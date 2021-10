Wieder mehr Geldautomatensprengungen - Täter ändern Technik

An Rhein und Ruhr. Das LKA in NRW verzeichnet seit Juni wieder mehr Geldautomatensprengungen. Und die niederländische Polizei verkleinert das Ermittlerteam.

Dass vor knapp zwei Wochen die deutsche und niederländische Polizei eine Bande von Geldautomatensprengern ausfindig und Tatverdächtige in Untersuchungshaft bringen konnte, scheint andere Kriminelle nicht abzuhalten: Allein in der vergangenen Woche sprengten Täter in Bochum, Dortmund, Bad Oeynhausen und Marl Geldautomaten. Damit steigt die Zahl der Taten in diesem Jahr auf 94 – der Fall aus Arnsberg von Montag ist hier noch nicht inbegriffen. Von den 94 Taten blieb es in mindestens 57 Fällen bei Versuchen ohne Beute.

Seit Juni verzeichnet das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt (LKA) wieder eine Zunahme an Geldautomatensprengungen. Auch für die jetzt dunkle Jahreszeit prognostiziert ein Sprecher des LKA gegenüber der NRZ eine weitere Zunahme.

LKA muss verdächtigen Gegenstand kontrolliert sprengen

Inzwischen haben die Täter ihre Technik verändert. Haben sie in der Vergangenheit Gas in die Automaten eingeleitet, um sie zu zerstören, nutzen sie nun überwiegend Sprengstoffpacks, wie ein LKA-Sprecher bestätigt. Manchmal bleiben dabei Pakete zurück, weil die Täter schnell flüchten müssen. Diese Gegenstände müssen dann die Polizisten des LKA kontrolliert sprengen – wie am Freitag in Marl im Kreis Recklinghausen.

Auch wenn die Zahl der Taten zuletzt wieder zugenommen hat, liegt sie noch unter der des Vorjahres. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 176 Automaten in NRW gesprengt. Derweil hat die niederländische Polizei die Zahl der auf Geldautomatensprenger angesetzten Ermittler reduziert. Statt drei Ermittlerteams ist nur noch eins auf der Jagd nach den Gangstern. Im LKA sieht man das kritisch.

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: WAZ-Home