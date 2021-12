Maskenpflicht NRW: Strengere Regeln für Geimpfte in Büros

Maskenpflicht in NRW: Auch an den Schreibtischen in den Büros müssen Geimpfte nun Masken tragen.

Hagen. Die ab 28. Dezember geltende Corona-Verordnung für NRW hält Überraschungen parat: Die Maskenpflicht wird auch für Geimpfte ausgeweitet.

Erwartet worden war eigentlich nichts Spektakuläres: Die neue Corona-Schutzverordnung, die ab heute bis zunächst 12. Januar für NRW gilt, sollte nur das umsetzen, was Bund und Länder auf der Ministerpräsidentenkonferenz vor Weihnachten beschlossen hatten: Weitere Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte zum Beispiel. Aber jetzt zeigt sich, dass noch einige Überraschungen in den Details der Verordnung geregelt werden.

Maskenpflicht in NRW: 2G-plus für vollständig Geimpfte

Eigentlich sollte es quasi einen Bonus für Geboosterte geben. Die Gesundheitsminister der Länder hatten erst Mitte Dezember beschlossen: Wer auch die dritte Impfung hat, der sollte von der 2G-plus Regelung befreit werden, die besagt: Auch Geimpfte müssen in bestimmten Einrichtungen zusätzlich einen aktuellen Test vorlegen. Doch dieser Bonus wird nicht kommen. Weil dort keine Maske getragen werden kann, gilt in NRW ab Dienstag, 28. September, in Fitnessstudios, in Schwimmbädern, Saunen oder bei allen anderen Sportaktivitäten, die in Innenräumen durchgeführt werden, eben jene 2G-plus-Regelung.

Maskenpflicht in NRW wird für Geimpfte verschärft

Woher der Sinneswandel bei Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) bei den Geboosterten? Sein Sprecher sagt, dass dies „nach derzeitigem Stand infektiologisch auch für Geboosterte geboten“ sei. NRW habe sich „in dieser dynamischen Lage für maximale Sicherheit“ entschieden, um mit dem ergänzenden aktuellen Test Bereiche „möglichst sicher auszugestalten“. Die Omikron-Variante sei eben um einiges infektiöser.





Chöre: Die 2G-plus-Regel gilt auch für alle Chöre und ihre Proben. Immer, wenn ohne Maske gesungen wird, muss der Impfnachweis plus aktueller Test vorliegen.

Maskenpflicht in NRW wird ausgeweitet

Ausweitung der Maskenpflicht: Diese Regelung wurde gar nicht neu in die Coronaschutzverordnung aufgenommen, sie entsteht aber dadurch, dass schlicht ein Passus gestrichen wurde. Und so gibt es nun auch für Geimpfte am Arbeitsplatz quasi keine Ausnahmen mehr von der Maskenpflicht in Innenräumen. Selbst bei Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern müssen vollständig Geimpfte eine medizinische Maske tragen. Das bestätigt eine Ministeriumssprecher. Das bedeutet etwa, dass in einem Büro mit mehr als einem Mitarbeiter auch an Schreibtischen dauerhaft die Maske getragen werden muss. Auf Baustellen müssen beim Innenausbau geimpfte Maler, Schreiner oder Fliesenleger Masken tragen. In Industriebetrieben gilt Gleiches – und auch in Fahrzeugen, die beruflich genutzt werden.

