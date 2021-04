Strengere Kriterien für die Notbetreuung? Stimmen Sie ab!

Liegt die 7-Tage-Inzidenz in einer Stadt an drei Folgetagen über 100, gelten ab dem übernächsten Tag schärfere Maßnahmen. Video-Übersicht.

Essen. Zwar dürfen Kitas nur noch eine Notbetreuung anbieten, dennoch sind manche Einrichtungen voll. Was denken Sie: Braucht es strengere Kriterien?

Ab einer lokalen Sieben-Tage-Inzidenz von 165 dürfen Kitas nur noch eine Notbetreuung anbieten - das ist aktuell in einer Vielzahl von Kommunen in NRW der Fall.

Da sich die Eltern in NRW den Betreuungsbedarf selbst bescheinigen können, ohne berufliche oder familiäre Zwänge belegen zu müssen, sind viele Einrichtungen aber weiter voll. Das haben Kita-Leitungen des Evangelischen Bildungswerks Duisburg in einem Offenen Brief an NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) kritisiert. Was denken Sie: Sollten die Kriterien für die Notbetreuung in Kindertagesstätten strenger sein? Stimmen Sie ab!