, muss je nach Platz-Wahl zwischen 70 oder 90 Euro hinzuzahlen. Weitere Infos gibt es auf der Homepage von Airbeat One.

