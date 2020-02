Straßenname falsch geschrieben

In Hattingen erinnert heute der Weygandtsweg an die Unternehmerfamilie, eine kurze Stichstraße, die kurz vorm Bahnhof von der Straße Im Bruchfeld abzweigt. Kurios, dass der Name falsch geschrieben ist – denn das „t“ im Namen ist zu viel.

Auf dem Ev. Friedhof an der Bredenscheider Straße gibt es eine Weygand’sche Gruft – als Erster wird hier August Weygand jr. (1858-1902) beerdigt.