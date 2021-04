Taxifahrer stirbt bei Unfall mit Straßenbahn in Düsseldorf

Düsseldorf. Taxifahrer (54) kollidiert beim Abbiegen mit einer Straßenbahn. Der Wagen wird bei dem Unfall völlig zerstört. Die U79 springt aus den Schienen.

Tragischer Verkehrsunfall in Düsseldorf: Ein Taxifahrer ist bei einer Kollision mit einer Straßenbahn so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort gestorben ist. Der Wagen des 54-Jährigen wurde bei dem Unfall völlig zerstört, der Mann im Fahrzeug eingeklemmt. Die Straßenbahn sprang durch die Wucht des Aufpralls im vorderen Bereich aus den Schienen.

Zu der verhängnisvollen Kollision kam es am Mittwochabend gegen 22.10 Uhr auf der Kölner Landstraße in Wersten in Höhe der Polizeiwache. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar und muss nun von der Polizei ermittelt werden. Offenbar hatte der Taxifahrer auf einer Abbiegespur auf die gegenüber liegende Fahrbahn wenden wollen, als es zu dem Zusammenstoß kam. Das Fahrzeug wurde zwischen der Bahn und einem Oberleitungsmast eingeklemmt.

Weitere Verletzte gab es nach Polizeiangaben nicht. Nach Angaben von Augenzeugen soll die Straßenbahnfahrerin (28) der U 79, die in Richtung Duisburg-Duissern unterwegs war, einen Schock erlitten haben. In der Bahn wurde ein Fahrgast leicht verletzt. Offen blieb, wie viele Fahrgäste in der U 79 saßen. Der Unfall geschah zu einer Zeit, in der auch in Düsseldorf eine nächtliche Ausgangsperre gilt. Die Kölner Landstraße wurde nach dem Unfall komplett gesperrt. (sk)